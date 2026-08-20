El Departamento de Estado afirma que un estadounidense preso en China, acusado de espionaje, ha sido “detenido injustamente”

Publicado por Carlos Dominguez 20 de agosto, 2026

Estados Unidos dijo el jueves que ha designado a un ciudadano estadounidense detenido en China bajo acusación de espionaje como "detenido injustamente" y pidió su liberación, junto con la de otro estadounidense.

Esta designación eleva la presión diplomática un mes antes de que el líder del régimen comunista chino, Xi Jinping, visite al presidente Donald Trump en Washington.

EEUU presiona a China un mes antes de la visita de Xi

El secretario de Estado, Marco Rubio, "ha determinado que el ciudadano estadounidense Min Zin se encuentra detenido injustamente", afirmó el subsecretario Dylan Johnson. "En estos momentos hay dos ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en China: el señor Zin y el doctor Youlin Chen".

"Seguiremos defendiendo al señor Zin y exigiendo la puesta en libertad de todos los ciudadanos estadounidenses que se encuentren detenidos arbitrariamente o a los que se les haya prohibido salir del país en China", añadió Johnson.

Según Johnson, Min Zin "había viajado para asistir a una conferencia académica por invitación del Gobierno chino" cuando fue detenido.

Por su parte, AFP informó que el Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen comunista chino ha declarado que se encuentra detenido "bajo sospecha de participar en actividades de espionaje que ponen en peligro la seguridad nacional de China".