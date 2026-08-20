Un juez de Missouri mantiene el mapa electoral respaldado por Trump para las elecciones de noviembre

Publicado por Williams Perdomo 20 de agosto, 2026

Un juez de Missouri rechazó una demanda para llevar a referéndum estatal el nuevo mapa de distritos de la Cámara de Representantes respaldado por el presidente Donald Trump y permitió que las nuevas circunscripciones, favorables a los republicanos, se utilicen en las elecciones de noviembre.

El fallo fue emitido este miércoles por el juez del Tribunal de Circuito del condado de Cole, Daniel Green, quien determinó que la Constitución de Missouri no permite utilizar el proceso de referéndum para cuestionar los mapas electorales del Congreso aprobados por la Legislatura, según Associated Press.

Green coincidió con el secretario de Estado de Missouri, el republicano Denny Hoskins, quien había rechazado previamente una petición respaldada por miles de firmas para someter el nuevo mapa a votación en noviembre.

“La Constitución de Missouri no contiene ninguna declaración, y mucho menos una clara, que transfiera la autoridad sobre la redistribución de distritos congresionales de la Asamblea General a un proceso de referéndum”, escribió Green en su decisión.

El juez también determinó que la decisión de Hoskins de no certificar la petición de referéndum fue “legal” y ordenó que el nuevo mapa electoral respaldado por los republicanos “siga vigente para las elecciones de 2026.