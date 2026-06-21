DHS: Los vuelos de deportación alcanzan niveles récord
El mensaje se produce mientras aumentan las operaciones de deportación en todo el país.
El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que los vuelos de deportación alcanzaron niveles récord bajo la Administración del presidente Donald Trump y reiteró que continuará con las operaciones de detención y expulsión de inmigrantes ilegales.
En un mensaje publicado en redes sociales, el organismo afirmó que los estadounidenses otorgaron un mandato para arrestar y remover del país a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales. “Nuestro mensaje es claro: váyanse ahora o los encontraremos, los arrestaremos y los deportaremos”, señaló la agencia.
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DEPORTATION FLIGHTS AT A RECORD HIGH.— Homeland Security (@DHSgov) June 20, 2026
The American people gave us a mandate to arrest and remove criminal illegal aliens from our country — and under @POTUS Trump and @SecMullinDHS, we’ll continue to deliver.
Our message is clear: LEAVE NOW or we will find you, arrest you, and… https://t.co/k4FDq1CF4y
El mensaje se produce mientras aumentan las operaciones de deportación en todo el país. De acuerdo con datos citados por el diario Washington Examiner, cerca de 300 vuelos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) salieron de Estados Unidos durante mayo, la cifra mensual más alta desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Según el medio, un portavoz del DHS indicó que casi 900.000 inmigrantes ilegales habían sido deportados desde el 20 de enero de 2025 y que aproximadamente 3.000 vuelos de deportación fletados por el gobierno habían despegado durante ese período.
Centroamérica, el principal destino de deportación
Washington Examiner también reportó que Centroamérica se ha mantenido como el principal destino de los vuelos de deportación desde el inicio de la actual administración, seguida por México y países de Sudamérica. Los registros analizados por Human Rights First muestran además un aumento significativo de los vuelos internos utilizados para trasladar detenidos entre distintos centros de procesamiento y detención dentro de Estados Unidos.
El DHS sostiene que, además de las deportaciones ejecutadas por el gobierno, alrededor de 2,2 millones de personas han abandonado el país voluntariamente.