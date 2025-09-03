Ucrania: un ataque ruso masivo con drones y mísiles deja a decenas de miles sin electricidad

Publicado por Carlos Dominguez 3 de septiembre, 2025

El Kremlin disparó más de 500 drones y mísiles contra Ucrania en un nuevo ataque masivo la madrugada del miércoles, que causó importantes cortes de electricidad, indicaron las autoridades locales a AFP.

La Fuerza Aérea ucraniana confirmó que Moscú disparó 502 drones y 24 mísiles. De acuerdo al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con este nuevo ataque "Putin muestra su impunidad", algo que "sin duda alguna requiere una respuesta del mundo".

"Los principales objetivos fueron infraestructuras civiles, en particular instalaciones energéticas, un centro de transporte, incluso una cooperativa de garajes, y, como ya se ha convertido en rutina para los rusos, zonas residenciales", informó Zelenski.

Miles de personas sin electricidad

Funcionarios de las localidades en el oeste del país aseguraron que hubo varios heridos, y que resultaron dañadas tanto viviendas como infraestructuras civiles. Por su parte, el gobernador de Chernigiv, Viacheslav Chaus, confirmó que unas 30.000 personas se quedaron sin electricidad tras los ataques.

Asimismo, los responsables de la región de Kirovogrado precisaron que cuatro empleados del servicio de ferrocarriles resultaron heridos durante el bombardeo.