El superintendente escolar de Los Ángeles dimite en medio de una investigación federal

Publicado por Ian Maile - Just The News 22 de junio, 2026

Alberto Carvalho, del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles , ha dimitido de su cargo de superintendente del segundo distrito escolar más grande del país.

Su dimisión, presentada este domingo, se produce cuatro meses después de que el FBI registrara su domicilio y su oficina en el distrito como parte de una investigación relacionada con contratos del distrito y un proyecto fallido de chatbot de inteligencia artificial.

«Creo que nuestras escuelas deben seguir centradas en los alumnos y en el aprendizaje sin distracciones. Dimito como superintendente del LAUSD con efecto a partir de hoy, 21 de junio de 2026», escribió Carvalho en su carta de dimisión, obtenida por Los Angeles Times.

El superintendente, en el punto de mira, fue destinado a un puesto administrativo remunerado poco después de las redadas del 25 de febrero. Las autoridades federales no han anunciado ningún cargo penal contra el superintendente, quien ha negado haber cometido irregularidad alguna.

«La Junta se mantiene firme en su compromiso de garantizar la estabilidad, la continuidad y el progreso constante a través de un liderazgo sólido», anunció el distrito en un comunicado a primera hora del lunes. «Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: proporcionar a todos los alumnos una educación de alta calidad, apoyar a nuestro dedicado personal y mantener la confianza de las comunidades a las que servimos».

Carvalho, que ha sido superintendente del LAUSD durante cuatro años, llegó a Los Ángeles tras haber ocupado el mismo cargo en el distrito de Miami-Dade durante 14 años. La junta también anunció que el superintendente en funciones, Andrés Chait, permanecerá en el cargo hasta que se tome una decisión definitiva.

El distrito escolar de Los Ángeles es el segundo más grande del país, y atiende a más de 430 000 alumnos repartidos en 780 centros educativos.

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