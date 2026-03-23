El Ejército realizó decenas de miles de misiones en la frontera suroeste en un año

Publicado por Just The News | Bethany Blankley | The Center Square 23 de marzo, 2026

En un año, las tropas desplegadas en la frontera suroeste llevaron a cabo decenas de miles de misiones de detección, vigilancia y protección de áreas específicas.

Más de 20.000 miembros del servicio han prestado servicio en la frontera suroeste a través de las Fuerzas Operativas Conjuntas de la Frontera Sur (Joint Task Force Southern Border o JTF-SB). La operación cumplió un año el 14 de marzo y sigue en marcha.

"Durante este primer año, las Fuerzas Operativas Conjuntas de la Frontera Sur y sus socios han demostrado lo que un enfoque gubernamental holístico puede lograr en la frontera sur", dijo en un comunicado el general de división del Ejército David Gardner, comandante general de la JTF-SB y de la 101ª División Aerotransportada. "Nuestros compañeros de equipo y socios conjuntos han reforzado la seguridad fronteriza mediante la unidad de esfuerzos, la aceleración de la toma de decisiones y la mejora de la capacidad de detección. Aunque el entorno es complejo, nuestra misión es clara: asegurar el territorio nacional con precisión, profesionalidad y respeto por el Estado de derecho".

Los soldados asignados a la 10ª División de Montaña en Fort Drum, Nueva York, fueron desplegados en Fort Huachuca, Arizona, para establecer la JTF-SB el pasado mes de marzo. En octubre pasado, la 101ª División Aerotransportada de Fort Campbell, Kentucky, asumió el control de la misión JTF-SB.

El presidente Donald Trump estableció la JTF-SB a través de varias órdenes ejecutivas que emitió en su primer día y semana en el cargo. Trump fue el primer presidente en declarar una invasión en la frontera suroeste y dirigió al Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) del Departamento de Defensa a "sellar las fronteras y mantener la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de Estados Unidos repeliendo formas de invasión que incluyen la migración masiva ilegal, el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas y otras actividades delictivas".

La misión declarada de la JTF-SB es "salvaguardar la integridad territorial de Estados Unidos y proteger al pueblo estadounidense". Para ello, busca aumentar el conocimiento de lo que ocurre a lo largo de los 1.954 kilómetros de frontera con México, "acelerando las capacidades de respuesta y apoyando a los socios federales encargados de hacer cumplir la ley para que puedan centrarse en las tareas de primera línea".

Patrullas, barreras de alambre, drones...

En marzo pasado, más de 10.000 soldados estaban desplegados para apoyar los esfuerzos de seguridad en la frontera sur, informó The Center Square. Ese número se ha duplicado desde entonces.

Los miembros del servicio JTFSB comenzaron a llevar a cabo una detección y vigilancia mejoradas, incluyendo la prestación de "apoyo terrestre móvil para detectar, rastrear y vigilar los movimientos de presuntas actividades ilegales utilizando vehículos tácticos militares o patrullas a pie" en áreas identificadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Patrulla Fronteriza. Hasta ahora, se han establecido y ampliado cinco Zonas de Defensa Nacional (NDA) a lo largo de la frontera suroeste, incluidas las de Nuevo México y Texas, informó The Center Square .

Durante el año pasado, las tropas llevaron a cabo detecciones remotas y móviles, planificación sincronizada, movilidad rápida y presencia persistente a lo largo del Río Grande, en el aire y en corredores de alto tráfico entre zonas urbanas.

Esto supuso aproximadamente 22.000 misiones de detección y vigilancia mejoradas, incluidas casi 3.000 patrullas conjuntas con agentes de la Patrulla Fronteriza. También se llevaron a cabo casi 1.600 misiones de observación aérea y 220 misiones aéreas no tripuladas el año pasado.

Las tropas realizaron más de 800 patrullajes en espejo a ambos lados de la frontera suroeste, en colaboración con agentes de la Patrulla Fronteriza y la Secretaría de la Defensa Nacional de México, según datos del Departamento de Guerra.

También llevaron a cabo más de 84.000 misiones para asegurar áreas específicas, proporcionando detección y monitoreo continuos a través de la frontera suroeste utilizando tecnología de sensores, sensores terrestres fijos y móviles y sistemas de largo alcance. Las tropas probaron nuevos equipos y tecnologías para llevar a cabo las operaciones, entre ellos: "El vehículo de reabastecimiento táctico TRV-150C, un dron con el que los infantes de marina se entrenaron por primera vez en un entorno operativo; un buque de superficie no tripulado y un dispositivo de detección marítima alimentado por energía solar; y diversos sistemas aéreos no tripulados, cinéticos y no cinéticos".

Las tropas de la JTF-SB también instalaron casi 6.000 carteles y 2.000 boyas marinas a lo largo de 1055 kilómetros (656 millas) de la frontera suroeste para demarcar cinco nuevas NDA.

Entregaron más de 51.000 rollos de alambre concertina y erigieron barreras de alambre en lugares clave junto con Aduanas y Protección Fronteriza. Las nuevas medidas de refuerzo de las barreras representan "la mayor operación de este tipo en la historia estadounidense, añadiendo una capa de disuasión en las zonas más necesarias para desalentar y denegar los cruces ilegales", dijo el DOW.

Entrando en su segundo año, las tropas de la JTF-SB siguen dedicadas a su misión, a fortalecer la integración, avanzar en las operaciones basadas en datos y proporcionar apoyo a la CBP y a la Patrulla Fronteriza, dijo Gardner. Añadió que las operaciones están ayudando a ampliar la detección y la vigilancia y a mejorar el intercambio de datos para permitir a las fuerzas del orden federales, estatales y locales detener a los que cruzan ilegalmente la frontera, perseguir a los traficantes de drogas y de personas y localizar a los elementos criminales en el interior del país.

© Sólo Las Noticias