La universidad de Gante suspende al profesor que destapó el fraude de Jason Arday

Jesus College, donde Jason Arday era Fellow, en la Universidad de Cambridge AFP .

Publicado por Ben Whedon 20 de agosto, 2026

La Universidad de Gante ha suspendido a Nathan Cofnas, el académico que destapó las actividades fraudulentas del exprofesor de Cambridge Jason Arday.

"La Universidad de Gante acaba de suspenderme. Es casi seguro que me van a despedir.

La decisión la tomó la rectora Petra De Sutter, antigua líder del Partido Verde", anunció Cofnas en X.

La rectora de la universidad, Petra De Sutter, emitió un comunicado al respecto en el que confirmaba que la institución había decidido "tomar las medidas oportunas", pero no mencionó a Cofnas por su nombre.

"[L]a Universidad se toma muy en serio las recientes declaraciones públicas realizadas por un investigador postdoctoral de la Universidad de Gante en relación con este asunto", escribió De Sutter. "La Universidad de Gante ha decidido adoptar las medidas oportunas dentro de sus competencias y del marco normativo aplicable".

Jason Arday era el profesor más joven de la Universidad de Cambridge. Falleció este mes en lo que parece ser un suicidio, tras salir a la luz que había falsificado gran parte de su trabajo académico, plagiado gran parte de sus escritos, realizado afirmaciones sistemáticamente falsas sobre su trayectoria vital y mucho más.

© Just The News