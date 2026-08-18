Los delitos violentos registraron en 2025 la mayor caída de los últimos 90 años, según muestran los nuevos datos del FBI

Los delitos violentos en EEUU descendieron un 9,3 % en 2025 con respecto a 2024. Se trata del mayor descenso desde que el FBI comenzó a realizar estimaciones en 1936.

Se estima que los delitos de asesinato y homicidio no culposo disminuyeron un 18,1 %, según los nuevos datos. Esto sitúa la tasa de homicidios de 2025 en 4,1 por cada 100 000 habitantes, lo que la empata con las de 19955 y 1956 como la tasa de homicidios más baja de la historia de EEUU.

Las cifras preliminares muestran que los delitos de violación disminuyeron un 7,6% el año pasado, y las agresiones con agravantes se redujeron un 7,2%. Los delitos de robo se redujeron un 18,5%.

El descenso de la delincuencia fue inusualmente generalizado, y afectó a todos los grupos de población incluidos en los datos del FBI sobre delitos violentos, desde las ciudades más grandes hasta las pequeñas, pasando por los barrios periféricos y los condados rurales, según Axios.

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