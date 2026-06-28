Encuesta: el 96% quiere que los candidatos al Senado aborden los recortes a la Seguridad Social

Publicado por By Brett Rowland | The Center Square

28 de junio, 2026

(The Center Square) - El 96% de los votantes quiere que los candidatos al Senado expliquen cómo evitarán un recorte automático del 22% en las prestaciones de la Seguridad Social para 70 millones de estadounidenses, según revela una nueva encuesta, a medida que el fondo fiduciario del programa se acerca a la fecha límite de 2032.

Una encuesta realizada por la Fundación Peter G. Peterson, una fundación centrada en la reducción de la deuda nacional y la sostenibilidad fiscal federal a largo plazo, reveló que al 92% de los estadounidenses les preocupa que el aumento de la deuda nacional esté provocando un incremento del coste de la vida.

La inflación subió un 4,2% durante el último año hasta mayo, la tasa más alta en más de tres años, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU.

El Índice de Confianza Fiscal de la fundación, el indicador propio de Peterson sobre la opinión pública respecto a la deuda, se sitúa en 39 sobre 200 en junio, lo que indica pesimismo sobre las perspectivas fiscales del país.

Se prevé que el fondo fiduciario de jubilación de la Seguridad Social se agote en 2032, lo que provocaría un recorte automático del 22 % en las prestaciones de unos 70 millones de estadounidenses. Si el Congreso no toma medidas, los beneficiarios podrían perder unos 500 dólares al mes, o 6.000 dólares al año, según un informe del Comité para un Presupuesto Federal Responsable del 3 de junio de 2026.

El 88% de los votantes afirmó estar preocupado por que la deuda nacional esté contribuyendo al aumento de los costes de financiación, incluidos los intereses de las tarjetas de crédito, los tipos de interés de los préstamos para la compra de vehículos y los tipos hipotecarios.

"La inflación acaba de alcanzar su máximo en tres años, y los votantes comprenden que el aumento de la deuda y de los tipos de interés se suma a sus dificultades diarias para llegar a fin de mes", afirmó Michael A. Peterson, director ejecutivo de la Fundación Peterson. "A medida que nos acercamos a las elecciones de mitad de legislatura, los votantes exigen a los líderes que presenten soluciones para nuestra deuda de 39 billones de dólares, lo que ayudará a abordar la crisis de la capacidad de pago en Estados Unidos y situará a nuestro país en una senda más sólida y sostenible".

El 85% de los votantes afirmó que el plan de un candidato para hacer frente a la deuda nacional es un factor a la hora de decidir su apoyo en las elecciones de 2026. El 74% afirmó que se plantearía apoyar a un candidato de un partido político al que no suele apoyar si dicho candidato tuviera un plan claro para hacer frente a la deuda.

Romina Boccia, directora de política presupuestaria y de prestaciones sociales del Instituto Cato, señaló que la conclusión más importante de la encuesta es la brecha entre la preocupación de los votantes y la inacción del Congreso.

"Los responsables políticos se enfrentan a un problema de credibilidad", declaró a The Center Square. "Históricamente, el Congreso ha tendido a esperar hasta que los plazos se vuelven inminentes antes de alcanzar un acuerdo bipartidista sobre cuestiones políticas espinosas, y la fecha de agotamiento prevista por los fideicomisarios aumenta la presión para actuar, pero no hasta 2032".

Una encuesta realizada en diciembre de 2025 por el Instituto Cato a 2.000 estadounidenses reveló que el 71 % está a favor de crear una comisión no partidista para abordar el déficit de financiación de la Seguridad Social.

Shai Akabas, vicepresidente de política económica del Bipartisan Policy Center, quien testificó esta semana en una audiencia del Comité de Finanzas del Senado sobre la Seguridad Social, afirmó que lo que está en juego en las elecciones es muy real.

"Los senadores estadounidenses elegidos este otoño se verán obligados, por primera vez, a hacer frente a la insolvencia de la Seguridad Social durante su mandato", afirmó. "Esa es una nueva realidad política".

El senador Chuck Grassley, republicano por Iowa y presidente del Comité de Finanzas del Senado, señaló que la demora agrava el problema.

"Cuanto más esperemos para actuar, peores serán las opciones", dijo Grassley en una declaración preparada durante una audiencia del Comité de Finanzas del Senado celebrada esta semana.

El Índice de Confianza Fiscal ha caído de 42 en abril a 36 en mayo, antes de repuntar ligeramente hasta 39 en junio. La encuesta, realizada a 1.001 votantes registrados entre el 15 y el 17 de junio, tiene un margen de error de más o menos 3,1 puntos porcentuales.

© Just The News