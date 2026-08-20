México mantiene la presión diplomática y jurídica sobre Washington para esclarecer la muerte de 17 migrantes en custodia u operativos de ICE

Publicado por Carlos Dominguez 20 de agosto, 2026

El Gobierno mexicano ha presentado 20 denuncias ante fiscalías estatales y de distrito de Estados Unidos por la muerte de 17 inmigrantes mexicanos bajo presunta custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las muertes se registraron en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas. Según el recuento de México, 14 ocurrieron bajo custodia de ICE y tres durante operativos.

Denuncias ante las fiscalías y el DOJ

El canciller mexicano Roberto Velasco reconoció el miércoles que, de las 20 denuncias presentadas el 13 de julio, ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscales de distrito, Estados Unidos solo ha dado respuesta de fondo a cuatro.

Ocho despachos acusaron recibo: los fiscales generales de Illinois, Texas, Florida y California, y los de distrito de Atlanta, Chicago, Oxnard y San Bernardino. Eso no implica que hayan abierto causa.

La respuesta más concreta llegó de Florida: el fiscal estatal coincidió con la investigación de las autoridades migratorias de que un caso fue un suicidio y no habrá otra pesquisa. Las fiscalías de Ventura, California; Cook, Illinois, y Harris, Texas, dijeron que valorarán qué hacer.

Al día siguiente, el 14 de julio, la Fiscalía General mexicana elevó el expediente al Departamento de Justicia (DOJ) y pidió investigaciones formales. Washington no ha anunciado aún el curso de esa solicitud.

México lleva el caso a la ONU

México ha reiterado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a ICE su preocupación por las condiciones en los centros de detención. A principios de julio escribió al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien dijo conocer el asunto, lo trasladó al Consejo de Derechos Humanos y pidió a Washington investigaciones rápidas.

Por otra parte, Velasco informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destinó más de $24.700 a repatriar los restos de siete fallecidos. En Adelanto, California, el consulado mexicano da seguimiento a litigios civiles sobre atención médica y responsabilidad de las autoridades migratorias relacionados con el centro de detención.