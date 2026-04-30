Paxton demanda a un centro médico de Houston por un supuesto plan chino de "turismo de maternidad"

Publicado por Misty Severi 30 de abril, 2026

El fiscal general de Texas, Ken Paxton demandó el miércoles a un centro de atención del área de Houston por presuntamente dirigir una operación ilegal de "turismo de nacimiento"que ayudaba a ciudadanos chinos a venir al estado a dar a luz a bebés para que nacieran en Estados Unidos.

Paxton acusó al Centro de Atención Postparto De'Ai de asesorar a las clientas que querían entrar en Estados Unidos para dar a luz sobre cómo obtener visados de turista y cómo programar sus viajes para asegurarse de que daban a luz mientras aún estaban en el país, incluso recomendando a las mujeres que solicitaran el visado antes de quedarse embarazadas para evitar ser detectadas.

El fiscal general del Estado afirmó que el centro de atención, dirigido por Lin Suling y Lai Wan Lin-Chan, utilizaba las redes sociales para atraer a clientes potenciales, incluso a través de TikTok, WeChat y Facebook.

"Estados Unidos es para los estadounidenses, no para los extranjeros que intentan engañar al sistema para reclamar la ciudadanía", dijo Paxton. "El esquema del centro no solo facilitó una invasión de Texas, sino que también implicó escudar y facilitar violaciones de la ley de inmigración.

"La ciudadanía por derecho de nacimiento es una estafa que amenaza la seguridad nacional, y haré todo lo que esté en mi poder para detener esquemas ilegales de turismo de nacimiento como éste", agregó.

Paxton dijo que la pareja posee actualmente cuatro propiedades en Texas, que pueden albergar a varias familias a la vez y facilitar hasta 20 nacimientos al día. La presunta operación se ha estado llevando a cabo durante más de dos décadas, dijo, y la compañía ha señalado que ha ayudado a facilitar "más de 1,000 bebés nacidos en Estados Unidos."

El caso se produce cuando la administración Trump busca tomar medidas enérgicas contra las operaciones de "turismo de nacimiento" mientras el Tribunal Supremo considera un desafío a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.

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