Los inmigrantes ilegales de todo Estados Unidos reciben ayudas económicas para la universidad

Publicado por Williams Perdomo 21 de junio, 2026

(The Center Square) - La ayuda económica estatal sigue ampliándose en el ámbito de la educación superior, lo que permite que los fondos se destinen a estudiantes inmigrantes ilegales que cumplan los requisitos

El aumento del gasto está avivando el debate sobre quién debería recibir las ayudas a la educación superior financiadas por los contribuyentes estatales.

Actualmente, unos 21 estados y el Distrito de Columbia ofrecen a determinados estudiantes inmigrantes ilegales el derecho a pagar la matrícula como residentes del estado, y 18 estados y el Distrito de Columbia les dan acceso a los programas de ayuda financiera estatal, según Higher Ed immigration.

Por ejemplo, en una universidad de la red de la Universidad de California, la matrícula básica para residentes del estado es de aproximadamente 15 000 dólares al año. Para los no residentes, la matrícula básica supera los 31 000 dólares, lo que significa que los inmigrantes ilegales que cumplen los requisitos están recibiendo, en esencia, 16 000 dólares al año en ayudas.

Estas políticas forman parte de una iniciativa más amplia que se ha ido ampliando durante las últimas dos décadas para aumentar el acceso a la universidad de los estudiantes inmigrantes, incluidos los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). El DACA ofrece protección temporal frente a la deportación y permisos de trabajo renovables a determinados inmigrantes que fueron traídos a EEUU cuando eran niños.

Se estima que más de 900 000 de estas personas cumplen los requisitos para acogerse al DACA. Además, más de 500 000 estudiantes inmigrantes en situación irregular están matriculados en centros de enseñanza superior de EEUU.

Los detractores sostienen que estos programas suponen un coste para los contribuyentes y desvían los limitados recursos de la educación superior de los ciudadanos estadounidenses.

Un estudio de 2025 informe de la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense estimaba que los gastos relacionados con la educación asociados a la inmigración ilegal ascendían a un total de 5.7 mil millones de dólares a nivel nacional.

Ira Mehlman, director de comunicación de FAIR, se refirió a la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996, que estableció específicamente una disposición que exige a cualquier estado que ofrezca tarifas de matrícula para residentes a los inmigrantes ilegales que ponga el mismo beneficio a disposición de los estudiantes ciudadanos estadounidenses, independientemente del estado en el que vivan.

Los estados siguen «encontrando nuevas formas de ofrecer beneficios a los extranjeros en situación irregular», declaró Mehlman a The Center Square. "Muchos estudiantes estadounidenses se están viendo excluidos de esas universidades estatales porque esas plazas ahora están ocupadas por extranjeros en situación irregular, y luego los contribuyentes se ven obligados a pagarlo".

Texas fue pionero en esta laguna jurídica que condicionaba la matrícula estatal a haber completado tres años de secundaria en el estado, en lugar de tener en cuenta la situación migratoria, añadió Mehlman.

Texas se convirtió en el primer estado en adoptar dicha política en 2001 a través de lo que se conoció como la "Texas Dream Act".

En junio de 2025, el Departamento de Justicia de EEUU demandó a Texas, alegando que el programa infringía la legislación federal. Posteriormente, un tribunal federal suspendió la aplicación de la "Texas Dream Act". El proceso judicial se encuentra actualmente en fase de apelación ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas.

Varios grupos de defensa han solicitado intervenir, alegando que el caso se resolvió sin una revisión judicial suficiente.

En Texas, los registros estatales muestran que las universidades y centros de enseñanza superior distribuyeron 635,2 millones de dólares en ayudas no reembolsables financiadas por el estado a 133 989 estudiantes en 2023. Según un informe de Every Texan, 3 566 estudiantes beneficiarios de la "Texas Dream Act" recibieron 17,5 millones de dólares en becas financiadas por el estado, lo que supuso menos del 3 % del total de ayudas no reembolsables estatales distribuidas ese año.

El coste para los contribuyentes asociado a la Ley de Desarrollo, Ayuda y Educación para Menores Extranjeros o Ley DREAM y otros programas varía según el estado.

Lance Izumi, director sénior de estudios educativos del Pacific Research Institute, con sede en Pasadena, argumentó que la ayuda financiada por los contribuyentes para los estudiantes inmigrantes ilegales suscita preocupaciones sobre la equidad y las prioridades de gasto del estado.

"La ayuda financiera del Gobierno a los estudiantes inmigrantes ilegales es errónea por tres motivos: la equidad, la política fiscal y la planificación del futuro de la educación superior", declaró Izumi a The Center Square.

Izumi señaló que los estudiantes estadounidenses acumulan, en conjunto, una deuda por préstamos estudiantiles de aproximadamente 1,8 billones de dólares y argumentó que las becas financiadas con dinero de los contribuyentes para estudiantes inmigrantes ilegales podrían reducir los recursos disponibles para los ciudadanos.

"Tampoco es justo conceder una matrícula estatal reducida a un inmigrante ilegal que infringió la ley para entrar en este país, mientras se niega esa matrícula reducida a un ciudadano estadounidense que respeta la ley en otro estado", afirmó.

Izumi también cuestionó si las universidades que se enfrentan a descensos en la matriculación han ampliado sus esfuerzos de captación hacia los estudiantes inmigrantes ilegales, en parte para compensar la caída de la población estudiantil.

"En realidad, impulsar la matriculación de inmigrantes ilegales es una forma que tienen los responsables de la educación superior de salvar sus puestos de trabajo buscando una nueva cantera de estudiantes potenciales, en lugar de abordar las razones fundamentales de la caída de la matriculación universitaria: la politización de los cursos, la irrelevancia económica de muchos cursos y especialidades, y el deterioro del rigor académico", señaló Izumi.

Kassandra González, abogada sénior del programa "Beyond Borders" del Texas Civil Rights Project, que trabaja en la demanda de Texas, declaró a The Center Square que la cuestión es complicada porque existe una distinción entre los inmigrantes que se encuentran "legalmente presentes» y aquellos que tienen «estatus legal".

"La desinformación y la narrativa francamente errónea de que los “soñadores” o los estudiantes que pueden acceder a la educación superior gracias a la Dream Act están quitando oportunidades a otros no se corresponde con la realidad económica", afirmó González.

Los estudiantes inmigrantes contribuyen a las economías locales y aportan a sus comunidades, añadió González.

"Creo que la ficción que escuchamos en el debate sobre la inmigración en general, como: “Bueno, les están quitando algo a otros”, siempre me lleva de vuelta a esa idea de que no pagan impuestos o de que estos estudiantes no contribuyen. Hay datos reales que demuestran que están contribuyendo a la economía de Texas", añadió González.

Según Every Texan, los inmigrantes de Texas que poseen una licenciatura obtienen ingresos sustancialmente más altos que aquellos que solo tienen el título de secundaria. La organización estima que los ingresos más elevados asociados a un título universitario generan ingresos fiscales adicionales a nivel estatal y local.

El informe de Every Texan estimaba que los estudiantes de Texas acogidos a la Dream Act matriculados en 2023 podrían generar, en última instancia, más de 43 millones de dólares en ingresos fiscales estatales y locales adicionales al año gracias a un mayor nivel educativo y a unos ingresos más elevados.

Según el Centro de Presupuesto y Políticas de California, los inmigrantes en situación irregular pagaron aproximadamente 8.5 mil millones de dólares en impuestos estatales y locales en 2022.

Ese mismo año, los residentes de California pagaron una media de 3.734,82 dólares en impuestos estatales sobre la renta. Con aproximadamente 19,6 millones de residentes contribuyentes, eso equivale a unos 73.2 mil millones de dólares en ingresos fiscales estatales por el impuesto sobre la renta, sin incluir los impuestos sobre las ventas ni los tramos impositivos de rentas más altas.

Mehlman declaró a The Center Square que el pago de impuestos no equipara a los inmigrantes ilegales con los ciudadanos en lo que respecta a las prestaciones públicas.

El mero hecho de que los inmigrantes ilegales paguen impuestos, "no los sitúa en pie de igualdad con los residentes legales y los ciudadanos", afirmó Mehlman.

Además de Texas, otros estados han ampliado el acceso a las ayudas para la educación superior en los últimos años.

California, Colorado, Connecticut, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Utah, Vermont, Virginia y Washington se encuentran entre las jurisdicciones que ofrecen un amplio acceso a programas estatales de ayuda financiera y becas para estudiantes inmigrantes ilegales que cumplan los requisitos de elegibilidad aplicables.

En Nueva York, los legisladores aprobaron la Ley DREAM del Estado de Nueva York «José Peralta», que amplía el acceso a la ayuda financiera estatal para los estudiantes inmigrantes en situación irregular que cumplan los requisitos. La Ley DREAM permite a los estudiantes inmigrantes solicitar ayuda financiera estatal para cursar estudios de grado o posgrado en centros de enseñanza superior que cumplan los requisitos.

El presupuesto estatal para 2019-20, cuando se aprobó por primera vez, incluía 27 millones de dólares para apoyar la aplicación de la Ley DREAM.

Se estima que en Nueva York residen unos 21 250 beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA.

A través de la Ley DREAM, los estudiantes inmigrantes en situación irregular que cumplan los requisitos pueden recibir ayudas a través del Programa de Ayuda para la Matrícula del estado, que ofrece hasta 5.665 dólares al año.

En el presupuesto para 2025-26, solo el TAP proporciona más de 698 millones de dólares al año a unos 255 000 estudiantes de Nueva York. Los beneficiarios de la Ley DREAM reciben financiación a través de estos programas de ayuda más amplios, en lugar de mediante una partida presupuestaria específica para la Ley DREAM.

Una ficha informativa de la ciudad de Nueva York indicaba que las personas con derecho a acogerse a la Ley DREAM contribuyeron con unos 1.3 mil millones de dólares al producto interior bruto de la ciudad en 2017 y ganaron más de 873 millones de dólares en conjunto, con unos ingresos medios anuales de unos 18.600 dólares.

En Illinois, el gobernador J.B. Pritzker promulgó en diciembre de 2025 la Ley 460 de la Cámara de Representantes, que permite el acceso a las ayudas económicas estatales.

El proyecto de ley se incorporó a la Ley de Retención de Estudiantes de Illinois y de Equidad, lo que permite a los estudiantes inmigrantes indocumentados que cumplan los requisitos solicitar programas de ayuda financiera gestionados por el estado, independientemente de su situación migratoria.

Este cambio hizo que los estudiantes inmigrantes en situación irregular pudieran optar a programas estatales como la beca del Programa de Ayudas Económicas (MAP), que proporciona ayuda financiera basada en las necesidades para la educación superior.

Illinois destinó más de 700 millones de dólares a las becas del MAP durante el ejercicio fiscal de 2024.

Los estados de Alabama, Georgia y Carolina del Sur prohíben la inscripción de estudiantes inmigrantes indocumentados en los programas estatales de ayuda financiera, según Higher Ed Immigration.

The Center Square se puso en contacto con el American Immigration Council y el Departamento de Educación de EEUU para recabar comentarios, pero no recibió respuesta.

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