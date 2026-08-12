El Departamento del Tesoro emite directrices sobre las contribuciones a las Cuentas Trump

Publicado por Morgan Sweeney | The Center Square - Just The News 12 de agosto, 2026

Los empleadores disponen ahora de directrices del Departamento del Tesoro sobre cómo realizar aportaciones a las 'Cuentas Trump' para los hijos de sus empleados, y el departamento afirma que más de 50 empresas ya se han comprometido a ofrecer dichas aportaciones.

Las nuevas directrices establecen un marco para que las empresas aporten hasta 2.500 dólares al año a las "cuentas Trump" de sus empleados destinadas a sus hijos. Las aportaciones de las empresas se consideran antes de impuestos, lo que significa que no se computarán en la base imponible de los empleados. Si los empleadores deciden ofrecer esta prestación a sus empleados, estos también pueden optar por aportar dinero antes de impuestos a dichas cuentas.

La guía ofrece "a las pequeñas y grandes empresas una nueva prestación, de bajo coste y con ventajas fiscales, que pueden utilizar para ayudar a los empleados a generar patrimonio para sus familias, atraer y retener a los trabajadores, y fortalecer la economía local a largo plazo", según un comunicado del departamento.

Las "cuentas Trump" son cuentas de ahorro con ventajas fiscales y basadas en índices para menores, establecidas por la Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras (anteriormente conocida como la Ley One Big Beautiful Bill), aprobada en julio de 2025. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso las describe como "cuentas IRA tradicionales que funcionan bajo normas especiales que pueden hacer que el ahorro resulte más ventajoso desde el punto de vista financiero para los niños".

Los padres pueden abrir cuentas para todos sus hijos menores de 18 años, siempre que lo hagan antes de que finalice el año natural anterior a su 18.º cumpleaños. Las cuentas para los bebés nacidos entre 2025 y 2028 pueden optar a una aportación inicial federal de 1. 000 dólares, y la Administración se ha asociado con filántropos que también han decidido ofrecer diversas aportaciones iniciales a grupos seleccionados de niños.

Los padres, amigos, familiares, filántropos y empleadores pueden aportar a las cuentas, hasta un total combinado de 5. 000 dólares al año. No hay límites para las aportaciones de organizaciones benéficas o gobiernos.

El departamento ha señalado que ya ha obtenido el apoyo de docenas de grandes empresas, y que más de 50 se han comprometido ya a realizar aportaciones a las cuentas Trump para sus empleados.

"Hemos colaborado con más de 50 de las empresas más grandes del país para prepararlas para las cuentas Trump y nos enorgullece compartir su visión sobre esta nueva opción", declaró Frank Bisignano, director ejecutivo del IRS, en un comunicado.

El director de recursos humanos de la empresa global de gestión de inversiones Vanguard afirmó que ofrecerá esta prestación a sus empleados a partir de 2027.

"A partir de 2027, Vanguard ampliará su programa de bienestar y estilo de vida para ofrecer a los miembros de nuestro equipo la opción de destinar una aportación de la empresa de 1. 500 dólares a una cuenta Trump elegible ", declaró Jon Couture en un comunicado.

Visa también tiene previsto ofrecer esta prestación a sus empleados, prometiendo una aportación de la empresa equivalente a la contribución única de 1. 000 dólares del Gobierno .

"Las cuentas Trump 530A ayudarán a los niños a construir una seguridad financiera a largo plazo, garantizando que tengan un interés directamente vinculado a su futuro desde el principio. Nos complace poner las cuentas Trump a disposición de los empleados estadounidenses de Visa", afirmó Kelly Tullier, vicepresidenta y directora de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos de Visa.

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