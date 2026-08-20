Los empresarios cristianos consiguen la inmunidad frente a la normativa federal sobre ideología de género, pero no frente a la normativa sobre el aborto

Más de dos años después de que un tribunal federal dictaminara que la Administración Biden no puede obligar a los empleadores religiosos ni a los proveedores de asistencia sanitaria a prestar la denominada "atención de afirmación de género" a sus empleados, la Administración Trump sigue arreglando los líos legales de su predecesora relacionados con una interpretación novedosa del "sexo", pero sin abandonar del todo la lucha.

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) llegó a un acuerdo parcial con la Alianza de Empresarios Cristianos (CEA), que demandó al Gobierno federal cinco días antes de la vuelta del presidente Trump al cargo por exigir a los miembros de la CEA que tratar a los empleados según su identidad de género —utilizando sus pronombres preferidos y permitiendo a los empleados vestirse con ropa del sexo opuesto y utilizar las instalaciones del sexo opuesto—.

Aprobado el martes por el juez federal de distrito Daniel Hovland, el acuerdo ofrece a los empresarios cristianos una razón de peso para afiliarse a la CEA: tanto los miembros actuales como los futuros quedan a salvo de las amenazas de la comisión derivadas de la interpretación de la identidad de género del Título VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de sexo.

La CEA se jactó que el acuerdo parcial "ofrece una vía para que los futuros miembros de la CEA reciban su protección, siempre que cumplan los requisitos de afiliación, elegibilidad y certificación del acuerdo", además de proteger a los empleadores que eran miembros de la CEA "en el momento de los hechos en cuestión" cuando la EEOC llamó a su puerta.

"Este acuerdo demuestra la importancia práctica de una organización capaz de defender la libertad de sus miembros para vivir fielmente sus convicciones en el lugar de trabajo", afirmó la presidenta Margaret Iuculano.

La CEA demandó a la Administración Biden en 2021 por la obligación de transición de género, y ganó 210 000 dólares en costas judiciales hace dos años.

La organización destaca el riesgo financiero de actuar por cuenta propia para los empresarios cristianos que se enfrentan a mandatos federales: entre 1 y 3 millones de dólares en gastos legales "para defender una sola impugnación de un mandato federal" y entre 2 y 5 años de litigio. "Ya estás protegido por medidas cautelares federales permanentes" como miembro de la CEA: "Sin demandas. Sin tribunales. Sin incertidumbre."

Sin embargo, el acuerdo no aborda otra parte de la demanda: la impugnación por parte de la CEA de la interpretación que la EEOC de la era Biden hace de la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas , según la cual se exige a sus miembros que faciliten las condiciones para que las empleadas puedan abortar.

La comisión sí accedió en enero a suspender indefinidamente la aplicación de dicha interpretación mientras preparaba una normativa sustitutiva de la PWFA, otro ejemplo de la resistencia de la Administración Trump a erradicar rápidamente las políticas sobre el aborto de su predecesora, lo que ha provocado una hostilidad creciente por parte de los líderes provida.

Susan B. Anthony Pro-Life America, históricamente una de las principales fuentes de financiación de los candidatos republicanos, está presionando al fiscal general Todd Blanche para que acepte un acuerdo judicial en un recurso judicial contra las condiciones de prescripción por correo de la píldora abortiva mifepristona, lo que restablecería de inmediato los requisitos de dispensación presencial.

El grupo afirma el partido del presidente Trump se enfrenta a una derrota aplastante en las elecciones de mitad de legislatura debido a la baja participación si Blanche sigue luchando. El Departamento de Justicia se ha negado hasta ahora, alegando la revisión de seguridad en curso de la mifepristona por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), tras cuya finalización la agencia podría modificar las condiciones de prescripción de la píldora, pero no antes de las elecciones intermedias de noviembre.

Una portavoz de la EEOC, identificada únicamente como "Kim", remitió a Just the News al Departamento de Justicia cuando se le preguntó por qué la comisión no había resuelto al mismo tiempo las reclamaciones en virtud de la PWFA, y no respondió cuando se le preguntó si consideraba que la PWFA guardaba silencio sobre las adaptaciones relacionadas con el aborto.

No se ha abierto ninguna investigación por negarse a utilizar los pronombres preferidos ni por mantener los aseos separados por sexo



La comisión revocó sus directrices sobre identidad de género en enero, en consonancia con una sentencia de un tribunal federal del año pasado que determinó que la Administración Biden había redefinido ilegalmente el término "sexo" en el Título VII para incluir la identidad de género, y el "acoso discriminatorio" para incluir el incumplimiento de los pronombres preferidos y la obligación de que los empleados utilicen los aseos y sigan los códigos de vestimenta correspondientes a su sexo.

El acuerdo parcial va más allá al otorgar inmunidad expresa a los miembros de la CEA por las "conductas amparadas" en el acuerdo.

No podrán ser investigados por negarse a participar en "discursos relacionados con la transición de género, la identidad de género o la condición de transgénero", ni por no obligar a los empleados a hacer lo mismo, ni por no "reconocer o facilitar dichas condiciones, incluyendo, entre otros, fel hecho de no utilizar pronombres que no se correspondan con el sexo biológico de una persona".

Los miembros de la CEA también gozan de inmunidad por negarse a hacer "excepciones a los códigos de vestimenta específicos por sexo debido a la identidad de género o la condición de persona transgénero", prohibir a las "personas" —no solo a los empleados— el uso de "espacios privados reservados para el sexo opuesto", y no modificar "las políticas y la formación para reflejar el cumplimiento de dichos requisitos".

Si reciben una denuncia por discriminación ante la EEOC por conductas contempladas en el acuerdo, los miembros de la CEA no tienen que admitir "las alegaciones de la denuncia ni las que surjan durante la investigación de una denuncia que alegue conductas no contempladas" para invocar la inmunidad como miembro de la CEA. "La certificación tampoco se interpretará como una admisión"

La CEA exige a sus miembros que acepten que "hombre" y "mujer" son "realidades inmutables definidas por el sexo biológico" y que la denominada reasignación de género es "contraria a los valores cristianos", según establece el acuerdo. No pueden participar de ninguna manera en dichos procedimientos o asesoramiento sin haber "agotado todas las alternativas" que no supongan una violación más grave de los valores cristianos.

La demanda del excomisionado amenazaba con el restablecimiento de la obligación de cubrir el aborto



"Los cargos II y VII, así como los cargos III, IV y V relativos a la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas, cuyos procedimientos se encuentran actualmente suspendidos, siguen pendientes", reza la orden de Hovland.

La declaración de la CEA del martes hace hincapié en que sus miembros solo están "protegidos temporalmente" frente a la EEOC, que les obliga a facilitar el acceso al aborto.

Un juez federal invalidó el año pasado la interpretación de la Ley PWFA por parte de la Administración Biden, al considerar que la EEOC se había extralimitado en su autoridad respecto a una "cuestión de gran importancia" reservada al Congreso, y dictó sentencia sumaria a favor de los demandantes —Luisiana, Misisipi y cuatro organizaciones católicas— tras emitir una medida cautelar un año antes.

Poco después, la CEA intervino como parte demandada en la demanda presentada por la excomisionada demócrata de la EEOC, Jocelyn Samuels, contra el presidente Trump por despedirla antes de que finalizara su mandato de cinco años, defendiendo la autoridad del presidente para protegerse de que Samuels restableciera la obligación de adaptaciones relacionadas con el aborto en caso de que regresara a la EEOC.

Celebró que un tribunal federal desestimara la demanda de Samuels el mes pasado.

"Los empresarios cristianos no deberían tener que volver a litigar los mismos mandatos ilegales cuando el presidente ordenó su derogación", afirmó la CEA.

"A la luz de las recientes sentencias judiciales y de ciertos cambios normativos que están barajando los demandados, las partes han acordado suspender el procedimiento con arreglo a las siguientes condiciones", afirmaron la CEA y la EEOC en un acuerdo del 8 de enero relativo a las reclamaciones en virtud de la PWFA.

Presentación de la moción de la EEOC y la CEA para suspender las reclamaciones sobre el aborto.pdf

La EEOC no aplicará la ley "de manera que obligue [a los miembros de la CEA] a dar cabida al aborto, a pronunciarse a favor del mismo o a abstenerse de pronunciarse en contra del mismo", afirma. El acuerdo expira "en la fecha de entrada en vigor de un nuevo reglamento definitivo de la PWFA, si para esa fecha el reglamento revisado o derogado no ha sido suspendido o anulado por una orden judicial".

En julio, la comisión anunció que tenía previsto publicar este otoño un aviso de propuesta de reglamentación sobre la revisión de las normas de la PWFA.

"Entre otras modificaciones, la EEOC propone revisar la redacción de la normativa en lo que respecta a la interpretación de los términos "embarazo, parto o afecciones médicas relacionadas"",señala el aviso, que fija la publicación de la NPRM para noviembre y un plazo de presentación de comentarios que finaliza en enero de 2027.

La presidenta Andrea Lucas se ha pronunciado públicamente en contra de la normativa de la PWFA aprobada por la comisión liderada por los demócratas en 2024, cuando ella formaba parte de la minoría.

Se cuidó mucho de evitar la palabra "aborto", y, en su lugar, se opuso a la equiparación de las adaptaciones para "el embarazo y el parto" con las destinadas al "sexo femenino, es decir, la biología y la reproducción femeninas", lo que amplía la autoridad de la EEOC a "prácticamente cualquier condición, circunstancia o procedimiento" relacionado con "el sistema reproductivo femenino".

Como presidenta en funciones a principios del segundo mandato de Trump, antes de que la comisión tuviera quórum, Lucas afirmó que no puede "derogar ni modificar unilateralmente" la normativa en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo. Su "intención" es que la EEOC "reconsidere aquellas partes de la norma definitiva que, en su opinión, carecen de fundamento legal" una vez que cuente con más comisionados.

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