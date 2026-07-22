Dos candidatos demócratas aceptaron dinero de un megadonante vinculado a Epstein tras criticar duramente a la "clase Epstein"

Publicado por Just The News 22 de julio, 2026

Dos candidatos demócratas al Senado han recibido críticas por aceptar donaciones de un megadonante demócrata con antiguos vínculos con Jeffrey Epstein.

James Talarico y el senador Jon Ossoff, demócrata por Georgia, que se presenta a la reelección, han recibido ambos donaciones de Reid Hoffman, un multimillonario que ha admitido haber pasado tiempo en la isla caribeña de Epstein, según informó Fox News. Hoffman donó 11,5 millones de dólares a un super PAC alineado con Talarico llamado Lone Star Rising, según The Texas Tribune. Hoffman donó 7.000 dólares a la campaña de Ossoff, la cantidad máxima permitida por la ley.

"Demócratas como Jon Ossoff y James Talarico vilipendian a los multimillonarios empresariales por un lado y, por otro, aceptan su dinero", declaró a Fox News Digital un miembro del Partido Republicano que prefirió mantener el anonimato. Están alimentando el mismo chollo del "dinero en la política" al que dicen oponerse, afirmó.

Tanto Talarico como Ossoff se han referido a la "clase Epstein" al hablar de los multimillonarios. Talarico, por ejemplo, ha declarado en una entrevista: "La clase de Epstein no tiene cabida en Texas", mientras que Ossoff afirmó en un comunicado de prensa a principios de este año que "MAGA […] es la clase Epstein, la que gobierna nuestro país".

En febrero, los documentos hechos públicos por el Departamento de Justicia de la Administración Trump revelaron los vínculos de Hoffman con Epstein, quien se suicidó tras ser detenido sin fianza en la ciudad de Nueva York acusado de delitos federales de tráfico sexual. Los documentos publicados no alegaban ninguna infracción penal por parte de Hoffman, pero mostraban que estaba planeando visitas a varias propiedades de Epstein, tal y como informó anteriormente Just the News. Uno de los memorandos, de 2014, reveló que Hoffman pasó la noche en la casa adosada de Epstein en Manhattan, donde se supone que tuvieron lugar muchos de los delitos del financiero caído en desgracia. Otro memorándum sugería que Hoffman tenía previsto pasar un fin de semana en el rancho de Epstein en Nuevo México y viajar a Little St. James, la isla privada de Epstein en el Caribe.

Las pruebas demostraron que Hoffman, amigo de Epstein, hizo donaciones a Durbin y Whitehouse

En diciembre, el Departamento de Justicia (DOJ) acusó públicamente a otros dos demócratas de aceptar dinero oscuro de Hoffman. La entonces fiscal general Pam Bondi testificó unos meses antes ante la Comisión Judicial del Senado sobre la publicación de los expedientes de Epstein, durante la cual acusó a los senadores Dick Durbin, demócrata por Illinois, y Sheldon Whitehouse, demócrata por Rhode Island, de aceptar dinero de Hoffman, vinculándolo así con Epstein. En aquel momento, Durbin, Whitehouse y otros nueve senadores demócratas afirmaron que Bondi estaba eludiendo las preguntas sobre los expedientes de Epstein al acusarlos falsamente de aceptar contribuciones de Hoffman.

Sin embargo, la carta del Departamento de Justicia de diciembre indicaba que las pruebas disponibles públicamente demostraban que Hoffman había realizado donaciones a Durbin y Whitehouse.

"[Las] pruebas ofrecen una imagen clara de que Reid Hoffman ha creado un imperio de dinero oscuro que canaliza donaciones anónimas a través de organizaciones sin ánimo de lucro y comités de acción política (PAC) para influir en las elecciones federales y en los nombramientos judiciales", escribió el fiscal general adjunto Patrick Davis al presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, republicano por Iowa.

Hoffman: "Profundamente arrepentido"



La carta del Departamento de Justicia señalaba más de 1 650 contribuciones —por valor de más de 76 millones de dólares— de Hoffman a demócratas y causas afines al Partido Demócrata, entre ellas el Comité Estatal Demócrata de Rhode Island y 60 000 dólares al Partido Demócrata de Illinois.

La primera reunión conocida de Hoffman con Epstein tuvo lugar el 19 de julio de 2013, unos cinco años después de que se declarara culpable de solicitar servicios de prostitución y de incitar a una menor a la prostitución en Florida, según informó Fox. The Wall Street Journal también informó de que, en 2014, Hoffman envió helado a Epstein, con una nota en la que indicaba que era para Epstein o para "las chicas".

Desde entonces, Hoffman se ha disculpado por su relación con Epstein y ha declarado a Axios que "al aceptar participar en cualquier actividad de recaudación de fondos en la que Epstein estuviera presente, contribuí a reparar su reputación y a perpetuar la injusticia. Por ello, lo lamento profundamente".

© Just The News.