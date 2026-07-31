Nueva York da marcha atrás en su intención de obligar a las monjas a participar en el suicidio asistido mientras sigue adelante la demanda

Una monja ojea el programa de la oración vespertina de las Vísperas Solemnes en la catedral de San Patricio de Nueva York AFP.

Nueva York ha aceptado no aplicar su ley sobre el suicidio asistido que afecta a las monjas católicas que atienden a pacientes con enfermedades terminales, cuya entrada en vigor estaba prevista para la próxima semana, días antes de una audiencia de emergencia programada.

La jueza federal de distrito Anne Nardacci aprobó una auto de consentimiento para una orden de restricción temporal, con fecha del jueves pero hecho público por elabogados de las monjas el viernes por la mañana.

"Durante el período de vigencia de la orden de restricción temporal, los demandados tienen prohibido exigir a las demandantes , a sus proveedores médicos, empleados, contratistas clínicos y a cualquier otra persona que actúe en nombre de las demandantes o que preste asistencia a pacientes o residentes en las instalaciones de las demandantes", que lleven a cabo varias acciones, según reza la orden.

Entre ellas se incluyen la elaboración y aplicación de políticas sobre "el suministro de información y asesoramiento" acerca de la "ayuda médica para morir", derivar a pacientes a otros profesionales sanitarios para el suicidio asistido, evaluar y ayudar a los pacientes a cumplir los requisitos para poner fin a sus vidas, falsificar las causas de fallecimiento de los pacientes atribuyéndolas a su enfermedad en lugar de a la ayuda médica para morir, permitir la prescripción o la autoadministración de fármacos para poner fin a la vida en sus instalaciones, o sancionar a los empleados por cumplir con la ley.

Las partes acordaron un nuevo calendario de alegaciones: el 20 de agosto para que Nueva York se oponga a la moción de urgencia, el 8 de septiembre para la respuesta de las monjas y el 15 de septiembre para la réplica del Estado a la respuesta de las monjas.

"En nuestra sociedad existe una tendencia a tratar a las personas mayores como si fueran una carga,", afirmó la Madre Alice Marie Monica, de las Hermanitas de los Pobres, quizás la orden más conocida en décadas de impugnaciones legales contra leyes que violan la libertad de conciencia en relación con la vida humana.

"Esta protección temporal nos permite seguir demostrándoles que son queridos, amados y valiosos a los ojos de Dios", afirmó.

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