Melania Trump exige a ABC que despida a Kimmel por sus comentarios llamándola "viuda embarazada"

El presentador Jimmy Kimmel en su programa de ABC AFP PHOTO / ABC / DISNEY / RANDY HOLMES

Publicado por Kevin Killough - Just The News 27 de abril, 2026

La primera dama Melania Trump exige a la cadena ABC que despida al presentador de programas nocturnos Jimmy Kimmel tras un sketch cómico del jueves en el que se refería a ella como "una viuda embarazada".

El sketch se emitió pocos días antes de que un presunto asesino abriera fuego durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el sábado.

"La retórica de odio y violencia de Kimmel pretende dividir a nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política que existe en Estados Unidos", dijo Melania Trump en un post en X.

El sketch se burlaba del presidente Donald Trump y su esposa en una parodia de la gala de la Casa Blanca.

"Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, tiene un brillo como de viuda embarazada", dijo Kimmel en el sketch.

Melania Trump calificó a Kimmel de "cobarde" que "se esconde detrás de ABC porque sabe que la cadena le seguirá dando cobertura para protegerle."

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