Camp Mystic, en Texas, escenario de las mortíferas inundaciones del 4 de julio, se declara en quiebra

Publicado por Kevin Killough - Just The News 24 de junio, 2026

Casi un año después de que unas inundaciones catastróficas acabaran con la vida de 25 niñas y dos monitoras adolescentes, Camp Mystic en Texas se acogió al Capítulo 11 de la ley de quiebras para su reorganización.

El campamento cristiano presentó la solicitud ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Texas, en Houston. Según los documentos presentados, el campamento declaró una deuda de más de 10 millones de dólares, según informó Associated Press, y unos activos situados a orillas del río Guadalupe por un valor comprendido entre 100. 001 y 500. 000 dólares.

Las familias de las víctimas presentaron una demanda en noviembre en la que reclamaban más de un millón de dólares en concepto de daños y perjuicios, alegando que los responsables del campamento no tomaron las medidas necesarias para reaccionar cuando se acercaban las aguas de la crecida el 4 de julio. El propietario del campamento, Richard Eastland, también falleció en la crecida.

El campamento tenía previsto reabrir este verano, pero esos planes se cancelaron cuando las familias de las víctimas y los legisladores se indignaron ante la idea de que el campamento reabriera mientras siguen en curso las demandas y las investigaciones.

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