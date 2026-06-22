Mullin afirma que Irán intentó introducir de forma clandestina en EEUU a agentes vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica junto con la selección de fútbol para el Mundial

Publicado por John Solomon 22 de junio, 2026

A medida que las negociaciones entre EE. UU. e Irán se ponían en marcha comienzo accidentado en Suiza, el secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin reveló el domingo que Teherán intentó introducir de forma clandestina a varios agentes vinculados al ejército en Estados Unidos junto con su selección de fútbol para el Mundial.

Mullin afirmó que más de la mitad de los representantes futbolísticos que Irán intentó traer con su selección tenían vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y que incluso un hombre que el sábado se presentaba como presidente de su federación de fútbol estaba vinculado a ese grupo militar extremista y que, además, había entrado en el país antes del partido del domingo.

"El tipo que intentó subir al avión ayer tenía vínculos directos con el IRGC", declaró el jefe de Seguridad Nacional a Maria Bartiromo, de Fox News.

"Aceptamos la entrada de 53 personas y el resto de las personas que Irán había intentado traer también tenían vínculos directos con el IRGC y no forman parte de su grupo habitual de viaje", afirmó.

"Estos juegos a los que se dedica Irán lo convierten en un adversario en el que no se puede confiar"

Mullin señaló que el presidente Donald Trump preveía que Irán introduciría clandestinamente a personas peligrosas en el país y autorizó al Departamento de Seguridad Nacional a llevar a cabo controles de seguridad exhaustivos.

«Estas maniobras de Irán lo convierten en un adversario en el que no se puede confiar», afirmó

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