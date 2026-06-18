La FTC y varios estados demandan a WPATH por presuntas afirmaciones engañosas sobre procedimientos trans en menores

Publicado por Carlos Dominguez 18 de junio, 2026

La Comisión Federal de Comercio (FTC), junto con los fiscales generales de Alaska, Iowa, Nebraska y Texas, presentaron una demanda este miércoles contra la World Professional Association for Transgender Health (WPATH), acusándola de promover intervenciones médicas en niños y adolescentes con afirmaciones falsas o no respaldadas por evidencia científica.

Según la denuncia presentada ante la Corte de Distrito de EEUU para el Distrito Norte de Texas, WPATH habría proporcionado a proveedores médicos herramientas para inducir a padres y familias a optar por tratamientos de 'transición de género' en menores, incluyendo bloqueadores de la pubertad, hormonas cruzadas y cirugías, al presentar estos como necesarios, seguros y efectivos sin el respaldo adecuado.

La FTC alega que estas recomendaciones violarían la Ley de la agencia al inducir a error sobre el consenso médico, la necesidad, la seguridad y la eficacia de tales procedimientos.

"Los niños, pero especialmente sus padres, deben tener información completa y veraz al tomar decisiones sobre servicios médicos", declaró el presidente de la FTC, Andrew N. Ferguson. "Durante décadas, la FTC ha actuado contra entidades que realizan afirmaciones engañosas o no sustentadas sobre salud. Esta demanda refleja ese mandato: cualquier afirmación sobre un tratamiento médico debe ser veraz, basada en evidencia y no engañosa".

Cambios en las guías y falta de evidencia

Entre las acusaciones destaca que en 2022 WPATH eliminó toda mención a límites de edad para procedimientos como la mastectomía o la falectomía en sus "Estándares de Atención", sin basarse en evidencia médica. La organización, según la demanda, también habría omitido divulgar efectos secundarios graves de las hormonas cruzadas, como: "Alteraciones del estado de ánimo, dolor vocal, dolor pélvico, molestias clitorianas, dolor vaginal, incapacidad para alcanzar el orgasmo, incontinencia y dolor eréctil".

Además, la denuncia señala que algunos clínicos, basándose en orientaciones de WPATH, habrían presentado a los padres un dilema falso: "¿Preferirías tener una hija viva o un hijo muerto?", argumentando que las intervenciones son "salvavidas". Sin embargo, la FTC afirma que no existe evidencia científica competente y confiable que demuestre que estos tratamientos reduzcan el riesgo de suicidio.

WPATH describe sus recomendaciones como "opinión experta basada en consenso", lo que según la demanda ha llevado a sus miembros y otros profesionales a repetir afirmaciones inexactas. La organización también califica casi todos los servicios de procedimientos trans pediátricos como "médicamente necesarios", supuestamente para facilitar el reembolso por parte de las aseguradoras, a pesar de la ausencia de evidencia sólida.

JD Vance arremete contra la "ciencia basura" de WPATH

Andrew Ferguson destacó en X que, desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, la agencia "ha intensificado sus esfuerzos para proteger a los niños y los derechos de los padres en todos los sectores de la economía".

Por su parte, el vicepresidente, JD Vance, quien reposteó el mensaje, añadió: "Los médicos y hospitales usaron ciencia basura de WPATH para justificar la venta de procedimientos de transición de género a niños y sus padres. Enhorabuena a Andrew y su equipo por dar un paso importante en nuestros esfuerzos para acabar con esta práctica indignante".

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, fue contundente: "Cualquier grupo que promueva ilegalmente procedimientos irreversibles y que alteran la vida, como las ‘transiciones’ en niños, presentándolos como seguros y necesarios, enfrentará todo el peso de la ley por dañar a los niños". Asimismo, el fiscal general de Nebraska, Mike Hilgers, acusó a WPATH de anteponer una "ideología impulsada por el lucro" sobre la ciencia y de ocultar información crucial a familias y médicos.

El comisionado de la FTC, Mark R. Meador, añadió: "Cuando una organización proporciona guías diseñadas para engañar a las familias sobre los riesgos, los beneficios o el consenso médico detrás de un tratamiento, socava la confianza en aquellos responsables de brindar atención médica".

La votación de la Comisión que autorizó al personal a presentar la demanda fue de 2-0. La Comisión presenta una demanda cuando tiene "razón para creer" que los demandados nombrados están violando o están a punto de violar la ley y cuando le parece a la Comisión que un procedimiento judicial está en interés público.