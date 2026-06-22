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Fallece a los 100 años Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal

Ronald Reagan nombró a Greenspan presidente de la Reserva Federal en 1987, y este ocupó el cargo hasta 2006.

Imagen de Alan Greenspan

Imagen de Alan GreenspanAFP.

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Alan Greenspan, que ocupó el cargo de presidente de la Reserva Federal entre 1987 y 2006, ha fallecido.

Tenía 100 años. Su esposa durante 29 años, Andrea Mitchell, afirmó que Greenspan falleció a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson, según informó NBC News.

Ronald Reagan nombró a Greenspan para dirigir la Reserva Federal en 1987, y permaneció en el cargo hasta 2006. Fue el segundo mandato más largo en la historia de la Reserva Federal.

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