Tanto Netanyahu como Zelenski califican de "excelentes" sus reuniones con Trump

Publicado por Just The News / arah Roderick-Fitch | The Center Square 29 de julio, 2026

(The Center Square) - El presidente Donald Trump recibió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky , en reuniones consecutivas celebradas el martes en la Casa Blanca.

Aunque el presidente no se ha pronunciado sobre las reuniones, ambos líderes las calificaron de productivas.

Los dos líderes, que se encontraban en Washington, D.C., para asistir al funeral del difunto senador Lindsey Graham, fueron invitados por el presidente a reunirse, dado que ambos países se encuentran en conflicto.

Zelensky llegó el primero y se reunió con Trump durante aproximadamente una hora, tiempo en el que ambos líderes analizaron las últimas novedades sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, y el presidente renovó su apoyo a Ucrania mientras la guerra continúa.

Tras la reunión, Zelensky compartió en las redes sociales los aspectos más destacados de su conversación con Trump.

"El presidente y yo hablamos de las licencias para la producción de misiles interceptores Patriot y de otras ideas que podrían ser de ayuda. También hablamos de diplomacia: es importante que se revitalice el proceso diplomático. Nuestros equipos acordarán los detalles de sus futuras comunicaciones. Agradezco a Estados Unidos su firme apoyo", publicó Zelensky en X.

Netanyahu llegó a la Casa Blanca minutos después de que Zelenskyy se marchara, y la reunión con Trump duró aproximadamente una hora y media.

Netanyahu calificó la reunión de "excelente", y parece que Irán ocupó un lugar central durante las conversaciones.

"Acabo de terminar una excelente reunión con el presidente Trump. Y cuando digo excelente, lo digo en serio. Una conversación de plena colaboración, apoyo mutuo y entendimiento compartido sobre el objetivo común: garantizar que Irán no obtenga armas nucleares, junto con otros objetivos", declaró el primer ministro a los periodistas.

En el funeral de Graham, se vio a Netanyahu y Zelenskyy, sentados a apenas unos pies de distancia, conversando. No está claro de qué hablaban los dos líderes.

El mayor adversario de Israel, Irán, y el mayor adversario de Ucrania, Rusia, son considerados aliados, y múltiples informes indican que Rusia podría estar proporcionando apoyo técnico a Irán. Trump advirtió a Rusia la semana pasada que no ayudara a Irán.

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