Trump volvió a hablar de Musk: "Es un 80% supergenio y un 20% problemático"

Publicado por Joaquín Núñez 3 de septiembre, 2025

Donald Trump volvió a referirse a Elon Musk. Meses después del enfrentamiento que sacudió Washington DC. El presidente elogió al dueño de X, aunque aseguró que tiene cosas por resolver. Realizó los comentarios en una entrevista radial con Scott Jennings, el popular comentarista conservador de CNN.

Tras la ruidosa salida de Musk de la Casa Blanca, las tensiones con el presidente han fluctuado según el contexto. Por ejemplo, si bien anunció la creación de un nuevo partido político y demandó respuestas sobre el caso Epstein, retomó sus donaciones republicanas y respaldó públicamente algunas políticas diplomáticas.

En este contexto, Trump volvió a referirse a su antiguo aliado en la citada entrevista con Jennings: "Me caía bien, siempre me ha caído bien, y ahora también me cae bien. Es un hombre con sentido común. Es un buen hombre. Se salió del libreto de forma incorrecta, pero no pasa nada porque, ya sabes, son cosas que pasan. Pero es una buena persona".

"Es un 80 % supergenio y un 20 % problemático. Cuando resuelva ese 20 %, será genial", añadió.

Al compartir el recorte en sus redes sociales, el popular comentarista republicano aseguró que le gustaría ver una reconciliación pública entre Musk y Trump: "Son dos hombres brillantes y grandes estadounidenses. A mí, como a millones de personas, me encantaría verlos volver a formar equipo pronto".

Jennings, de 47 años, no ha descartado competir en las elecciones al Senado de 2026 en Kentucky. Actualmente está próximo a sacar un libro analizando la victoria de Trump en 2024, 'A Revolution of Common Sense', y no descartó postularse si el presidente se lo pidiese. Se trata del asiento que dejará Mitch McConnell cuando se retire en enero de 2027.

En un podcast de Real America’s Voice, dijo que esperaría a Trump para tomar la decisión. "Mi consejo político para cualquiera sería que, si él decide una jugada, tendremos que ejecutarla. Así que, de momento, no tengo nada que anunciar al respecto. Creo que la política es un deporte de equipo, y creo que Trump es el entrenador jefe, y al final él tendrá que pronunciarse al respecto", expresó al respecto.

Actualmente, los republicanos en carrera son el exfiscal general David Cameron, el congresista Andy Barr y el empresario Nate Morris.