El Tesoro bloquea casi $100 millones en fondos de los contribuyentes que iban a personas fallecidas

Publicado por Kevin Killough 21 de julio, 2026

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó casi $100 millones en fondos de contribuyentes que iban destinados a personas fallecidas, después de que el Gobierno implementara un proceso de verificación de pagos el año pasado.

Tras una revisión de 885 millones de pagos por un valor cercano a los $2,7 billones, el Servicio de la Oficina Fiscal del departamento descubrió que el dinero había sido enviado a personas fallecidas, según informó el New York Post.

Desde marzo de 2025, el proceso ha detectado más de 4.900 desembolsos asociados a personas fallecidas por un valor aproximado de $99 millones, según el Tesoro.

Tras identificar los pagos no elegibles, que a menudo resultan de actividades fraudulentas, los fondos fueron devueltos a las agencias federales de origen antes de que se realizara cualquier desembolso.

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