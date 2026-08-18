Un juez bloquea el plan de la Administración Trump de trasladar la sede del FBI a un edificio federal en Washington DC

Un juez estadounidense bloqueó el lunes los planes para trasladar la sede del FBI a un edificio de oficinas federales en Washington.

El juez federal de distrito Theodore D. Chuang, nombrado por el presidente Barack Obama, dictaminó que la Administración Trump había desestimado ilegalmente un plan que había sido aprobado previamente para construir unas nuevas instalaciones en Maryland, según informó Associated Press.

La pugna por la nueva ubicación de la sede del FBI lleva años en marcha. La administración Biden eligió un emplazamiento en Greenbelt, Maryland, pero los nombrados por Trump intentaron revocar esa decisión el año pasado para optar por la reconversión del edificio Ronald Reagan, situado a pocas manzanas de la ubicación actual de la sede del FBI.

En respuesta al fallo de Chuang, el FBI afirmó en un comunicado que el tribunal decidió intervenir en el asunto por motivos políticos.

"No es la primera vez que los tribunales intentan socavar a la Administración en su objetivo de hacer que el Gobierno sea más rentable para los contribuyentes estadounidenses", señaló el FBI en un comunicado.

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