El Senado da luz verde al proyecto de ley de sanciones a Rusia presentado por Lindsey Graham

Publicado por Misty Severi 29 de julio, 2026

El Senado dio muestras de un bipartidismo poco habitual el martes por la noche al votar a favor de sacar adelante un proyecto de ley que impondría sanciones más severas a Rusia y a los compradores de petróleo ruso que las aplicadas hasta ahora.

Se espera que el Senado vote el miércoles sobre si aprueba la ley, pero el martes votó por 86 votos a favor y 12 en contra para dar por concluido el debate sobre la ley e invocar el cierre del debate.

La ley lleva el nombre del difunto senador Lindsey Graham, quien falleció inesperadamente a principios de este mes y es uno de los copatrocinadores del proyecto de ley. La legislación se dirige tanto a Rusia como a Irán y a sus aliados, incluida China, según The Hill.

"Para ser muy franco, China y la India son los principales culpables en este asunto", declaró a los periodistas el senador demócrata por Connecticut Richard Blumenthal. "Ellas compran la gran mayoría del petróleo y el gas. Están alimentando la maquinaria bélica de Rusia y no nos están haciendo ningún favor en ninguna otra parte del mundo".

La votación sobre sanciones más duras se produce mientras Rusia y Ucrania siguen enfrentándose en Europa, en un conflicto que se remonta a 2022.

También se produce después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reuniera con senadores en el Capitolio a última hora del martes, tras asistir al funeral de Graham en la Catedral Nacional de Washington.

El Senado espera aprobar la legislación antes de que comience su receso de agosto a finales de esta semana. La Cámara de Representantes también deberá aprobar las sanciones y se espera que lo haga cuando reanude sus sesiones en septiembre.

Misty Severi es periodista de Just The News. Puedes seguirla en X para más información.





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