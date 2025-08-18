Zelenski y los líderes de la UE se reunieron para coordinar sus posiciones antes de hablar con Trump

Publicado por Carlos Dominguez 18 de agosto, 2025

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunió este lunes con los líderes europeos, presentes en Washington DC, antes de su encuentro con Donald Trump. Se trató de una "reunión preparatoria" que se llevó a cabo en la Embajada de Ucrania en DC antes de las sesiones con el presidente estadounidense en la Casa Blanca.

Tras la reunión, Zelenski escribió en X que los líderes europeos están unidos a favor de una paz duradera.

"Junto con los líderes de Finlandia, Reino Unido, Italia, la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN, coordinamos nuestras posiciones antes de la reunión con el presidente Trump", afirmó.

"Nuestro principal objetivo es una paz fiable y duradera para Ucrania y para toda Europa", aseguró el presidente ucraniano.

Zelenski también escribió que no pueden esperar a que Rusia abandone la agresión, asegurando que es necesaria una presión conjunta entre Estados Unidos y Europa .

"Entendemos que no debemos esperar que Putin abandone voluntariamente la agresión y los nuevos intentos de conquista. Por eso la presión debe funcionar, y debe ser una presión conjunta: de Estados Unidos y Europa, y de todos los que en el mundo respetan el derecho a la vida y el orden internacional", añadió.

Antonio Costa convoca a los líderes europeos

Los 27 líderes de la Unión Europea debatirán el martes por videoconferencia sobre Ucrania y el resultado de las conversaciones de alto nivel en la Casa Blanca, según anunció el lunes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

"He convocado una videoconferencia de los miembros del Consejo Europeo para mañana a las 13.00 CEST, para informar de las reuniones de hoy en Washington DC sobre Ucrania. Junto con Estados Unidos, la UE seguirá trabajando por una paz duradera que salvaguarde los intereses vitales de Ucrania y de Europa en materia de seguridad", escribió Costa en X.