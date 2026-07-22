Un organismo de control afirma que hasta el 74% del gasto en subvenciones federales en 2024 no se pudo rastrear hasta el ámbito local

Un nuevo informe de un grupo de vigilancia gubernamental sobre el gasto federal ha revelado que no está claro adónde van a parar los cientos de miles de millones de dólares de las subvenciones una vez que llegan a los estados.

El Project On Government Oversight descargó y analizó datos de USAspending.gov tlo que la organización sin ánimo de lucro afirma en un informe publicado el martes muestra que más del 74% —712 600 millones de dólares— de los 958 600 millones de dólares en gasto en subvenciones nacionales del ejercicio fiscal 2024 no se pudo rastrear hasta el nivel local.

La de Trump confirmó a Just the News que la falta de rendición de cuentas puesta de manifiesto en las conclusiones del informe es la razón por la que se han propuesto nuevas normas para la concesión de subvenciones federales, y que estas se ajustan a las de la Oficina de Gestión y Presupuesto.

Funcionarios del Departamento del Tesoro de EEUU afirmaron que, aunque no podían confirmar las estadísticas concretas del informe, el secretario Scott Bessent sigue trabajando para acabar con fraudes similares. Señalaron la aplicación de medidas de protección del martes para detener los pagos a personas fallecidas y a las iniciativas de enero para combatir el fraude somalí en Minneapolis, Minnesota.

Sean Moulton, analista político sénior de POGO y autor del informe, afirmó que análisis como el realizado por su grupo son fundamentales para la rendición de cuentas del Gobierno y que la capacidad de rastrear dichos fondos hasta su destino final es esencial para garantizar que se atienda a quienes más ayuda necesitan.

"Si podemos seguir el rastro del dinero hasta el nivel local, tendremos más posibilidades de asegurarnos de que llega a las comunidades que lo necesitan", declaró a Just the News. "La realidad es que, si solo sabes cuánto dinero va a la capital de tu estado o algo por el estilo, no sabes adónde va", señaló Moulton. "De eso se trata [USAspending.gov]: ofrecer a la gente una ventana a este gasto federal".

Visita USAspending.gov para consultar los datos por ti mismo.

El análisis abarca los datos de adjudicaciones comunicados correspondientes a los 60 programas de ayuda federal de mayor envergadura centrados en el ámbito nacional, que representan el 92,3% del gasto total en ayudas federales para el ejercicio fiscal 2024.

También evalúa el nivel de detalle con el que los coordinadores de los programas informan sobre subconcesiones y la ubicación física o geográfica donde se llevan a cabo los trabajos o servicios — informes de cumplimiento de datos clave y transparencia pública.

El informe reveló que solo el 0,2% de los 614.000 millones de dólares de fondos federales distribuidos por Medicaid podía rastrearse hasta el nivel local, así como el 0,1% de los 19.400 millones de dólares gastados a través del Programa de Seguro Médico para Niños, el 1,8% de los 8.200 millones de dólares de las Subvenciones Federales para el Transporte Público, y el 0,5% de los 4.6 mil millones de dólares del Programa de Subvenciones para el Buen Estado de las Infraestructuras.

Las subvenciones principales solo contaban con datos a nivel local para 198.300 millones de dólares —el 20,7%— de los fondos de subvenciones federales concedidos, y los datos de las subvenciones secundarias representaban un 5% adicional —47.600 millones de dólares— de los fondos de subvenciones federales que podían rastrearse a nivel local, según el informe.

Aunque la mayoría de los pagos directos (96,1%) eran rastreables, menos del 3% de los pagos directos principales podían rastrearse a nivel de ciudad o de código postal, y solo 198.300 millones de dólares de los 958.600 millones de dólares en subvenciones federales gastados durante el ejercicio fiscal 2024 incluían datos sobre el lugar de ejecución a nivel local.

La mayoría de las descripciones de las transacciones eran vagas, repetitivas y poco informativas, lo que contribuía a la dificultad de comprender el gasto, según el informe, que también reveló que aproximadamente el 97% de los 2,4 millones de transacciones revisadas utilizaban descripciones duplicadas y que los programas de pagos directos y de préstamos presentaban descripciones únicas para el 0,15% y el 0,01% de las transacciones, respectivamente.

Moulton afirmó que los datos del ejercicio fiscal 2024 son los más precisos de los disponibles porque los de 2025 ya están finalizados y, con datos más recientes, "siempre existe la posibilidad de que algunas partes significativas se incorporen más tarde".

También argumentó que seguir el rastro del dinero hasta su destino permite evaluar mejor el rendimiento de estos programas y puede revelar patrones de gasto en los que algunas comunidades están recibiendo más de lo que necesitan.

"Tenemos que sacar el máximo partido a los fondos federales que enviamos a las comunidades", afirmó Moulton.

Considera que la mala gestión a largo plazo podría contribuir a la deuda nacional de EEUU, que ronda los 40 billones de dólares, "porque acabamos gastando más dinero a lo largo de varios años del que realmente deberíamos".

Aunque el informe se centró en el Gobierno federal, hay que "señalar con el dedo" a los gobiernos y organismos estatales, ya que son ellos quienes reciben el dinero y tienen la responsabilidad de realizar un seguimiento preciso de las subvenciones secundarias, argumentó también Moulton, añadiendo que la Administración Trump, en particular la OMB y el Departamento del Tesoro, debería denunciar la falta de transparencia de estos programas.

"Lo último que necesitamos es equivocarnos en el gasto, destinarlo a las comunidades equivocadas o enviarlo a alguien que esté defraudando al Gobierno y que simplemente se embolsa el dinero y huye", afirmó.

Katherine Pugh es periodista de Just the News. Síguela en X para más información.





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