La GAO insta a las agencias federales a tomar más medidas para detener al menos 180.000 millones de dólares en pagos indebidos realizados por error

Publicado por Just The News 9 de junio, 2026

Las agencias federales pagaron por error unos 186.000 millones de dólares solo en el año fiscal 2025 y, sin una mejor supervisión, los contribuyentes podrían seguir perdiendo dinero a ese ritmo, según un nuevo informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental. Desde 2003, estos errores de pago han ascendido a unos 3 billones de dólares, afectando a todo, desde Medicare y Medicaid hasta las prestaciones por desempleo y los créditos fiscales.

La agencia de control describió la cuestión como un «problema significativo y de larga data» y señaló que varios departamentos incumplieron repetidamente los requisitos federales de información diseñados para rastrear y reducir los errores de pago.

La GAO señaló que muchos pagos indebidos no son necesariamente fraude, sino que se deben a una documentación insuficiente, fallos en la verificación de la elegibilidad, pagos duplicados o errores administrativos.

Sistemas de supervisión deficientes



No obstante, los funcionarios advirtieron de que los sistemas de supervisión deficientes dejan a los programas federales vulnerables tanto al despilfarro como al fraude si no se subsanan las deficiencias de larga data. El informe explicaba que los pagos indebidos «pueden incluir pagos excesivos, pagos insuficientes y pagos en los que una agencia no puede determinar si un pago fue correcto debido a la insuficiencia o falta de documentación».

El informe identificó siete agencias federales con programas que registraron tasas de pagos indebidos superiores al 10 % durante varios años consecutivos entre 2021 y 2024.

Cinco de esas agencias, incluidos los Departamentos de Trabajo, Educación, Salud y Servicios Humanos, Hacienda y Agricultura, carecían de procedimientos internos suficientes para garantizar la notificación y el seguimiento oportunos de los problemas de integridad de los pagos. La GAO señaló que esas agencias no siempre proporcionaban «información completa y oportuna» tal y como exige la legislación federal.

El gasto sanitario se lleva la mayor parte



Los programas relacionados con el gasto sanitario siguen representando la mayor parte del total de pagos indebidos del Gobierno. Solo Medicaid lleva años en la lista de alto riesgo de la GAO debido a problemas persistentes de documentación y elegibilidad que contribuyen a que se produzcan miles de millones de dólares en pagos indebidos cada año.

Los responsables de la GAO argumentaron que las agencias deben ir más allá de la simple identificación de pagos indebidos y comenzar a implementar sistemas de prevención más sólidos.

Entre las medidas recomendadas en el informe se encuentran la mejora de los procedimientos de seguimiento, requisitos de supervisión más estrictos, directrices de información más claras por parte de la Oficina de Gestión y Presupuesto, planes de medidas correctivas ampliados y una aplicación más rápida de las recomendaciones de los organismos de control.

«Es fundamental que las agencias tomen medidas para aplicar las recomendaciones de la IG y la GAO con el fin de ayudar a reducir los pagos indebidos y ahorrar el dinero de los contribuyentes», se lee en el informe.

El organismo de control señaló en el informe que las agencias «podrían seguir perdiendo oportunidades para mejorar la integridad de los pagos y reducir los pagos indebidos» si se ignoran sus recomendaciones pendientes.

El informe subraya que el Congreso no puede supervisar adecuadamente el gasto federal si las agencias no presentan datos completos y puntuales sobre los problemas de pagos indebidos.

GAO: «Se necesita una supervisión más estricta»



La GAO advirtió de que, a menos que la OMB actualice sus directrices y ordene explícitamente a las agencias que proporcionen los informes requeridos, los legisladores podrían seguir careciendo de «información clave sobre la integridad de los pagos necesaria para evaluar las medidas de las agencias destinadas a reducir los pagos indebidos y exigirles responsabilidades».

El informe subrayó además que se necesita una supervisión más estricta para «mejorar la claridad y la responsabilidad sobre los esfuerzos de las agencias».

El organismo de control presentó varias reformas concretas que las agencias deberían adoptar para reducir los errores de pago, como identificar las «causas fundamentales de los pagos indebidos», establecer plazos para las medidas correctivas, evaluar si las reformas están funcionando y realizar auditorías continuas para validar la exactitud de los pagos.

El organismo de control concluyó que «queda mucho por hacer» para poner fin a los miles de millones en errores de pago evitables en todo el Gobierno federal.

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