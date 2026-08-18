Los demócratas del Congreso planean otra resolución sobre poderes bélicos después de que Trump amenazara con bombardear Omán

Publicado por Kevin Killough 18 de agosto, 2026

Los demócratas del Congreso tienen previsto presentar otra resolución sobre los poderes bélicos con la esperanza de frenar al presidente Donald Trump, después de que este amenazara el lunes con bombardear Omán.

Calificando de "desquiciada" la amenaza del presidente de "bombardear hasta la mi*rda" Omán, el senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, anunció en un comunicado el lunes que presentará una resolución sobre los poderes bélicos respecto a Omán cuando el Senado reanude sus sesiones el próximo mes,

Kaine destacó la "sólida relación diplomática" que mantienen Estados Unidos y Omán, y argumentó que las amenazas de Trump benefician a adversarios de Estados Unidos como China y Rusia. Afirmó que espera que algunos republicanos se unan a él en su esfuerzo por "frenar a este presidente ciego, tambaleante y ebrio de poder".

Las resoluciones son en gran medida simbólicas, pero los demócratas han presentado estas medidas en repetidas ocasiones como forma de protestar contra las acciones de Trump en relación con la guerra en Irán.

En una declaración a Axios, la portavoz de la Casa Blanca Anna Kelly argumentó que las preocupaciones sobre el programa nuclear de Irán se llevan debatiendo desde hace décadas, pero que "sin embargo, solo el presidente Trump ha tenido el valor de afrontar de lleno esta amenaza para la seguridad nacional".

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