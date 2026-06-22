Trump quiere que el gobernador demócrata de Illinois, Pritzker, le pida ayuda tras los tiroteos mortales del fin de semana en Chicago

Publicado por Just The News 22 de junio, 2026

El presidente Trump pidió este domingo al gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker a que solicite la ayuda de su administración tras un fin de semana de tiroteos mortales en Chicago.

"¿Por qué el gobernador Pritzker no me llama para pedirme ayuda?", publicó Trump el domingo por la mañana en Truth Social. "¡Podría convertir Chicago en una ciudad segura en UN MES; en UN AÑO, sería una de las más seguras!!!".

La policía informa de al menos siete muertos y 38 heridos desde el viernes por la noche, según la Associated Press.

Trump ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en ciudades como Nueva Orleans, Memphis, Tennessee y Washington D. C. para ayudar a disuadir la delincuencia.

Sin embargo, Pritzker, un posible candidato demócrata a la presidencia en 2028, ha rechazado hasta ahora las peticiones de Trump para que se preste dicha ayuda a Chicago, la tercera ciudad más grande del país.

La oficina de Pritzker no respondió a una solicitud de comentarios por parte de la agencia de noticias.

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