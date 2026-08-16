'Efecto Trump': las devoluciones de impuestos se dispararon un 17% tras la emblemática ley del presidente, según informa la GAO

Publicado por Just The News 16 de agosto, 2026

El Servicio de Impuestos Internos concedió 296.000 millones de dólares en devoluciones durante la campaña fiscal de 2026, lo que supone un incremento del 17% respecto al año anterior, ya que millones de estadounidenses se beneficiaron de la ley fiscal emblemática del presidente Donald Trump, según un nuevo informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental.

El aumento supuso 43.000 millones de dólares más en devoluciones que los que el IRS había concedido durante la campaña fiscal de 2025 correspondiente al ejercicio fiscal de 2024. La devolución media también aumentó en 333 dólares, es decir, un 11%, en comparación con el año anterior, según el informe completo.

La GAO atribuyó el aumento de las devoluciones, en parte, a que millones de contribuyentes solicitaron nuevas deducciones creadas por los recientes cambios en la legislación fiscal de la Ley "One Big Beautiful Bill" (OBBB) de Trump, incluidas disposiciones que permiten deducciones por propinas y horas extras que cumplan los requisitos.

El IRS también concedió más devoluciones en total, enviando más de 8 millones de devoluciones adicionales en comparación con 2025.

El aumento de las devoluciones se produjo mientras la agencia se enfrentaba a retrasos que afectaban a los contribuyentes que recibían su dinero mediante cheque en papel.

La GAO constató que el rendimiento general del IRS en la tramitación se había mantenido similar al del año anterior, ya que la agencia tramitó alrededor del 98% de las 177 millones de declaraciones de particulares y empresas que había recibido durante la temporada de presentación de declaraciones.

No obstante, los contribuyentes que habían presentado declaraciones en papel o que dependían de cheques de devolución en papel se habían enfrentado a retrasos significativos.

"La mayoría de los reembolsos mediante cheque en papel se retrasaron varias semanas", informó la GAO, ya que el IRS había avanzado hacia la emisión de reembolsos principalmente mediante ingreso directo.

El IRS envió aproximadamente 4,2 millones de notificaciones a los contribuyentes a principios de mayo, pidiéndoles que facilitaran los datos de su cuenta bancaria para permitir el envío electrónico de sus devoluciones.

A los contribuyentes que no habían respondido se les informó de que recibirían un cheque en papel al cabo de seis semanas.

Como resultado, el número de devoluciones mediante cheque en papel emitidas a principios de abril se había desplomado más del 80%, pasando de unos 2,8 millones en 2025 a aproximadamente 493.000 en 2026. Quienes recibieron cheques en papel tuvieron que esperar una media de 36 días, frente a los 13 días del año anterior.

La GAO constató que, por lo tanto, el IRS había tardado aproximadamente tres veces más en emitir los reembolsos mediante cheque en papel que en 2025.

Los contribuyentes que utilizaron la transferencia bancaria evitaron, en general, los peores retrasos.

Según el informe, nueve de cada diez devoluciones emitidas mediante ingreso directo habían llegado en un plazo de 21 días.

Las declaraciones en papel sufrieron retrasos más prolongados



El aumento de las devoluciones se produjo a pesar de los continuos problemas operativos dentro del IRS.

La unidad de Tramitación de Declaraciones del IRS cerró la campaña fiscal con 8.111 empleados, un 18% menos que los 9.850 empleados con los que contaba al final de la campaña fiscal anterior.

Los responsables del IRS indicaron a la GAO que la unidad no contaba con suficientes empleados "para tramitar las declaraciones a tiempo".

Las declaraciones de empresas fueron las más afectadas por los problemas de personal, según constató la GAO. El tiempo medio de tramitación de las declaraciones del formulario 941 de empresas había aumentado a 72 días en 2026, en comparación con los 45 días de 2025 y los 25 días de 2024. El objetivo declarado por el IRS había sido de 32 días.

Las declaraciones en papel de particulares habían tardado una media de 30 días en tramitarse, más del doble del objetivo de 13 días laborables fijado por la agencia.

La agencia había recibido 8,9 millones de declaraciones en papel durante la campaña de presentación, lo que supone un descenso del 19% respecto a 2025. Sin embargo, los empleados del IRS habían tramitado un 46% menos de declaraciones en papel de particulares y un 80% menos de declaraciones en papel de empresas, según informó la GAO.

El organismo de control identificó tanto los problemas tecnológicos como la falta de personal como factores principales.

"El sistema de tramitación de declaraciones en papel de particulares del IRS no pudo procesar las declaraciones del ejercicio fiscal 2025 durante las primeras seis semanas de 2026, y su sistema de digitalización de declaraciones en papel de empresas no pudo procesar las declaraciones del ejercicio fiscal 2025 durante toda la temporada de presentación de 2026, según funcionarios del IRS", se lee en el informe.

Según el nuevo informe de la GAO, los responsables del IRS comunicaron al personal de la GAO que los sistemas no estaban listos cuando comenzó la temporada de presentación de declaraciones debido a la pérdida de personal experimentado en adquisiciones de TI.

El IRS había intentado compensar esta situación recurriendo en mayor medida a proveedores externos. Había enviado aproximadamente 3,7 millones de declaraciones en papel de empresas a proveedores para su digitalización, lo que supone un aumento del 725% con respecto a las 443.000 enviadas el año anterior.

Los contribuyentes siguen acudiendo en masa a las herramientas en línea del IRS



Dado que el acceso a la asistencia presencial del IRS había disminuido, los contribuyentes habían recurrido cada vez más a las herramientas en línea de la agencia.

El IRS registró aproximadamente 155 millones de inicios de sesión satisfactorios en cuentas en línea de particulares hasta abril de 2026, lo que supuso el nivel más alto en el periodo de seis años estudiado por la GAO.

La herramienta "¿Dónde está mi devolución?" también recibió 346 millones de visitas durante la temporada de presentación de declaraciones, lo que supuso un aumento del 9% con respecto a 2025.

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