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El Senado da luz verde al proyecto de ley de sanciones a Rusia presentado por Lindsey Graham

Se espera que el Senado vote este miércoles sobre la aprobación de la ley, pero el martes votó por 86 votos a favor y 12 en contra para dar por concluido el debate sobre la ley e invocar el cierre del debate.

Comparecencia de Lindsey Graham en el Senado en mayo de 2026

Comparecencia de Lindsey Graham en el Senado en mayo de 2026AFP.

Publicado por
Misty Severi

El Senado dio muestras de un bipartidismo poco habitual el martes por la noche al votar a favor de sacar adelante un proyecto de ley que impondría sanciones más severas a Rusia y a los compradores de petróleo ruso que las aplicadas hasta ahora.

Se espera que el Senado vote el miércoles sobre si aprueba la ley, pero el martes votó por 86 votos a favor y 12 en contra para dar por concluido el debate sobre la ley e invocar el cierre del debate.

La ley lleva el nombre del difunto senador Lindsey Graham, quien falleció inesperadamente a principios de este mes y es uno de los copatrocinadores del proyecto de ley. La legislación se dirige tanto a Rusia como a Irán y a sus aliados, incluida China, según The Hill.

"Para ser muy franco, China y la India son los principales culpables en este asunto", declaró a los periodistas el senador demócrata por Connecticut Richard Blumenthal. "Ellas compran la gran mayoría del petróleo y el gas. Están alimentando la maquinaria bélica de Rusia y no nos están haciendo ningún favor en ninguna otra parte del mundo".

La votación sobre sanciones más duras se produce mientras Rusia y Ucrania siguen enfrentándose en Europa, en un conflicto que se remonta a 2022.

También se produce después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reuniera con senadores en el Capitolio a última hora del martes, tras asistir al funeral de Graham en la Catedral Nacional de Washington.

El Senado espera aprobar la legislación antes de que comience su receso de agosto a finales de esta semana. La Cámara de Representantes también deberá aprobar las sanciones y se espera que lo haga cuando reanude sus sesiones en septiembre.

Misty Severi es periodista de Just The News. Puedes seguirla en X para más información.

© Just the News

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