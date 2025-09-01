Ecuador negocia recibir 300 refugiados de Estados Unidos cada año

Publicado por Virginia Martínez 1 de septiembre, 2025

Ecuador negocia un nuevo programa con el Gobierno del presidente Donald Trump para recibir a 300 personas cada año con estatus de refugiado en ese país, que no hayan cometido delitos ni tengan problemas de salud.

La información se dio a conocer por la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld. Sin ahondar en detalles, la ministra hizo el anuncio a dos días de la llegada a Quito del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en momentos en que los gobiernos de ambos países estrechan lazos.

"Va a ser un programa limitado que responde solamente a personas refugiadas de ciertas nacionalidades que no mantengan ningún tipo de antecedente de delincuencia y que tengan ciertas características como buen estado de salud", dijo Sommerfeld al canal Ecuavisa en unas declaraciones obtenidas por AFP.

Según la canciller, su nación está en capacidad de recibir a unos 300 refugiados al año enviados por Estados Unidos, aunque precisó que el acuerdo es distinto al existente con El Salvador. El presidente de ese país, Nayib Bukele, se prestó a encarcelar a migrantes deportados por Estados Unidos a cambio de dinero.

Sommerfeld también admitió que "hay (la) posibilidad" de que Washington instale una base militar en territorio ecuatoriano. "Se viene trabajando sobre ello y esperamos en un tiempo prudente poder dar buenas noticias", indicó.