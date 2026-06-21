DHS: Los vuelos de deportación alcanzan niveles récord

Publicado por Williams Perdomo 21 de junio, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que los vuelos de deportación alcanzaron niveles récord bajo la Administración del presidente Donald Trump y reiteró que continuará con las operaciones de detención y expulsión de inmigrantes ilegales.

En un mensaje publicado en redes sociales, el organismo afirmó que los estadounidenses otorgaron un mandato para arrestar y remover del país a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales. “Nuestro mensaje es claro: váyanse ahora o los encontraremos, los arrestaremos y los deportaremos”, señaló la agencia.

El mensaje se produce mientras aumentan las operaciones de deportación en todo el país. De acuerdo con datos citados por el diario Washington Examiner, cerca de 300 vuelos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) salieron de Estados Unidos durante mayo, la cifra mensual más alta desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Según el medio, un portavoz del DHS indicó que casi 900.000 inmigrantes ilegales habían sido deportados desde el 20 de enero de 2025 y que aproximadamente 3.000 vuelos de deportación fletados por el gobierno habían despegado durante ese período.