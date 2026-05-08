Joni Lamb, fundadora de Daystar Television Network, falleció a los 65 años

Publicado por Williams Perdomo 8 de mayo, 2026

Joni Lamb, presidenta y fundadora de Daystar Television Network, murió a los 65 años. La información fue confirmada por la cadena de televisión este jueves. La empresa detalló que una reciente lesión en la espalda agravó sus problemas de salud preexistentes.

"Joni ha sido una inspiración para millones, pero sobre todo para su familia y para todos nosotros en Daystar. Ella ha modelado lo que significa ser valiente, ser audaz y defender la justicia incluso cuando es impopular. Su amor y compasión por la gente no tenían igual. La extrañaremos mucho", escribió el canal en sus redes sociales.

En ese sentido, el medio de comunicación expresó que "estamos agradecidos de no lamentar como aquellos que no tienen esperanza. Y hasta que volvamos a ver a Joni, seguiremos en esta misión de llevar esa esperanza, esa promesa, a todo el mundo".

Además, el canal detalló que la misión de Daystar no cambia. Anteriormente, explicó la empresa, Lamb colaboró con la junta directiva para asegurar la existencia de un equipo de liderazgo ejecutivo que permitiera la continuidad ininterrumpida del ministerio. La programación se desarrollará según lo previsto, y en los próximos días se emitirán homenajes en directo.

Los problemas de salud de Lamb Daystar explicó que antes de su reciente lesión de espalda, Lamb venía enfrentando graves problemas de salud que decidió afrontar en privado. La lesión agravó estas complicaciones y derivó en una situación médica más delicada. A pesar de los esfuerzos de su equipo médico y de las oraciones de tantas personas alrededor del mundo, su estado se deterioró en los últimos días.

El crecimiento de Daystar Television Network

Joni Lamb cofundó Daystar Television Network en 1993 junto a su esposo, Marcus Lamb. Fue pieza clave en el crecimiento de la cadena hasta convertirla en una de las mayores redes de televisión cristiana del mundo.

Bajo su liderazgo, la señal logró alcanzar audiencias en casi todos los países mediante satélite, cable, plataformas digitales y servicios de streaming. Durante cerca de cuarenta años, dedicó su vida al ministerio tanto frente a las cámaras como detrás de ellas.