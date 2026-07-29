Japón: el terremoto deja al menos 13 muertos y 9.000 personas refugiadas en centros de evacuación

Publicado por Israel Duro 29 de julio, 2026

El terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto en la isla de Kyushu en Japón, asciende ahora a 13 muertos confirmados, según informó la primera ministra Sanae Takaichi, aunque el número será mayor según avancen las labores de rescate. Además, al menos 100 personas resultaron heridas, mientras que 9.000 más permanecen refugiadas en centros de evacuación por el colapso de varios edificios.

Además, los rescatistas continúan una búsqueda contrarreloj de personas atrapadas bajo los escombros del centro comercial que colapsó a causa del potente sismo. "Se confirmaron daños considerables, que incluyen víctimas, derrumbes de edificios, incendios y daños en las carreteras", añadió la dirigente.

Dos personas murieron en el centro comercial afectado, en el que se derrumbó un piso, informó anteriormente a la AFP un funcionario regional de Kumamoto, quien agregó que otra persona se encontraba en paro cardiorrespiratorio.

Importantes daños

El edificio ubicado en Kashima, en las afueras de la ciudad de Kumamoto, sufrió una explosión tras el terremoto. Los techos y las paredes se derrumbaron, lo que dejó al descubierto su estructura metálica. "La explosión ocurrió después de que se evacuara a los clientes y al personal", declaró a la AFP un portavoz de Aeon, la empresa que opera el complejo.

Además, Ocho personas fueron rescatadas en el lugar, entre ellas cinco heridas, precisó un funcionario local a la agencia francesa.

Algunas informaciones habían mencionado inicialmente que había entre 20 y 30 personas atrapadas en el interior, pero "esa cifra parece ser menor", indicó el miércoles la policía, mencionada por la televisión pública NHK, aunque consideró "seguro que algunos empleados siguen atrapados allí". Debido a la falta de una vía de acceso segura, es difícil ingresar al lugar, precisó la institución.

El funcionario regional también indicó a la AFP que otras dos personas se encontraban en paro cardiorrespiratorio en una fábrica de papel de la ciudad de Yatsushiro, donde se desplomó una chimenea. Otras nueve personas siguen desaparecidas en el sitio, precisaron las autoridades.

Más de 9.000 refugiados

Asimismo, más de 9.000 personas se refugiaron durante la noche en centros de evacuación, anunció el Gobierno, que reportó también siete personas gravemente heridas y 29 con lesiones leves en la región afectada.

El temblor, ocurrido el martes a las 4:27 pm (hora local) en la isla de Kyushu, alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona (JMA).

Imágenes de las televisiones mostraron varios incendios, puentes de carretera parcialmente destruidos, edificios destrozados y vagones de trenes de mercancías volcados.

"Temo que tenga un gran impacto en nuestro turismo"

"Fue el terremoto más violento que he sentido. Las paredes y ventanas quedaron dañadas. La puerta principal, declarada patrimonio cultural nacional, se derrumbó", lamentó Kanzo Matsumoto, de 73 años, gerente de un hotel de aguas termales en Yatsushiro.

"El suministro de agua está cortado y ya no aceptamos huéspedes. Temo que tenga un gran impacto en nuestro turismo", lamentó Matsumoto.

Según la televisión NHK, dos hospitales indicaron que habían atendido al menos a 50 pacientes heridos cada uno. "Está llegando gente con quemaduras y fracturas por haber quedado atrapada bajo escombros a causa del terremoto, y las ambulancias no dejan de traer heridos", declaró un empleado de un hospital, según la NHK.

El ejército movilizó a 3.600 efectivos

El ejército japonés movilizó a 3.600 personas para las labores de rescate y envió 20 aviones para evaluar los daños.

En imágenes verificadas por la AFP, se puede ver cómo camiones de carga pesada, postes de luz y semáforos sufrieron fuertes oscilaciones durante unos veinte segundos. Se suspendió la circulación de los trenes de alta velocidad en la región.

Sin embargo, no se detectó ninguna anomalía inmediata en las centrales nucleares de la región, aseguró la Autoridad Reguladora Nuclear de Japón.

Casi 40.000 hogares sin electricidad

No obstante, este miércoles unos 36.880 hogares e instalaciones seguían sin electricidad en la prefectura de Kumamoto, según la empresa Kyushu Electric Power.

La región había sido golpeada en 2016 por dos terremotos devastadores: uno de magnitud 6,5, seguido dos días más tarde por otro de magnitud 7,3. Causaron 273 muertos y más de 2.800 heridos.

Japón es uno de los países más expuestos a los terremotos en el mundo por estar situado en la unión de cuatro grandes placas tectónicas a lo largo del borde occidental del anillo de fuego del Pacífico.

El país sigue marcado por el recuerdo del gigantesco terremoto submarino de magnitud 9,0 ocurrido en 2011, que desencadenó un tsunami devastador con alrededor de 18.500 muertos o desaparecidos y una catástrofe en la central nuclear de Fukushima.