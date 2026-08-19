Texas: Abbott niega que el DHS esté construyendo un muro fronterizo en el Parque Nacional de Big Bend

Publicado por Bethany Blankley | The Center Square contributor 19 de agosto, 2026

Tras meses sin pronunciarse sobre la construcción del muro fronterizo federal y de barreras en la región de Big Bend de Texas, incluida la construcción de barreras en curso en el Parque Nacional de Big Bend, el gobernador Greg Abbott rompió su silencio el lunes.

En respuesta a una pregunta de un periodista durante un acto de campaña, afirmó que había hablado con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, durante el fin de semana. Mullin "me garantizó que [el DHS] no construirá un muro ni una valla en el Parque Nacional de Big Bend. Entienden que existen otras herramientas para proteger con éxito esa parte de la frontera mediante tecnología, personal y otros medios", afirmó.

También señaló que Mullin entendía que hay otras zonas a lo largo de la frontera de Texas "donde se producen más cruces ilegales y donde se necesita un muro, aparte de en Big Bend".

Abbott señaló que el anuncio realizado el lunes por el comisario de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), Rodney Scott, en el que indicaba que la CBP suspendía la construcción en el Parque Nacional de Big Bend, se produjo después de que ambos mantuvieran una conversación durante el fin de semana.

"En cuanto al anuncio de la [CBP] sobre la pausa, parece ser una consecuencia de mi conversación con el secretario este fin de semana", afirmó. También señaló que Scott estaría "recopilando información sobre el camino a seguir para garantizar que Big Bend esté protegido frente a quienes intentan cruzar ilegalmente, sin menoscabar la belleza del parque nacional".

La diputada estatal Gina Hinojosa, demócrata por Austin, que se presenta contra Abbott a la gobernación, declaró: "Greg Abbott sabía desde hacía meses que se estaba construyendo el muro fronterizo de Big Bend, pero no dijo nada cuando las excavadoras profanaron el Cañón de Santa Elena. Pero ahora que faltan solo unos meses para las elecciones, está intentando manipular a los votantes para que piensen que está defendiendo nuestro territorio".

Scott detuvo la construcción en el Parque Nacional de Big Bend (BBNP) tras la indignación generalizada expresada por ambos partidos y después de que miles de tejanos hayan llamado al DHS, a la CBP, a Abbott y al Congreso para que detuvieran la construcción federal en el BBNP. La semana pasada, el senador estadounidense John Cornyn, republicano por Texas, fue el primer congresista de Texas en pedir a Mullin que detuviera la construcción en el BBNP. También expresó su preocupación por las exenciones firmadas por Mullin que ignoran la legislación federal y estatal destinada a proteger los lugares de interés histórico, arqueológico, indígena americano y ecológico de Texas.

Siete antiguos superintendentes del BBNP, con una experiencia conjunta de 259 años en el Servicio de Parques Nacionales, han instado repetidamente a Mullin a revocar docenas de exenciones que tendrán consecuencias devastadoras y que, según argumentan, no contribuirán a la seguridad fronteriza, según informó The Center Square. Mullin no respondió.

Cornyn instó a Mullin a escuchar las preocupaciones de las partes interesadas de Texas y a que los funcionarios del DHS se reunieran con los tejanos. El diputado federal Chip Roy, republicano por Texas, también pidió que se tomaran las mismas medidas, incluso con los legisladores estatales.

Los superintendentes afirmaron que se preguntan "si se puede confiar en alguna de las declaraciones realizadas por los responsables del DHS o de la CBP".

La CBP ha modificado constantemente los planes de la barrera fronteriza en un mapa del "muro inteligente" publicado en línea. El pasado mes de octubre, los planes de construcción de la región de Big Bend estaban marcados con líneas de color verde oscuro y naranja, que indicaban "solo tecnología" y "sistema de barrera para vehículos", respectivamente. En aquel momento, no había líneas rojas en ninguna parte del mapa, ni siquiera en Texas. Las líneas rojas indican dónde se construirá un muro de bolardos de 30 pies, según informó The Center Square.

Casi todos los meses desde entonces, el mapa cambia, con diferentes líneas que indican los distintos tipos de barreras que se están construyendo. La CBP también ha retirado la información sobre contratos que había publicado anteriormente en usspending.gov, en la que se detallaban contratos por valor de 7 500 millones de dólares destinados a la seguridad fronteriza en la región de Big Bend. Los enlaces anteriores a los contratos ahora muestran el mensaje "404 no encontrado".

En una captura de pantalla de junio del plan "Smart Wall" para la región de Big Bend, incluido el BBNP, se ven líneas de color verde lima, verde oscuro y naranja que indican "solo tecnología (sin muro ni carretera)", es decir, que se construirán sistemas tecnológicos, carreteras de patrulla y barreras para vehículos.

Desde entonces, han vuelto a cambiar.

A fecha de 18 de agosto, una línea roja recubre la mayor parte de la frontera de Texas, extendiéndose hacia el noroeste desde el Big Bend State Ranch Park hasta El Paso, pasando por los condados de Hudspeth, Jeff Davis y Presidio. En el este del condado de Brewster, comenzando cerca de Reagan Canyon, unas líneas naranjas indican un sistema continuo de barreras para vehículos que se construirá en los condados de Brewster, Terrell y Val Verde.

El sheriff del condado de Terrell, Thad Cleveland , ha cuestionado el plan , argumentando que no es eficaz ni necesario. Lleva mucho tiempo defendiendo las barreras virtuales y los sistemas tecnológicos avanzados, según informó por primera vez The Center Square.

Los contratistas de la CBP comenzaron a arrasar con excavadoras zonas recreativas del Parque Nacional de Big Bend (BBNP), incluidas las cercanas al Cañón de Santa Elena y al Cañón de Mariscal, donde no se han registrado entradas ilegales y a las que es extremadamente difícil acceder. También comenzaron a arrasar terrenos estatales, lo que llevó a la Oficina General de Tierras de Texas a amenazar con emprender acciones legales, según informó The Center Square.

Lo que la CBP no está contando al público en general, argumenta Laiken Jorhahl, del Centro para la Diversidad Biológica, es que cualquier barrera construida cerca del Cañón Mariscal requerirá extensas voladuras con dinamita. El centro es uno de los muchos grupos que han presentado demandas para detener la construcción en el BBNP. El lunes presentó una orden judicial de emergencia ante un tribunal federal.

Cleveland instó a Scott a reconsiderar la construcción cerca del Cañón Mariscal, sobre todo porque allí no se produce tráfico ilegal. El límite del cañón, un acantilado vertical de 1.500 pies sobre el río Grande, actúa como un disuasor natural para cualquier cruce ilegal. "Esta zona no es utilizada por los traficantes y, si lo fuera, sin duda podríamos desplegar tecnología tanto en tierra como en el aire para protegerla", afirmó.

Cleveland, un antiguo agente de la Patrulla Fronteriza que solía trabajar con Scott, declaró a The Center Square que se reunirá con él y con otras personas el martes para abordar una serie de cuestiones.

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