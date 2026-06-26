Espías fuera de control: las agencias de inteligencia suelen tardar en sancionar las conductas indebidas, desde el uso de armas hasta las estafas

Publicado por Steven Richards - Just The News 26 de junio, 2026

Cuando un agente de inteligencia compró componentes ilegales para armas de fuego en China, un contratista de la Comunidad de Inteligencia revisó los expedientes de seguridad de los empleados y otro contratista similar se benefició indebidamente de un servicio gubernamental, el organismo de control de la Comunidad de Inteligencia dio la voz de alarma. Sin embargo, las agencias federales pertenecientes a la comunidad no tomaron medidas durante meses, según el impactante testimonio presentado ante el Congreso esta semana.

El inspector general de la Comunidad de Inteligencia, Christopher Fox , declaró que su oficina de supervisión carece de la autoridad necesaria para llevar a cabo investigaciones sobre presuntas irregularidades dentro de la Comunidad de Inteligencia y que, en cambio, a menudo se ve obstaculizada por el «tribalismo» entre las agencias.

Estas deficiencias suponen nada menos que «uno de los riesgos más importantes para la seguridad nacional a los que se enfrenta Estados Unidos», declaró Fox el miércoles ante la Comisión Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes en una audiencia a puerta cerrada, según un comunicado escrito.

A continuación puede leer el testimonio de Fox: HHRG-119-IG00-20260624-SD001.pdf

Fox declaró que la falta de autoridad para hacer cumplir la ley por parte del organismo de control impide que la oficina investigue adecuadamente las presuntas conductas indebidas u obligue a las agencias a entregar documentos y testimonios, lo que a veces permite que las presuntas conductas indebidas queden sin resolver durante meses.

En un caso concreto, en febrero de 2023, un empleado de la Comunidad de Inteligencia adquirió componentes ilegales para armas de fuego a una empresa china, lo que despertó sospechas. Sin embargo, «sin autoridad para hacer cumplir la ley, nuestros investigadores no pudieron actuar directamente», afirmó Fox.

«Esperaron 19 meses a que el Departamento de Justicia desestimara la acusación», declaró el inspector general. «Durante ese tiempo, el empleado conservó su puesto y su habilitación de seguridad. Casualmente, el empleado fue detenido por las aduanas por actividad sospechosa durante un viaje a Israel, momento en el que se descubrieron los artículos ilegales».

En junio de 2021, un contratista de inteligencia consultó los perfiles de seguridad de más de 150 personas sin autorización previa. Sin embargo, la Oficina del Inspector General tuvo que esperar más de un año a que el FBI, una de las 18 agencias federales de la Comunidad de Inteligencia (IC), llevara a cabo una entrevista adicional, y aún más tiempo para que se destituyera al contratista.

«La información incluía antecedentes personales, contactos con ciudadanos extranjeros y otros datos de valor para un servicio de inteligencia extranjero a la hora de identificar y evaluar posibles objetivos de reclutamiento», declaró Fox ante la comisión. «La OIG de la IC tuvo que esperar 16 meses para coordinarse con la Oficina Federal de Investigación (FBI) antes de llevar a cabo la entrevista inicial con el sujeto. Se tardó otros 15 meses en destituir al contratista de la IC».

En marzo de 2021, la OIG de la IC abrió una investigación sobre un antiguo alto cargo por infringir las normas de comunicación tras el cese en el cargo. El funcionario, que había pasado a trabajar para un contratista de la Comunidad de Inteligencia, se comunicó directamente con empleados actuales de los servicios de inteligencia para influir en contratos por valor de millones.

«Al no poder obligar a prestar testimonio, los investigadores de la OIG de la IC se enfrentaron a retrasos a la hora de coordinarse con el Departamento de Justicia (DOJ) para llevar a cabo una entrevista inicial con el investigado. El antiguo funcionario fue entrevistado por primera vez en diciembre de 2024, más de tres años después de que se abriera la investigación», afirmó Fox.

El jefe del organismo de control también explicó a los legisladores que la OIG de la IC se enfrenta a menudo a la resistencia o a la falta de cooperación de las agencias de inteligencia debido al «tribalismo.»

«El problema más generalizado al que nos enfrentamos en nuestra misión de supervisión es el tribalismo de las agencias», declaró Fox.

«Muchos funcionarios de inteligencia de carrera confunden la lealtad a la misión con la lealtad a una facción. Tratan la supervisión no como una obligación legal, sino como una intromisión que hay que gestionar, ralentizar o eludir. Los funcionarios acuden a las reuniones interinstitucionales vistiendo, en sentido figurado, las camisetas de sus respectivas agencias», explicó Fox. «Las agencias alegan sus “intereses” o invocan procesos interminables cuando el retraso les conviene».

Aunque los estatutos fundacionales del organismo de control le otorgan acceso a la información de inteligencia, al personal y a las instalaciones necesarias para desempeñar su labor, la oficina no tiene autoridad para investigar directamente a las agencias ni para exigir testimonios o documentación.

Esta laguna en las competencias del inspector general ha llevado a los legisladores a estudiar la posibilidad de promulgar una ley que otorgue a la oficina nuevas competencias para llevar a cabo sus propias investigaciones con las mismas facultades de aplicación de la ley federal de las que gozan otras oficinas de inspectores generales en todo el Gobierno federal.

Ese proyecto de ley, presentado conjuntamente por el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el diputado Rick Crawford (republicano por Arkansas), y el senador Chuck Grassley (republicano por Iowa), es la Ley de Paridad del Inspector General de la Comunidad de Inteligencia de 2026.

Fox afirmó que dicha legislación es importante para reforzar la capacidad de supervisión del ICIG, que se ha visto obstaculizada por agencias que recurren a tácticas de «retrasar, disuadir y negar» para mermar la supervisión de su oficina.

«En lugar de confiar en que las agencias se adhieran a un sistema de supervisión basado en la confianza, la Ley de Paridad del ICIG garantizará, por primera vez, una verdadera rendición de cuentas en la IC», afirmó.

«La comunidad de inteligencia es demasiado poderosa como para permitir fricciones procedimentales y confianza sin verificación. El ICIG debe tener poderes explícitos para inspeccionar todos los sistemas sin excepciones por nuevas tecnologías, clasificaciones, compartimentos, sensibilidad política o cualquier otra excusa», añadió. «Durante décadas, una cultura pasiva entre los inspectores generales ha impedido subsanar las lagunas críticas de supervisión con la rapidez y la firmeza necesarias».

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