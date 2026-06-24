El CENTCOM confirma que un ataque estadounidense acabó con un alto mando del ISIS

Publicado por Williams Perdomo 24 de junio, 2026

El Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) confirmó este miércoles que un ataque aéreo estadounidense había eliminado a un alto dirigente de el Estado Islámico.

El ataque tuvo lugar el 19 de junio y acabó con la vida de Ali Husayn al-'Ulaywi.

«El CENTCOM y nuestros socios siguen comprometidos con la erradicación de los últimos vestigios de ISIS para garantizar su derrota definitiva,» declaró el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, en un comunicado. «Seguiremos defendiendo el territorio nacional de EE. UU., a nuestros militares y a nuestros aliados y socios en toda la región».

Las fuerzas del Estado Islámico han seguido operando en el este de Siria desde la caída de su territorio contiguo hace años. La victoria de la facción Tahrir al-Sham en la Guerra Civil Siria ha llevado al Gobierno de Damasco a intensificar sus esfuerzos para eliminar a los grupos disidentes y erradicar a los radicales que amenazan su control.

Ben Whedon es el corresponsal político jefe de Just the News. Síguelo en X.



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