Fallece a los 100 años Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal
Ronald Reagan nombró a Greenspan presidente de la Reserva Federal en 1987, y este ocupó el cargo hasta 2006.
Alan Greenspan, que ocupó el cargo de presidente de la Reserva Federal entre 1987 y 2006, ha fallecido.
Tenía 100 años. Su esposa durante 29 años, Andrea Mitchell, afirmó que Greenspan falleció a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson, según informó NBC News.
Ronald Reagan nombró a Greenspan para dirigir la Reserva Federal en 1987, y permaneció en el cargo hasta 2006. Fue el segundo mandato más largo en la historia de la Reserva Federal.