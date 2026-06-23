El Departamento de Justicia anuncia la imputación de 455 personas en una "operación" contra el fraude sanitario por valor de 6.500 millones de dólares

Publicado por Just The News 23 de junio, 2026

El Departamento de Justicia anunció este martes una «operación de desarticulación» histórica contra el fraude sanitario, afirmando que la operación ha sacado a la luz 6.500 millones de dólares en reclamaciones sanitarias falsas al Gobierno y ha presentado cargos contra 455 acusados.

Los casos forman parte de la campaña anual del DOJ contra el fraude sanitario a nivel nacional y se centraron en una amplia gama de presuntas estafas relacionadas con Medicare, Medicaid y otros programas sanitarios financiados por el Gobierno, según ABC7.

El fiscal general en funciones, Todd Blanche, declaró en una rueda de prensa celebrada en la sede del Departamento de Justicia, en Washington, DC, al anunciar la operación, que los 6.500 millones de dólares constituían la segunda mayor cuantía jamás imputada en una sola operación por fraude sanitario.

Le acompañó el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., quien afirmó: «Si se explota a los pacientes con fines lucrativos, si se sustraen fondos de Medicaid o Medicare, si se trata el dinero de los contribuyentes como si fuera una cuenta bancaria personal, investigaremos a los responsables. Prepararemos el caso y los llevaremos ante la justicia».

También señaló que entre los participantes en la operación que condujo a los cargos se encontraban otras agencias federales, territorios de EEUU y 45 estados — 18 de los cuales eran estados «azules» con gobernadores demócratas.

Los acusados presuntamente participaron en facturación fraudulenta, acuerdos de comisiones ilegales, servicios médicos innecesarios y otras prácticas para obtener indebidamente fondos sanitarios financiados por los contribuyentes, según ABC7.

Un caso concreto relacionado con un supuesto fraude en un electrocardiograma que, al parecer, se interpretó incorrectamente y provocó la muerte de Kaiden Francis, un jugador de baloncesto de la Universidad de Mobile. Según se informa, su electrocardiograma se revisó en 11 segundos. Su madre afirmó que su corazón tenía un tamaño 2,5 veces superior al normal.

La madre de Francis dijo que espera que el médico "se pudra" entre rejas.

"El médico es tan malo como cualquier criminal codicioso que mata a gente en las calles. Espero que se pudra en la cárcel para que nadie más resulte herido, pero mi hijo nunca volverá conmigo. Ese es el verdadero coste humano del que hablábamos en el escenario".

Un portavoz de la Universidad de Mobile afirmó que, antes de desmayarse durante un entrenamiento del equipo de 2024, Francis había superado "una serie de pruebas médicas, incluidas evaluaciones cardíacas y pulmonares" previas a su fallecimiento y que "ninguna de estas pruebas indicaba problemas de salud".

La operación contra el fraude sanitario se ha convertido en una de las mayores acciones coordinadas contra el fraude del país.

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