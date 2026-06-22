Fallece a los 100 años Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal

Publicado por Just The News 22 de junio, 2026

Alan Greenspan, que ocupó el cargo de presidente de la Reserva Federal entre 1987 y 2006, ha fallecido.

Tenía 100 años. Su esposa durante 29 años, Andrea Mitchell, afirmó que Greenspan falleció a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson, según informó NBC News.

Ronald Reagan nombró a Greenspan para dirigir la Reserva Federal en 1987, y permaneció en el cargo hasta 2006. Fue el segundo mandato más largo en la historia de la Reserva Federal.

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