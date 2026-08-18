Los delitos violentos registraron en 2025 la mayor caída de los últimos 90 años, según muestran los nuevos datos del FBI
La tasa de homicidios en 2025 fue de 4,1 por cada 100 000 habitantes, lo que la sitúa, junto con las de 19955 y 1956, como la tasa de homicidios más baja de toda la historia de Estados Unidos.
Los delitos violentos en EEUU descendieron un 9,3 % en 2025 con respecto a 2024. Se trata del mayor descenso desde que el FBI comenzó a realizar estimaciones en 1936.
Se estima que los delitos de asesinato y homicidio no culposo disminuyeron un 18,1 %, según los nuevos datos. Esto sitúa la tasa de homicidios de 2025 en 4,1 por cada 100 000 habitantes, lo que la empata con las de 19955 y 1956 como la tasa de homicidios más baja de la historia de EEUU.
Las cifras preliminares muestran que los delitos de violación disminuyeron un 7,6% el año pasado, y las agresiones con agravantes se redujeron un 7,2%. Los delitos de robo se redujeron un 18,5%.
El descenso de la delincuencia fue inusualmente generalizado, y afectó a todos los grupos de población incluidos en los datos del FBI sobre delitos violentos, desde las ciudades más grandes hasta las pequeñas, pasando por los barrios periféricos y los condados rurales, según Axios.