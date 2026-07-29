Venezuela: los ciudadanos protestan para exigir una transición política y elecciones libres

Publicado por Williams Perdomo 29 de julio, 2026

Diversas protestas se registraron Venezuela este martes, buscando hacer oír sus voces antes del inicio de las conversaciones sobre la transición política venezolana a finales de esta semana. A principios de este mes, el Gobierno interino y un grupo de miembros de la oposición anunciaron un plan de trabajo, respaldado por Estados Unidos, para "fortalecer la democracia".

Los manifestantes, en los 335 municipios de Venezuela, pidieron elecciones para garantizar una auténtica transición política. Rodríguez ha estado gobernando bajo la atenta mirada de Washington desde que las fuerzas estadounidenses arrestaron a Nicolás Maduro en enero.

"Si queremos una transición, tenemos que ir a elecciones. Cuando se fije la fecha de las elecciones, será cuando comience la transición", dijo Henry Alviarez, coordinador de Organización de Vente Venezuela, el partido de Machado.

El dirigente sostuvo que no puede existir democracia con más de 300 presos políticos y millones de venezolanos en el exilio. En ese contexto, pidió la convocatoria de nuevos comicios y afirmó: "Establezcan una fecha de elección para que sea el venezolano el que decida".

En Caracas, cientos de personas se trasladaron desde distintos sectores del municipio Libertador y del estado Miranda para participar en la concentración. Durante la actividad corearon consignas como "María Corina, vente, tu pueblo está presente" y "Pongan la fecha, nosotros ponemos los votos", en referencia al regreso al país de la líder venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Otros manifestantes expresaron su escepticismo sobre las próximas conversaciones que presidirán el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez —hermano del líder interino—, y la figura de la oposición Dinorah Figuera.

"Ya no creemos en el diálogo, creemos en la acción. Lo que ha demostrado este régimen es que siempre quiere ganar tiempo", dijo el abogado José Fuenmayor, de 64 años.