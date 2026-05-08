Thunder aguanta embate de Lakers en partido 300 de LeBron en playoffs

Publicado por Williams Perdomo 8 de mayo, 2026

El Oklahoma City Thunder superó el jueves los intentos de resistencia de Los Angeles Lakers de LeBron James para imponerse 125-107 y avanzarse 2-0 en esta semifinal de la Conferencia Oeste de la NBA.

Los vigentes campeones, que también le ganaron los cuatro duelos a los Lakers en fase regular, tendrán la posibilidad de zanjar la eliminatoria en los choques del sábado y lunes en Los Ángeles.

Shai Gilgeous-Alexander, con 22 puntos, volvió a estar por debajo de su nivel habitual pero el resto del arsenal del Thunder fue suficiente para contener a los visitantes, menguados ofensivamente por la lesión de Luka Doncic.

LeBron James, primer jugador en llegar a 300 partidos en playoffs, logró 23 puntos y 6 asistencias y el escolta Austin Reaves despertó con otros 31 puntos, su mayor marca en postemporada.

Entre ambos lograron que los Lakers, después de ser arrollados el martes, fueran competitivos este jueves durante buena parte de la noche ante los grandes favoritos al anillo.

El equipo angelino tuvo su gran oportunidad de la eliminatoria cuando lideraba por cinco puntos en el tercer cuarto y Gilgeous-Alexander tuvo que irse al banco por problemas de faltas personales.

En el momento de ampliar la ventaja, los Lakers fueron arrollados por una racha de 22-5 protagonizada por actores secundarios de los Thunder: Ajay Mitchell (20 puntos), Jared McCain (18) y Jaylin Williams (7).

El pívot Chet Holmgren, con 22 puntos y 9 rebotes, volvió a ganar la batalla en la pintura ante DeAndre Ayton, que se quedó en 3 puntos y 10.

Oklahoma City, que nunca ha perdido una serie que lideró 2-0, sigue invicto en esta postemporada después de barrer en cuatro juegos a los Phoenix Suns.

Pistons toman distancia de Cavs

El primer cabeza de serie del Este, Detroit Pistons, también tomó una ventaja de 2-0 ante los Cleveland Cavaliers con un triunfo por 107-97.

Cade Cunningham, con 25 puntos y 10 asistencias, sigue guiando con maestría a los Pistons, que están a dos victorias de su primera final de conferencia desde 2008.

Esta vez el base se encargó de frenar una reacción final de los Cavaliers, que levantaron 14 puntos de desventaja.

Donovan Mitchell llegó a 31 puntos pero James Harden se quedó en 10, con una serie de 3-13 en tiros de campo.

El base, de 36 años, volvió a ser un lastre para su equipo.

Harden, que sólo anotó 2 puntos en la segunda mitad, cometió cuatro pérdidas de balón, para un total de 11 en estos dos partidos de la eliminatoria.