"Un verdadero héroe estadounidense": Trump inauguró la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt

Publicado por Joaquín Núñez 1 de julio, 2026

Donald Trump encabezó la ceremonia de inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt en Medora, Dakota del Norte. Allí, destacó al expresidente republicano como "una leyenda" y "un verdadero héroe estadounidense".

La biblioteca, construida junto al Parque Nacional Theodore Roosevelt en la región de Badlands, busca preservar y difundir el legado político, militar y conservacionista de uno de los presidentes republicanos más populares de la historia. El presidente estuvo acompañado de diversos funcionarios, entre ellos Doug Burgum, secretario del Interior y exgobernador de Dakota del Norte.

Como parte de la ceremonia, Trump llegó al acto a bordo del Freedom 250 Train, un tren conmemorativo creado para las celebraciones por el 250.º aniversario de la independencia. Posteriormente, saludó a algunos ciudadanos que se acercaron al evento, recorrió las instalaciones y cortó la cinta como símbolo de la inauguración. Incluso tuvo un diálogo con una versión del presidente Roosevelt recreada por la inteligencia artificial.

"Hoy llegamos al corazón de Estados Unidos para rendir homenaje a un hombre que encarnó el corazón, el alma, la lucha y el espíritu de nuestro país tanto como cualquier otra persona que haya existido: el presidente Theodore Roosevelt", expresó el presidente en su discurso.

"Aquí, bajo el cielo abierto de las Badlands, en las faldas de las Burning Hills, dedicamos un monumento viviente a una leyenda, un estadista, un soldado, un pionero y un verdadero héroe estadounidense. (...) No podría haber mejor lugar para este nuevo tesoro nacional que el estado de los Rough Riders. Hoy, 107 años después de que partiera hacia la eternidad, la Biblioteca Presidencial de Theodore Roosevelt abre sus puertas, y la pequeña ciudad de Medora abre sus brazos al mundo entero", añadió.

En adición, Trump anuncio que la Casa Blanca le otorgará a la biblioteca 750.000 dólares para "apoyar las exposiciones de inauguración durante este primer año". El dinero será enviado a través del Fondo Nacional para las Humanidades.

La Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt no forma parte del sistema federal de bibliotecas presidenciales, administrado por la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA). Fue impulsada por una fundación privada, ya que el presidente Roosevelt dejó la presidencia décadas antes de que Estados Unidos creara el actual sistema de bibliotecas presidenciales oficiales.

Además del homenaje a Roosevelt, el viaje marcó el primer vuelo oficial del nuevo Air Force One utilizado por Trump: un Boeing 747-8 reacondicionado que fue donado por Qatar y adaptado para cumplir funciones presidenciales.