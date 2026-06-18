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ANÁLISIS

La FTC y varios estados demandan a WPATH por presuntas afirmaciones engañosas sobre procedimientos trans en menores

Según la denuncia, WPATH habría proporcionado a proveedores médicos herramientas para inducir a padres y familias a optar por tratamientos de 'transición de género' en menores, incluyendo bloqueadores de la pubertad, hormonas cruzadas y cirugías, al presentar estos como necesarios, seguros y efectivos sin el respaldo adecuado.

Día de la Visibilidad Trans en Washington

Día de la Visibilidad Trans en WashingtonAFP.

Carlos Dominguez
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Carlos Dominguez

La Comisión Federal de Comercio (FTC), junto con los fiscales generales de Alaska, Iowa, Nebraska y Texas, presentaron una demanda este miércoles contra la World Professional Association for Transgender Health (WPATH), acusándola de promover intervenciones médicas en niños y adolescentes con afirmaciones falsas o no respaldadas por evidencia científica. 

Según la denuncia presentada ante la Corte de Distrito de EEUU para el Distrito Norte de Texas, WPATH habría proporcionado a proveedores médicos herramientas para inducir a padres y familias a optar por tratamientos de 'transición de género' en menores, incluyendo bloqueadores de la pubertad, hormonas cruzadas y cirugías, al presentar estos como necesarios, seguros y efectivos sin el respaldo adecuado.

La FTC alega que estas recomendaciones violarían la Ley de la agencia al inducir a error sobre el consenso médico, la necesidad, la seguridad y la eficacia de tales procedimientos. 

"Los niños, pero especialmente sus padres, deben tener información completa y veraz al tomar decisiones sobre servicios médicos", declaró el presidente de la FTC, Andrew N. Ferguson. "Durante décadas, la FTC ha actuado contra entidades que realizan afirmaciones engañosas o no sustentadas sobre salud. Esta demanda refleja ese mandato: cualquier afirmación sobre un tratamiento médico debe ser veraz, basada en evidencia y no engañosa".

Cambios en las guías y falta de evidencia

Entre las acusaciones destaca que en 2022 WPATH eliminó toda mención a límites de edad para procedimientos como la mastectomía o la falectomía en sus "Estándares de Atención", sin basarse en evidencia médica. La organización, según la demanda, también habría omitido divulgar efectos secundarios graves de las hormonas cruzadas, como: "Alteraciones del estado de ánimo, dolor vocal, dolor pélvico, molestias clitorianas, dolor vaginal, incapacidad para alcanzar el orgasmo, incontinencia y dolor eréctil". 

Además, la denuncia señala que algunos clínicos, basándose en orientaciones de WPATH, habrían presentado a los padres un dilema falso: "¿Preferirías tener una hija viva o un hijo muerto?", argumentando que las intervenciones son "salvavidas". Sin embargo, la FTC afirma que no existe evidencia científica competente y confiable que demuestre que estos tratamientos reduzcan el riesgo de suicidio.

WPATH describe sus recomendaciones como "opinión experta basada en consenso", lo que según la demanda ha llevado a sus miembros y otros profesionales a repetir afirmaciones inexactas. La organización también califica casi todos los servicios de procedimientos trans pediátricos como "médicamente necesarios", supuestamente para facilitar el reembolso por parte de las aseguradoras, a pesar de la ausencia de evidencia sólida.

JD Vance arremete contra la "ciencia basura" de WPATH

Andrew Ferguson destacó en X que, desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, la agencia "ha intensificado sus esfuerzos para proteger a los niños y los derechos de los padres en todos los sectores de la economía".

Por su parte, el vicepresidente, JD Vance, quien reposteó el mensaje, añadió: "Los médicos y hospitales usaron ciencia basura de WPATH para justificar la venta de procedimientos de transición de género a niños y sus padres. Enhorabuena a Andrew y su equipo por dar un paso importante en nuestros esfuerzos para acabar con esta práctica indignante".

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, fue contundente: "Cualquier grupo que promueva ilegalmente procedimientos irreversibles y que alteran la vida, como las ‘transiciones’ en niños, presentándolos como seguros y necesarios, enfrentará todo el peso de la ley por dañar a los niños". Asimismo, el fiscal general de Nebraska, Mike Hilgers, acusó a WPATH de anteponer una "ideología impulsada por el lucro" sobre la ciencia y de ocultar información crucial a familias y médicos.

El comisionado de la FTC, Mark R. Meador, añadió: "Cuando una organización proporciona guías diseñadas para engañar a las familias sobre los riesgos, los beneficios o el consenso médico detrás de un tratamiento, socava la confianza en aquellos responsables de brindar atención médica".

La votación de la Comisión que autorizó al personal a presentar la demanda fue de 2-0. La Comisión presenta una demanda cuando tiene "razón para creer" que los demandados nombrados están violando o están a punto de violar la ley y cuando le parece a la Comisión que un procedimiento judicial está en interés público. 

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