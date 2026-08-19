Oficina del Censo: más de 24.000 no ciudadanos votaron en las elecciones de 2020

Publicado por Kevin Killough 19 de agosto, 2026

Más de 24.000 personas sin ciudadanía votaron en las elecciones presidenciales de 2020, según un informe de la Oficina del Censo publicado el martes.

California registró el mayor número de votantes no ciudadanos, con 4.300 votos, según el análisis, seguida de Texas, con 2.500.

De los 24.000 votantes no ciudadanos que emitieron su voto en 2020, 3.800 eran de México y 950 eran de Canadá. Casi 7.000 no indicaron ningún país, según el análisis.

El análisis inicial reveló que 160 millones de votantes emitieron su voto en las elecciones, y la oficina determinó con "alta confianza" que 128 millones de esos votos fueron emitidos por ciudadanos.

La oficina tiene otros 32 millones de registros de votantes pendientes de analizar, según señala el informe.

© Just The News.