Un tribunal de apelaciones bloquea la política de detenciones masivas del ICE

Publicado por Ben Whedon - Just The News 28 de abril, 2026

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito falló este martes en contra de la política de detención masiva del gobierno federal para extranjeros ilegales en espera de deportación, estableciendo una probable lucha en el Tribunal Supremo.

Los tribunales de apelaciones 5º Circuito y 8º Circuito ya se han puesto del lado de la Administración Trump, lo que significa que el fallo ha creado una división de circuitos, lo que hace más probable que el Tribunal Supremo se ocupe del asunto.

El fallo de 3-0 del martes vio a los jueces afirmar que la política de la administración Trump "enviaría un choque sísmico a través de nuestro sistema de detención de inmigrantes y la sociedad, tensando nuestra infraestructura de detención ya superpoblada, encarcelando a millones, separando familias y perturbando a las comunidades", informó Político.

Trump se ha enfrentado a una letanía de reveses legales a sus esfuerzos de deportación masiva, con varios casos llegando al Tribunal Supremo. Trump ha tratado de deportar hasta 22 millones de extranjeros ilegales, aunque hasta ahora ha conseguido aproximadamente 3 millones, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. Esa cifra incluye aproximadamente 2,2 millones de autodeportaciones estimadas.

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