Barbas, protestas y "adicción a la revolución": la época de Mamdani en el Egipto gobernado por la Hermandad Musulmana

Publicado por Just The News 21 de octubre, 2025

El aspirante demócrata a la Alcaldía de Nueva York Zohran Mamdani pasó un verano universitario en Egipto, donde el autodenominado socialista democrático -que aún no era ciudadano estadounidense- dijo que aprendió sobre la "adicción a la revolución" y fue testigo directo del derrocamiento de los Hermanos Musulmanes por los militares egipcios.

Mamdani, que actualmente es objeto de críticas por sus elogios a Sirraj Wahhaj, un imán musulmán extremista de Nueva York y presunto co-conspirador no acusado en el atentado contra el World Trade Center de 1993, tiene un historial de años de activismo antiisraelí, pero su estancia en Egipto en los últimos días del breve gobierno de la Hermandad Musulmana es una parte de su pasado que no se ha examinado lo suficiente.

The Daily Caller informó de que un super PAC llamado "Fondo de Unidad y Justicia" que apoya la campaña de Zohran Mamdani para alcalde de Nueva York aceptó 1.000 dólares de Wahhaj.

Reflexiones de Mamdani sobre su estancia en Egpyt cuando era joven



Mamdaniescribió un artículo en agosto de 2013 para el periódico estudiantil del Bowdoin College sobre su estancia en Egipto ese verano, en el que explicaba cómo se había dejado crecer (y luego se afeitó pronto) una espesa barba que, según le dijeron en repetidas ocasiones, le hacía parecer partidario de la Hermandad Musulmana.Cómo llegó a comprender la "adicción a la revolución [y] a la protesta" al ver cómo se reunían grupos contra el fallido gobierno de los Hermanos Musulmanes, cómo su profesor de árabe en El Cairo era partidario de los Hermanos Musulmanes y cómo abandonó Egipto tras la destitución del líder de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Morsi, por temor a que, como extranjero, pudiera ser objetivo de los militares egipcios o de sus partidarios.

Durante su estancia en Egipto se mostró crítico con el gobierno de los Hermanos Musulmanes, pero fue aún más crítico con el ejército egipcio, en particular con el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF). También se mostró crítico con el "fulool", descrito como un remanente de los partidarios del antiguo régimen del presidente egipcio y hombre fuerte del ejército Hosni Mubarak, e instó a la gente a no dejarse engañar por sus esfuerzos.

El futuro candidato a la alcaldía también cuestionó la sensatez de la decisión de los Socialistas Revolucionarios Egipcios de unirse a las protestas contra los Hermanos Musulmanes, preguntándose si una revolución socialista sería realmente más fácil con los militares egipcios de nuevo al mando.

Just the News informó anteriormente de cómo el ascenso de Mamdani a la prominencia durante años fue ayudado por la activista palestino-estadounidense Linda Sarsour, cuyas opiniones sobre Israel han suscitado años de controversia y acusaciones de antisemitismo. Just the News también describió cómo el autodenominado socialista candidato ha compartido una serie de opiniones comunistas.

Las propias letras de rap de Mamdani también elogiaban a "los Cinco de Tierra Santa", condenados por el Departamento de Justicia por apoyar al grupo terrorista Hamás. Mamdani comenzó a acusar a Israel de genocidio dos semanas después de los atentados terroristas de Hamás en octubre de 2023.

La campaña de Mamdani no respondió a una solicitud de comentarios.

El polvorín revolucionario en el que se metió Mamdani en 2013



Los Hermanos Musulmanes -un grupo islamista radical que llevaba décadas intentando derrocar al gobierno militar egipcio- llegaron brevemente al poder en Egipto tras la Primavera Árabe. La Revolución Egipcia de enero de 2011, respaldada por los Hermanos Musulmanes y caracterizada por las masivas protestas en la plaza Tahrir de El Cairo, provocó la dimisión de Mubarak en febrero de 2011.

Morsi, líder de los Hermanos Musulmanes, fue elegido presidente de Egipto tras la destitución de Mubarak y ocupó el cargo desde junio de 2012 hasta julio de 2013. Durante su mandato, Morsi promulgó una amplia declaración constitucional en noviembre de 2012 que le otorgaba importantes poderes. Tras las protestas a gran escala de junio de 2013, el ejército egipcio, dirigido por Abdel Fattah el Sisi, destituyó a Morsi. Sisi es el actual gobernante de Egipto.

Los Hermanos Musulmanes fueron fundados por el imán suní Hassan al-Banna en Egipto en la década de 1920, con el objetivo de establecer un Estado islámico -un califato- que se regiría por la sharia. Sayyid Qutb -un importante pensador y líder de los Hermanos Musulmanes en las décadas de 1940, 1950 y 1960- fue un revolucionario egipcio cuya promoción de la yihad se cree que inspiró a yihadistas más modernos como Osama bin Laden y Ayman al-Zawahiri.

Zawahiri se unió a los Hermanos Musulmanes cuando era adolescente y más tarde fundó la Yihad Islámica Egipcia. Tras la fusión de su grupo yihadista con Al Qaeda en la década de 1990, se convirtió en el lugarteniente de Bin Laden, y el grupo pasó a perpetrar atentados terroristas en todo el mundo, incluido el 11-S. Zawahiri se hizo cargo del grupo tras la muerte de Bin Laden a manos de las fuerzas estadounidenses en Pakistán en 2011. Zawahiri murió en un ataque de un avión no tripulado estadounidense en Kabul en 2022, después de que los talibanes volvieran a tomar el control del país en agosto de 2021.

Hamas es también considerada una rama de la Hermandad Musulmana, y otros numerosos grupos y organizaciones musulmanes están estrechamente vinculados al grupo. Los republicanos del Congreso están presionando actualmente para que el Departamento de Estado de Trump designe a la cofradía como Organización Terrorista Extranjera.

Mamdani se dirigió a Egipto justo antes del derrocamiento de los Hermanos Musulmanes



Mamdani escribió en el Bowdoin Orient en 2013 que "había estudiado en el programa de árabe de Middlebury" en el verano de 2012 y que su amigo "me recomendó entonces un instituto de idiomas en El Cairo. Seguí su consejo y este verano me apunté a seis semanas de un curso intensivo de idiomas y me di una semana al final para viajar por el país."

El futuro candidato a la alcaldía detalló las protestas contra los Hermanos Musulmanes tal y como él las veía.

"El conflicto egipcio no tiene dos bandos, sino que engloba a muchos: desde el tamarod (el grupo que organizó las protestas y refleja gran parte de las preocupaciones de la izquierda egipcia) hasta el resurgente feloul (los restos del régimen del ex presidente Hosni Mubarak), el siempre presente ejército y los ikwhan (Hermanos Musulmanes), entre otros", Mamdani escribió. "La confusión radica en que, aparte de los ikhwan, estos grupos hablan cada vez más con una sola voz, y así dan la impresión de una verdadera alianza política. Sin embargo, su frente unido se basa ante todo en el rechazo a los ikhwan, por lo que sólo están unidos en la oposición, una base peligrosa para cualquier alianza".

Mamdani escribió que "llegué a El Cairo el miércoles 19 de junio, once días antes del inicio de las protestas en todo el país que iban a deponer al presidente Mohammad Morsi y a los Hermanos Musulmanes" y que se mudó a un apartamento que estaba a sólo "un par de minutos a pie de la plaza Tahrir."

"Había llegado a una sociedad donde el privilegio era de otro color", escribió. "Atrás había quedado la imagen del varón blanco cristiano a la que me había acostumbrado, y en su lugar había una imagen más oscura y familiar, una en la que, por primera vez, encajaba: piel morena, pelo negro y nombre musulmán. Con la ropa adecuada, algunos me tomaban por un egipcio y la mayoría pensaba que era sirio; cualquiera de las dos identidades me permitía acceder sin restricciones a explorar El Cairo".

Mamdani idealiza la "adicción" a la protesta y la revolución: "Me sentía como en casa"



Mamdani escribió que "el jueves 27 de junio, cuando llevaba cuatro días estudiando, me detuve en la plaza Tahrir cuando volvía a casa desde el metro. Todavía faltaban un par de días para la marcha multitudinaria del 30 de junio, pero Morsi tenía previsto hablar más tarde esa noche -en parte dirigiéndose a las próximas manifestaciones-, por lo que los manifestantes se habían reunido para ver una proyección de la misma en la plaza.".

Él describió la escena como "un mundo de embriaguez, de atracción de masas" y que "era como una potente mezcla de revolución, estadio de fútbol [sic] y una portada de mierda de Newsweek. Me sentía como en casa". Escribió que "después de sólo un rato en Tahrir, comprendí la adicción a la revolución, a la protesta" y que "esta nueva solidaridad social se fundaba en una oposición generalizada a todo lo que el gobierno había llegado a representar: ineficiencia, injusticia y sectarismo".

El futuro candidato a la alcaldía también escribió que "aunque vi a muchas mujeres en la protesta, y en las protestas de los días siguientes, tuvieron que enfrentarse a la amenaza muy real del acoso sexual y las agresiones, especialmente por la noche". Escribió sobre dos grupos que "se esfuerzan por desbaratar los intentos de agresión y están presentes en la mayoría de las protestas importantes en la plaza" y dijo que consideró la posibilidad de ayudarles en estos esfuerzos, pero no lo hizo. Mamdani escribió: "Enfurecido por las historias y las estadísticas, pensé en ofrecerme voluntario sólo para llegar a la conclusión de que lo último que necesitaban los egipcios era la ayuda de un extranjero bienintencionado".

Mamdani descubre el "miedo a la barba"



Había escrito en el periódico escolar: "En el último año he añadido otro rasgo distintivo: una barba. Empezó más que nada como un dedo corazón simbólico al estereotipo a veces hablado, pero a menudo aceptado, que impregna Estados Unidos: ¿Marrón con barba? Sin embargo, cuando llegué a El Cairo, me di cuenta de que el miedo a la barba no estaba limitado por las fronteras. Muchos de mis amigos egipcios -primero en broma y luego más en serio- me dijeron que parecía ikhwani, como un miembro de los Hermanos Musulmanes."

Mamdani señaló que "ese mismo día, mi profesor me había instado a ver el discurso de Morsi". Escribió: "Mientras me esforzaba por entender un discurso presidencial, me dirigí a mi compañero de habitación egipcio para que me tradujera. Se rió, diciendo que él tampoco lo entendía, aunque ambos sabíamos que su problema era el mensaje político y el mío el vocabulario. Cuando se le acabó la risa, volvió a mencionar mi barba. Después de ver la protesta en la que se denunció a los ikhwan, decidí que probablemente había llegado el momento de recortármela".

Él dijo que esa noche fue a la barbería para que le recortaran su espesa barba, y escribió que "me sentía como uno de los innumerables ciudadanos y residentes de piel morena de Estados Unidos que, en las semanas posteriores al 11 de septiembre, cambiaron sus barbas por maquinillas de afeitar, sus pagdis por temores -excepto que, según los estándares de la Guerra contra el Terrorismo, los egipcios de todos los bandos del conflicto habrían sido sospechosos en Estados Unidos."

El futuro candidato a la alcaldía dijo que, tras el corte de pelo, "salí convertido en un egipcio a la moda, con barba clara y una falsa calva." Mamdani escribió que "podía lidiar con el comentario ocasional de 'bonita barba terrorista' de un graduado de prepa borracho en una fiesta de la College House, pero la amenaza de la ira explosiva de cientos de miles de manifestantes era un asunto diferente. Me di cuenta de que estaba haciendo alarde de mi terquedad, no de mi activismo. Sin embargo, incluso después de recortarme la barba, seguía teniendo motivos para llevarla. Mi barba era una refutación de las estrechas asociaciones que conllevaba tanto en Estados Unidos como en Egipto. La singularidad, y la simplicidad de sus conclusiones, siempre es peligrosa".

Mamdani pareció criticar las protestas contra los Hermanos Musulmanes



El futuro candidato a la alcaldía compartió un artículo escrito por Mohamad Elmasry, tweeting que el artículo era "un interesante contrapunto a las protestas #tamarod de hoy - estoy de acuerdo con algunos de sus puntos, & con algunos de 1o comentarios".

El artículo era escrito por Mohamad Elmasry, que había sido profesor en Qatar y Egipto, y se titulaba "Unpacking Anti-Muslim Brotherhood Discourse." El artículo criticaba la "propaganda" dirigida contra el gobierno de los Hermanos Musulmanes.

"Egipto ha experimentado su propio programa de propaganda en los últimos meses. Lo que quizá sea único de la campaña de propaganda egipcia es que se trata de una campaña antigubernamental iniciada por un grupo diverso de fuerzas opositoras", decía el artículo .

El artículo alegaba que "propietarios de medios de comunicación de la era de Hosni Mubarak, leales al régimen de Mubarak y miembros clave de la oposición liberal y laica de Egipto se han unido para crear posiblemente una de las campañas de propaganda más eficaces de la historia política reciente" y que "estas fuerzas han conseguido demonizar al presidente egipcio Mohamed Morsi y a los Hermanos Musulmanes, de los que procede Morsi, hasta el punto de que muchos egipcios piden abiertamente el derrocamiento del gobierno democráticamente gobierno elegido democráticamente y el encarcelamiento de los miembros de la Hermandad."

El artículo concedía que los Hermanos Musulmanes habían cometido errores, pero que "ninguno de sus errores justifica la demonización sistemática, el terrorismo o el derrocamiento" y que "hay una enorme desconexión entre los errores de la Hermandad y la reacción que han instigado, gracias a la propaganda que han difundido los desafiantes de la Hermandad."

"En el mejor de los casos, la Hermandad Musulmana está luchando por resolver los innumerables problemas de Egipto, luchando simultáneamente contra matones en la calle, una oposición sediciosa, la corrupción en el poder judicial y un Estado que está en ruinas a muchos niveles", decía el artículo que Mamdani compartió. "En el peor de los casos, son gobernantes incompetentes. Incluso si la teoría de la incompetencia resulta cierta, la Hermandad no merece la violencia ni el derrocamiento, a pesar de lo que pueda sugerir la guerra propagandística contra ellos."

También el 30 de junio de 2013, Mamdani tuiteó una foto que había tomado ese mismo día "desde mi ventana" a sólo dos minutos de la plaza Tahrir, con la foto tomada desde arriba mostrando decenas de manifestantes en la calle de abajo.

Mamdani twitteó el 1 de julio de 2013 que, al parecer, no estaba de acuerdo con la supuesta valoración de Ahmed Eldin -entonces un reportero de HuffPost Live- que, según se informó, había dijo que "me gustaría estar en Tahrir, para ser honesto... Militar es el menor de dos males". #Egipto

"Ya akhi [Hermano mío], ¿de verdad prefieres al #SCAF y a sus hermanos del #fulool?". Mamdani tuiteó. "¿Incluso cuando publicas sobre la naturaleza cíclica de la historia reciente de Egipto?"

Mamdani escribió que "las masas cumplieron su deseo el 3 de julio, cuando el general Abdel Fatah al-Sisi, jefe del ejército egipcio, anunció que Morsi ya no era presidente, que la Constitución quedaba suspendida y que se celebrarían nuevas elecciones en un futuro próximo." El mismo día en que Morsi fue apartado del poder por los militares egipcios, Mamdani tuiteó "un importante artículo que hay que leer". Mamdani incluyó los hashtags "#egypt #tamarod #SCAF."

El artículo que compartió fue escrito por el bloguero Mohamed El Dahshan para Foreign Policy, y criticaba la respuesta eufórica de muchos egipcios al fin del gobierno de los Hermanos Musulmanes.

"Cualquiera diría que hemos ganado la Copa del Mundo: coches tocando el claxon, música estridente de celebración, gente llevando banderas. También hay banderas colgando de los helicópteros militares que vuelan a baja altura sobre las principales ciudades de Egipto", decía el artículo . "Sin embargo, la broma es para nosotros. Esto no es una copa, es un golpe. Un golpe militar contra un presidente fracasado, pero un golpe al fin y al cabo. No es momento para celebraciones".

El artículo concedía que los Hermanos Musulmanes habían "dilapidado gran parte de la simpatía pública que habían cosechado", pero lamentaba que "ahora el reloj se pone a cero en 2011, y los egipcios se enfrentan a la ridícula elección entre una junta militar o una dictadura con sabor a teocracia."

"No es día para celebraciones,", concluía el artículo compartido por Mamdani concluido. "No siento simpatía alguna por los Hermanos Musulmanes; yo también estuve ayer en la calle protestando contra su desastroso gobierno. Pero debemos recordar que el enemigo de mi enemigo no es mi amigo. El comunicado del ejército habla de perdición, no de salvación".

El mismo día, el bloguero egipcio Bassem Sabry twitteó que "quienes apoyan el 'cierre temporal' de los canales religiosos en Egipto argumentan que incitan a la violencia, tuvieron que ser suspendidos por poco tiempo". Mamdani replicó: "¿No podría haber argumentado lo mismo #Morsi si cerraba los canales de la oposición que argumentaban protestas/apoyo al ejército?".

Morsi es depuesto y Mamdani abandona Egipto "sumido en la euforia"



Mamdani no tardó en abandonar brevemente Egipto.

"Mientras yo estaba sumido en la euforia de los manifestantes anti-Morsi en mi barrio, la preocupación de mis padres se intensificaba cada día. Dejé El Cairo en la madrugada del viernes 5 de julio, cediendo finalmente a sus peticiones de volver a casa en Kampala, Uganda", escribió para el periódico estudiantil. "Me quedé con mi familia dos semanas, empleando mi tiempo en volver a solicitar mi visado egipcio y en intentar convencer a mis padres de que me dejaran volver a El Cairo".

Mamdani también opinó sobre los acontecimientos en Egipto mientras estaba de vuelta en Uganda en un tweet el 10 de julio de 2013. Compartió una "importante lectura sobre la igualmente preocupante censura estatal y la autocensura". El artículo fue escrito por el bloguero egipcio Mada Masr, y el artículo parecía argumentar que un incidente "en el que más de 50 miembros de los Hermanos Musulmanes murieron por disparos del ejército frente a la sede de la Guardia Republicana" podría haber sido un ataque injustificado por parte del ejército egipcio.

Mamdani escribió en el periódico estudiantil que "mis padres cedieron" a su deseo de volver a Egipto, "y el domingo 21 de julio estaba de vuelta. Recibí a mis compañeros de habitación con sonrisas y abrazos, hablé mi aamiyya [árabe egipcio] con entusiasmo y deshice las maletas para mis últimas tres semanas en El Cairo.".

Él tuiteó el 21 de julio de 2013 que "acababa de volar de Entebbe, UG [Uganda] a El Cairo" y que la "señorita de facturación de Egypt Air me entregó una tarjeta de inmigración" en cuyo reverso ponía "Sirios & Palestinos". A continuación, Mamdani tuiteó que, cuando preguntó a un funcionario de Egypt Air al respecto, éste le respondió: "¿Es usted palestino, sirio? no? no se preocupe por eso. Tienen visados especiales".

En ambos tuits, Mamdani etiquetó a Ali Abunimah, cofundador del sitio web antiisraelí The Electronic Intifada.

Mamdani cuestiona a los socialistas revolucionarios egipcios por ayudar a derrocar a Morsi



El futuro candidato a la alcaldía escribió en el periódico estudiantil que las cosas habían cambiado en Egipto desde que se fue.

"Todo el tiempo que había estado en casa, en Kampala, estaba seguro de que mis padres se habían precipitado al evacuarme. Aunque había violencia en El Cairo, estaba localizada y podía mantenerme totalmente al margen. Pero cuando entré en clase el lunes 22 de julio, perdí la certeza", dijo Mamdani . "Había dos cosas con las que podía contar en cada clase: que mi profesor aportaría su punto de vista como partidario de los ikhwan durante nuestros debates y que lo haría con barba. Aunque continuamos nuestras discusiones, había sustituido su barba por un bigote, despojando a su vello facial de su política y dejándolo sólo con estética. Eludió mis preguntas sobre por qué, restando importancia a su nuevo aspecto. Pasamos a la gramática, dejando atrás la realidad".

Mamdani dijo que su profesor, partidario de los Hermanos Musulmanes, "siempre me había pedido que le acompañara al metro después de clase y yo siempre me había negado", pero que "ese día, estaba tan emocionado de estar de vuelta en El Cairo, en clase, viviendo en árabe, que le pregunté si podíamos caminar juntos."

escribió que, durante su paseo, su profesor "me dijo que su madre le había pedido que se la afeitara [la barba] por toda la retórica antiikwhan en las calles."

Mamdani dijo que "cuando había mencionado el aumento de la retórica xenófoba contra palestinos y sirios como parte de la estratagema del ejército para asociar a los ikhwan con fuerzas de fuera de Egipto, mi profesor me aconsejó que dejara de hablar árabe" y que "quería que hablara sólo en inglés, para que nadie pudiera confundirme con un sirio."

El futuro candidato a la alcaldía dijo que "me estremecieron sus palabras" y que "fuera del aula nuestras conversaciones eran cortas, bruscas y en voz baja, todo por su miedo."

Mamdani twitteó el 22 de julio de 2013 sus críticas a la postura adoptada por el Partido Socialista Revolucionario de Egipto -un partido revolucionario marxista y trotskista que se había sumado a las protestas que derrocaron a Mubarak en 2011 pero que luego también se sumó a las protestas que terminaron con el derrocamiento de Morsi en 2013.

Gigi Ibrahim, bloguero egipcio y autodenominado Socialista Revolucionario, compartido comentario de Hossam el-Hamalawy, autodenominado Socialista Revolucionario y dirigente del partido. Ibrahim twitteó que compartía la "posición socialista revolucionaria de Egipto sobre el reciente golpe de Estado en Egipto".

El comentario de el-Hamalawy decía que los socialistas egipcios habían estado "Contra los MB [los Hermanos Musulmanes], Contra el folool (restos del régimen de Mubarak), Contra el SCAF." El miembro del politburó egipcio su partido "fue parte del esfuerzo y la movilización callejera para derrocar a Morsi" pero que "han dejado claro que este no era el objetivo final únicamente" y que su partido quería a Morsi "juzgado junto" con Mubarak"y los generales del SCAF en una jaula."

Mamdani respondió a esto preguntando: "Intenciones y objetivo final deseado aparte, ¿es más posible la revolución si está el #SCAF en el poder y no el #MB? #RevSoc". El hashtag que utilizó es de uso común entre los Socialistas Revolucionarios egipcios.

El 24 de julio de 2013, Mamdani también promocionó un artículo de escritor egipcio-británico Ahmed Kadry, un autodenominado hombre feminista egipcio que escribió: "Trata de imaginar una plaza Tahrir abarrotada coreando no por la destitución de Mubarak o Morsi, sino hombres y mujeres hombro con hombro exigiendo la abolición de las leyes de estatus personal. Los hombres feministas están ahí fuera, algunos dispuestos o menos dispuestos a declararlo abiertamente, así como muchos más esperando a ser educados - y lo bien que se dirijan a ellos será crucial para que los derechos de las mujeres permanezcan o no en la agenda y produzcan resultados positivos en la agitación revolucionaria de Egipto."

Mamdani abandona Egipto para siempre



Mamdani abandonó Egipto poco después por temor a convertirse en objetivo de los militares egipcios o de sus partidarios.

"El miércoles 24 de julio, Sisi anunció que quería que los egipcios se volcaran a las calles en dos días para darle un mandato popular para 'enfrentarse al terrorismo'. Sustituya ikhwan por 'terroristas' y el mensaje estaba claro. Mi problema era que la sustitución iba más allá; con barba por ikwhan, sirio por ikwhan, y extranjero por ikwhan", Mamdani escribió..

"La singularidad golpeó de nuevo, y aunque me había afeitado la noche anterior -optando por una (espeluznante) perilla- seguía encajando en dos de las descripciones. El miércoles por la noche, mis padres me dijeron que me fuera, y esta vez les di la razón. El jueves por la mañana, estaba en un avión rumbo a Nueva York. El viernes por la noche, estaba en una cama en Brunswick".

Mamdani escribió que "me quejo de mis planes fracturados a mis amigos, pero mi cómoda existencia no se compara con la de los egipcios corrientes. Al igual que ellos, mis dos últimos meses los he pasado presenciando etapas de agitación, pero mientras yo me quedaba mirando, ellos eran arrastrados. Mi dependencia del futuro de Egipto terminó cuando mis pies tocaron tierra en el aeropuerto JFK; su dependencia es para siempre. Y es por ellos por quienes debemos esperar que haya una resolución".

Una docena de años después, Mamdani es el favorito para ser el próximo alcalde de la ciudad más grande de Estados Unidos.

© Just The News