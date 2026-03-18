La inteligencia estadounidense ocultó a Trump la intromisión china en las elecciones de 2020 porque se oponían a sus políticas, según un memorando

Publicado por Just The News 18 de marzo, 2026

Analistas dentro de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos buscaron ocultar evidencia de esfuerzos de influencia china al presidente Donald Trump durante las elecciones de 2020, con analistas diciendo que no querían que su inteligencia fuera utilizada por "ese vulgar en la Oficina Oval" para perseguir políticas hacia China con las que personalmente no estaban de acuerdo.

La revelación se encuentra dentro de un informe de enero de 2021 escrito por -y nunca antes reportado sobre comentarios de- el ombudsman analítico Barry Zulauf, quien llevó a cabo una revisión del manejo de la comunidad de espionaje de los esfuerzos de intromisión rusos versus chinos durante las elecciones de 2020. Entre sus conclusiones estaba que los analistas de inteligencia restaron importancia a las acciones de China porque tenían desdén por el "vulgar" Trump y no querían apoyar las políticas y prioridades de la administración Trump hacia China con las que "personalmente no están de acuerdo."

Just the News informó esta semana que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos sabía desde principios de 2020 que Pekín también obtuvo acceso a datos de registro de votantes estadounidenses y utilizó esa información para realizar análisis de opinión relacionados con las elecciones presidenciales entre Trump y el entonces ex vicepresidente Joe Biden.

Esfuerzos de influencia electoral del Gobierno chino en las elecciones de 2020



Esta no es la única prueba que apunta a los esfuerzos de influencia electoral del Gobierno chino en las elecciones de 2020.Aunque gran parte de las actividades de China en 2020 siguen siendo clasificadas, Just the News realizó una exhaustiva revisión de evaluaciones de inteligencia disponibles públicamente, acusaciones federales, advertencias de Gobiernos extranjeros y análisis de empresas de ciberseguridad.

Haypruebas creíbles de que ciberpiratas informáticos vinculados al Gobierno chino y granjas de trolls de medios sociales chinos apuntaron a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 y trataron de debilitar a Trump durante su carrera contra el ahora ex presidente Biden. También hay indicadores de que los organismos chinos de inteligencia y aplicación de la ley -el Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS) y su Ministerio de Seguridad Pública (MPS) - también desempeñaron un papel en 2020.

Zulauf -un veterano oficial de inteligencia- wrote en su informe de enero de 2021:"Dadas las diferencias analíticas en la forma en que los analistas de Rusia y China examinaron sus objetivos, los analistas chinos parecían reacios a evaluar las acciones chinas como influencia indebida o injerencia. Estos analistas parecían reacios a que se presentaran sus análisis sobre China porque tendían a estar en desacuerdo con las políticas de la Administración, diciendo en efecto, no quiero que se use nuestra inteligencia para apoyar esas políticas."

Los analistas de inteligencia de EEUU restaron importancia a las evaluaciones sobre China para no ayudar a Trump



Zulauf discutió su informe en un podcast más tarde ese mismo año, donde citó a un analista que trabajaba en los esfuerzos de interferencia de China diciendo esencialmente que "no quiero que mi análisis vaya a la Casa Blanca donde ese vulgar ... en la Casa Blanca lo usará para seguir políticas hacia China con las que personalmente no estoy de acuerdo.".

Un artículo en el Journal of Intelligence Conflict and Warfare contaba un discurso de 2023 de Zulauf, quien dijo que el analista de inteligencia fue citado diciendo que "no quiero que mi inteligencia vaya a la Casa Blanca donde será utilizada por ese vulgar en el Despacho Oval para apoyar políticas contra China con las que personalmente no estoy de acuerdo."

"El Dr. Zulauf continuó señalando los diversos errores de esta forma de pensar: la inteligencia pertenece a la comunidad, no a un solo analista, y además, aunque los analistas tienen derecho a que les gusten o no determinados líderes, no tienen derecho a permitir que eso altere los productos de inteligencia que presentan,", decía el artículo de la revista .

La revisión de Zulauf también encontró que las acusaciones de intromisión rusa y china se estaban midiendo sobre la base de diferentes estándares, lo que significa que Rusia puede haber tomado acciones que se determinaron como esfuerzos de influencia o interferencia, mientras que, si y cuando China tomó las mismas acciones o similares, esas acciones chinas probablemente no se habrían determinado como esfuerzos de influencia o interferencia.

Debido a la diferente recopilación y conocimiento de las intenciones de liderazgo de los actores estatales hostiles y de las campañas de influencia en las elecciones nacionales, el uso de los términos "influencia" e "interferencia" y los niveles de confianza asociados son aplicados de manera diferente por las comunidades analíticas de China y Rusia", escribió Zulauf en su informe.

El Defensor del Pueblo constató que "los términos se aplicaban de forma incoherente en toda la comunidad analítica" y que "no explicar adecuadamente estas definiciones es incompatible con las normas de Tradecraft".

"Funcionarios del ODNI que trabajan con responsables políticos dijeron que estos clientes sí notaron el resultado, en particular las diferencias en el volumen, la frecuencia y los niveles de confianza de la inteligencia procedente de las comunidades analíticas de China y Rusia sobre actividades que, desde su perspectiva, eran muy similares en sus efectos potenciales", añadió Zulauf.

El ombudsman analítico señaló que múltiples oficiales de inteligencia nacional escribieron un "Memorando de Análisis Alternativo" en octubre de 2020 "que expresaba puntos de vista alternativos sobre las posibles actividades chinas de influencia electoral." Zulauf dijo que "estos puntos de vista alternativos se encontraron con una considerable contrapresión organizacional", pero que el entonces DNI y ahora director de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe, estuvo de acuerdo con los puntos de vista alternativos disidentes que argumentaron que China de hecho había intentado influir en las elecciones de 2020 para socavar la candidatura de Trump.

La opinión mayoritaria dijo que China no intentó influir en las elecciones de 2020



El Consejo Nacional de Inteligencia (NIC) del ODNI publicó su evaluación de la comunidad de inteligencia sobre las amenazas extranjeras a las elecciones de 2020 en marzo de 2021, con el ODNI diciendo que la opinión mayoritaria era que China finalmente no trató de inmiscuirse en las elecciones de 2020, mientras que la opinión minoritaria -liderada por el oficial nacional de inteligencia para equipos cibernéticos y otros- dijo que los chinos sí trataron de influir en las elecciones para dañar las perspectivas de reelección de Trump.

"Evaluamos que China no desplegó esfuerzos de interferencia y consideró pero no desplegó esfuerzos de influencia destinados a cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos", dijo el ODNI. "Confiamos plenamente en este juicio. China buscaba la estabilidad en su relación con Estados Unidos, no consideraba que ninguno de los resultados de las elecciones fuera lo suficientemente ventajoso como para que China se arriesgara a ser descubierta inmiscuyéndose".

La opinión mayoritaria afirmaba que "el CI evalúa que las críticas de los medios estatales chinos a las políticas de la administración Trump relacionadas con China y su respuesta a la pandemia COVID-19 se mantuvieron constantes en el período previo a las elecciones y tenían como objetivo moldear las percepciones delas políticas estadounidenses y reforzar la posición global de China en lugar de afectar a las elecciones estadounidenses de 2020."

"Evaluamos que el cálculo de riesgo de Pekín en contra de influir en las elecciones fue informado por la preferencia de China por la estabilidad en la relación bilateral, su probable juicio de que intentar influir en las elecciones podría hacer un daño duradero a los lazos entre Estados Unidos y China, y la creencia de que la elección de cualquiera de los candidatos presentaría oportunidades y desafíos para China", dijo la opinión mayoritaria. "Pekín probablemente juzgó que los esfuerzos de Rusia por interferir en las elecciones de 2016 dañaron significativamente la posición y la relación de Moscú con Estados Unidos y puede haber temido que Washington descubriera un intento chino de desplegar medidas similares para influir o interferir en las elecciones y castigar a Pekín."

La opinión mayoritaria también dijo que "China probablemente también continuó sus esfuerzos de larga data para recopilar información sobre los votantes estadounidenses y la opinión pública; partidos políticos, candidatos y su personal; y altos funcionarios del Gobierno" pero argumentó que "evaluamos que Pekín probablemente trató de utilizar esta información para predecir los resultados electorales y para informar sus esfuerzos para influir en la política de Estados Unidos hacia China bajo cualquier resultado electoral" y que "Pekín no interfirió con la infraestructura electoral."

La opinión minoritaria dice que China sí intentó interferir en las elecciones



El oficial nacional de inteligencia para cibernética en ese momento, Christopher Porter, evaluó junto a otros que los chinos sí habían intentado socavar a Trump en su carrera hacia la reelección.

"El oficial nacional de inteligencia para cibernética evalúa que China tomó al menos algunos pasos para socavar las posibilidades de reelección del ex presidente Trump, principalmente a través de las redes sociales y las declaraciones públicas oficiales y los medios de comunicación", dijo la evaluación de la ODNI sobre la evaluación de "confianza moderada". "El NIO [...] evalúa que algunos de los esfuerzos de influencia de Beijing tenían la intención de afectar al menos indirectamente a los candidatos estadounidenses, los procesos políticos y las preferencias de los votantes, cumpliendo con la definición de influencia electoral utilizada en este informe."

"Esta opinión difiere de la evaluación del IC porque da más peso a los indicios de que Pekín prefirió la derrota del expresidente Trump y la elección deun miembro más predecible del establishment en su lugar, y que Pekín implementó algunos -y más tarde aumentó- sus esfuerzos de influencia electoral, especialmente durante el verano de 2020", concluye la evaluación. "La ODNI evalúa que estos indicios son más persuasivos que otra información que indica que China decidió no intervenir".

La evaluación del ODNI agregó que el oficial nacional de inteligencia para cibernética "está de acuerdo en que no tenemos información que sugiera que China intentó interferir en los procesos electorales."

Ratcliffe: "China trató de influir en las elecciones federales estadounidenses de 2020"



Ratcliffe divulgó una carta en enero de 2021 en la que respaldaba al responsable nacional de Inteligencia cibernética al valorar que China sí había intentado influir en las elecciones de 2020. "No creo que la opinión mayoritaria expresada por los analistas de la Comunidad de Inteligencia refleje de forma completa y precisa el alcance de los esfuerzos del Gobierno chino para influir en las elecciones federales estadounidenses de 2020", dijo Ratcliffe.

El entonces DNI argumentó que "la opinión mayoritaria expresada en este ICA con respecto a las acciones de China para influir en las elecciones se quedan cortas por varias razones específicas", mientras que "los puntos de vista alternativos sobre los esfuerzos de influencia electoral de China no han sido apropiadamente tolerados, mucho menos alentados.".

"Este ICA da la falsa impresión de que el NIO Cyber es el único analista que mantiene la opinión minoritaria sobre China. No lo es - un hecho que el Defensor del Pueblo encontró durante su investigación y entrevistas con las partes interesadas", dijo Ratcliffe. "Colocar al NIO Cyber en una isla metafórica adjuntando sólo su nombre a la opinión minoritaria es un testimonio tanto de su valentía como de la eficacia de las presiones institucionales que se han ejercido sobre otros que están de acuerdo con él".

El actual director de la CIA dijo entonces que "para mí está claro que diferentes grupos de analistas que se centran en las amenazas electorales de diferentes países están utilizando terminología diferente para comunicar las mismas acciones malignas" y que "el uso definitorio de los términos 'influencia' e 'interferencia' son diferentes entre las comunidades analíticas de China y Rusia."

Ratcliffe advirtió:"Las acciones similares de Rusia y China se evalúan y comunican a los responsables políticos de manera diferente, lo que puede llevar a la falsa impresión de que Rusia trató de influir en las elecciones pero China no. Esto es incoherente con la Norma 1 de Comercio.

"Añado mi voz en apoyo de la opinión minoritaria declarada -basada en todas las fuentes de inteligencia disponibles, con definiciones aplicadas de forma coherente, y alcanzada independientemente de consideraciones políticas o presiones indebidas- de que la República Popular China trató de influir en las elecciones federales estadounidenses de 2020, y planteando la necesidad de que la Comunidad de Inteligencia aborde los problemas subyacentes con los informes sobre China esbozados anteriormente", concluyó Ratcliffe.

China se entrometió en las elecciones canadienses de 2019, otros incluso antes



Los esfuerzos de influencia de China en las elecciones estadounidenses de 2020 no surgieron de la nada, ya que los chinos se habían inmiscuido en otras elecciones extranjeras en los últimos años anteriores.

Ciberactores chinos intentaron influir en las elecciones camboyanas de 2018. Graphika, una firma de análisis de medios sociales, identificó por primera vez el esfuerzo de influencia china en línea "Spamouflage Dragon" en 2019, señalando que inicialmente estaba dirigido a los críticos del Gobierno del PCCh en Hong Kong..

Graphika también dijo que "las campañas de desinformación políticamente enfocadas de Spamouflage Dragon parecen haber comenzado en el verano de 2019." El grupo chino también apuntaría a Taiwán y Australia en 2019.

The Global News informó en 2022 de que "funcionarios de inteligencia canadienses han advertido al primer ministro Justin Trudeau de que China supuestamente ha estado apuntando a Canadá con una vasta campaña de injerencia extranjera, que incluye la financiación de una red clandestina de al menos once candidatos federales que se presentan a las elecciones de 2019.".

Fue informado por The Globe and Mail el mismo año que el Gobierno canadienset fue "advertido después de las elecciones federales de 2019" de que una "red activa de interferencia extranjera" que trabajaba "en nombre del estado chino estaba trabajando durante la campaña." El medio citó un informe de inteligencia de febrero de 2020 preparado por la Oficina del Consejo Privado de Canadá que hablaba de "redes de interferencia sutiles pero efectivas" de China.

El escrito supuestamente decía que "las investigaciones sobre las actividades vinculadas a las elecciones federales canadienses de 2019 revelan una activa red de interferencia extranjera".

El informe 2025 de la comisaria canadiense Marie-Josée Hogue sobre los esfuerzos de China en 2019 concluyó que China "participó en la interferencia extranjera." Ese informe señalaba que el director del Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad (CSIS), David Vigneault, "dijo que el CSIS sabía que la República Popular China trató de interferir clandestina y engañosamente" en 2019. El informe también decía que el Panel Canadiense de los Cinco "llegó a la misma conclusión en 2019."

El Grupo de Trabajo sobre Amenazas Electorales de Seguridad e Inteligencia de Canadátambién "observó actividades de interferencia extranjera de la República Popular China" en 2019 "dirigidas" a ciertos candidatos, según el informe, que added que "estas observaciones son coherentes con los resúmenes divulgables públicamente de las tenencias generales de inteligencia de Canadá."

China accedió y analizó datos del censo electoral estadounidense en 2020



Mandiant dijo en marzo de 2020 que "a partir de este año, FireEye observó al actor chino APT41 llevar a cabo una de las campañas más amplias de un actor de ciberespionaje chino que hemos observado en los últimos años." Una posterior evaluación de la firma en 2024 citaba ese informe de 2020 y afirmaba que "APT41 llevó a cabo una actividad de explotación y escaneo de vulnerabilidades a gran escala que comprometió a organizaciones gubernamentales estadounidenses antes" del "ciclo electoral estadounidense" de 2020.

El NIC escribió su mencionada evaluación bomba en abril de 2020 - sin que se desclasificara hasta entonces-DNI Avril Haines lo hizo en octubre de 2022- titulada "Cyber Operations Enabling Expansive Digital Authoritarianism."

"[Redacted] Funcionarios de inteligencia chinos analizaron los datos de registro de votantes de múltiples estados de Estados Unidos [Redacted], [Redacted] para llevar a cabo análisis de opinión pública sobre las elecciones generales estadounidenses de 2020", había evaluado el ODNI en abril de 2020.

La evaluación dijo que China está "aumentando" su "capacidad para analizar y manipular grandes cantidades de información personal en formas que les permitirán apuntar e influir más eficazmente, o coaccionar, a individuos y grupos en Estados Unidos y países aliados."

"China y otros Gobiernos autoritarios están utilizando el ciberespionaje, los ataques y las operaciones de influencia para extender el alcance coercitivo de sus esfuerzos de imposición ideológica y control político más allá de sus fronteras. En algunos casos, están incidiendo en la soberanía eintereses de las democracias occidentales para mejorar su estabilidad interna", había constatado el ODNI a principios de 2020.

El ODNI añadió a principios de 2020 que "es casi seguro que los adversarios ya están aplicando técnicas de análisis de datos para perfeccionar sus esfuerzos contra objetivos estadounidenses."

El ODNI dejó claro que, a principios de 2020, sabía que funcionarios de inteligencia chinos habían analizado los datos de registro de votantes de múltiples estados de Estados Unidos, y que aparentemente había utilizado esa información para llevar a cabo análisis sobre la opinión pública estadounidense relacionados con la carrera de 2020 entre Trump y Biden.

Ratcliffe, junto con el entonces director del FBI, Christopher Wray, anunciaría posteriormente en octubre de 2020 que "parte de la información de registro de votantes ha sido obtenida por Irán y, por separado, por Rusia" y que "estos datos pueden ser utilizados por actores extranjeros para comunicar información falsa a los votantes registrados."China no fue mencionada, a pesar de que el adversario extranjero ha llevado a cabo acciones aparentemente similares.

Posteriormente, el CNI escribió una evaluación de 2022 desclasificada en 2023 que admitía que "desde 2020, altos dirigentes de la RPC han emitido amplias directivas para intensificar los esfuerzos para influir en la política y la opinión pública de Estados Unidos a favor de China."

Operaciones de influencia chinas vinculadas a los servicios de inteligencia y seguridad del PCCh



Las campañas de influencia online "Spamouflage Dragon" y "Dragon Bridge", de larga duración y patrocinadas por el Estado chino, llevadas a cabo en todo el mundo -y dirigidas contra las políticas de la Administración Trump y contra el propio Trump durante las elecciones de 2020- han sido vinculadas repetidamente a las fuerzas de seguridad chinas y al MPS de China, incluido su Grupo de Trabajo Especial 912.

Los investigadores de ciberseguridad también etiquetaron a una variedad de actores cibernéticos chinos como grupos de Amenazas Persistentes Avanzadas (APT, por sus siglas en inglés) - y varios de ellos han participado en esfuerzos de influencia electoral en la última década, incluyendo varios intentos de intromisión en los EE.UU. en 2020, así como en las elecciones en el Reino Unido, Canadá, Australia, Hong Kong, Taiwán, Camboya y otros lugares.

El DOJ dijo que APT31 formaba parte de un "programa de ciberespionaje dirigido por" t el MSS chino a través del Departamento de Seguridad del Estado de Hubei, mientras que el Departamento de Estado declaró que APT31 era una "colección de oficiales de inteligencia, hackers contratados y personal de apoyo patrocinados por el Estado chino."

CISA y el FBI evaluaron que las "tácticas, técnicas y procedimientos" de los ciberactores de APT40 estaban "asociados" con el SMS de China y con el Departamento de Seguridad Estatal de Hainan de China en particular.

La empresa de ciberseguridad Mandiant descubrió que APT41 era"un prolífico grupo chino de ciberamenazas que lleva a cabo actividades de espionaje patrocinadas por el Estado." El DOJ más tarde dijo que un miembro acusado de APT41 "presumía de conexiones con" el SMS chino.

El DOJ también reveló en acusaciones años después de 2020 que el MPS y el MSS chinos aparentemente habían realizado acciones durante esas elecciones presidenciales.

Spamouflage y otros actores chinos apuntaron a Trump antes de las elecciones de 2020



Graphikapublicó en abril de 2020 un informe titulado "Return of the (Spamouflage) Dragon Pro-Chinese Spam Network Tryes Again".

El informe decía que una de las cuentas de Spamouflage "cambió su enfoque a finales de enero para hablar sobre el coronavirus"y que "en marzo, cuando la narrativa del Gobierno chino cambió para argumentar que China había respondido mejor que Estados Unidos, tuiteó sobre la supuesta ola de ataques xenófobos contra estadounidenses de origen chino relacionados con el brote."

Graphika escribió: "A finales de enero y principios de febrero, la red también expresó su confianza en la capacidad de China para manejar el virus. Para marzo, el tono había cambiado: proclamaba la 'victoria' de China en la 'guerra' contra la epidemia, elogiaba el estatus de China como modelo a seguir para otros países, y contrastaba la 'victoria' de China con las luchas de los países occidentales, especialmente Estados Unidos."

Graphika publicó en agosto de 2020 un informe titulado "Spamouflage Goes to America Pro-Chinese Inauthentic Network Debuts English-Language Videos" que mostró que la red de influencia china estaba apuntando a Trump y sus políticas en los meses previos a las elecciones de 2020.

"Las cuentas de medios sociales de la red de spam político prochina Spamouflage Dragon comenzaron a publicar videos en inglés que atacaban la política estadounidense y la administración del presidente estadounidense Donald Trump en junio, a medida que se intensificaba la confrontación retórica entre Estados Unidos y China", dijo la firma.

Graphika señaló que "esta es la primera vez que la cadena publica volúmenes sustanciales de contenido en inglés junto a su cobertura china en curso, una clara expansión de su alcance"."

"Pero Trump sigue adicto a su reelección, no piensa cómo controlar la epidemia y este motín", decía un vídeo de Spamouflage que apuntaba directamente a Trump y su campaña. "En lugar de eso, planea reiniciar la campaña, e incluso aplica el 'blame pushing' a los partidarios internos... En lugar de apaciguar la ira de la gente, se dedica a despertar la ira pública".

Graphika dijo que "a medida que las tensiones entre Estados Unidos y China continuaron escalando en julio, los videos adoptaron un tono cada vez más hostil, con un mayor enfoque en la política de China de la administración Trump."

La firma dijo que docenas de canales de YouTube de Spamouflage lanzaron un vídeo en agosto de 2020 titulado: "Cuando voté a Trump, casi me sentencié a muerte." El vídeo incluía encuestas de opinión que mostraban a Trump por detrás de Biden, con una voz en off que afirmaba que "la administración Trump ha pasado lo peor justo antes de las elecciones."

El Grupo de Análisis de Amenazas de Googlepublicó posteriormente un informe de 2024 en el que se evaluaba que, en 2020, Spamouflage impulsó algunas narrativas que "eran muy críticas con el entonces presidente de EE.UU. Trump, incluyendo acusarlo de desviar sus fracasos llamando la atención sobre China con términos como 'el virus de China', y presentando clips de entrevistas de personas que declaraban que se arrepentían de haber votado por él."

El MPS y el MSS del Gobierno chino actuaron durante las elecciones de 2020



Un ejecutivo de Microsoft había evaluado en septiembre de 2020 que un grupo al que apodó Zirconium -que CISA ha afirmó que también es APT31 -"ha intentado obtener información de inteligencia sobre organizaciones asociadas a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos" y que "hemos detectado miles de ataques de Zirconium entre marzo de 2020 y septiembre de 2020 que han dado lugar a casi 150 compromisos."

El Departamento de Justicia más tarde presentó una acusación en 2023 que decía que los miembros del Grupo de Trabajo del Proyecto Especial 912 del MPS chino se habían coordinado con funcionarios del Departamento de Trabajo del Frente Unido del PCCh ya en 2020, con un agente especial del FBI argumentando que "esta coordinación probablemente incluyó temas relacionados con la pandemia COVID-19, la respuesta del Gobierno de EE.UU a los acontecimientos en Hong Kong, los disturbios civiles en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd y las elecciones presidenciales de 2020".

Posteriormente, el DOJ presentó una acusación contra oficiales chinos del SMS más tarde en 2024 relacionada con una serie de esfuerzos de influencia criminal. El DOJ reveló entonces que "las alegaciones de la acusación relativas a la actividad cibernética maliciosa dirigida a funcionarios políticos, candidatos y personal de campaña son coherentes con" una joint report by DOJ and DHS about the 2020 election which had cited incidents when Chinese government-affiliated actors "materially impacted the security of networks associated with or pertaining to U.S. political organizations, candidates, and campaigns during the 2020 federal elections."

El DOJ said que "la acusación no alega que el hackeo haya fomentado ninguna operación de influencia del Gobierno chino contra Estados Unidos" en 2020, pero la acusación acusaba a siete hackers chinos -identificados como parte de APT31- de "conspiración para cometer intrusiones informáticas y conspiración para cometer fraude electrónico" por su participación en un esfuerzo que abarca catorce años y "dirigido a críticos estadounidenses y extranjeros".El DOJ dijo que docenas de oficiales de inteligencia del MSS habían estado involucrados.

"A través de su participación en el Grupo APT31, desde al menos 2010, los acusados llevaron a cabo campañas globales de piratería informática dirigidas a disidentes políticos y supuestos partidarios ubicados dentro y fuera de China, funcionarios gubernamentales y políticos, candidatos y personal de campaña en Estados Unidos y en otros lugares y empresas estadounidenses", dijo el DOJ.

El DOJ añadió que "los funcionarios del Gobierno de EEUU atacados" abarcaban una gran cantidad de departamentos y agencias federales, incluida la Casa Blanca, y que "los objetivos también incluían personal de campaña electoral de los dos principales partidos políticos de EE.UU. antes de las elecciones de 2020."

La posible trama china de las papeletas falsas por correo



El año pasado, el director del FBI, Kash Patel entregó al Congreso un informe de inteligencia oculto durante mucho tiempo desde 2020 que planteaba la preocupación de que China tuviera planes de producir en masa permisos de conducir estadounidenses falsos para llevar a cabo un plan para inclinar las elecciones hacia Biden con votos por correo falsos.

El informe de información del FBI había sido enviado como un aviso no corroborado a las agencias de inteligencia estadounidenses el 24 de agosto de 2020. Luego fue retirado repentinamente en septiembre de 2020 -el día después de que el entonces director del FBI Chris Wray testificara ante el Congreso que no había visto ningún esfuerzo de fraude electoral a gran escala.

El informe de inteligencia en bruto y no verificado se titulaba sin rodeos "Producción y exportación del Gobierno chino de licencias de conducir estadounidenses fraudulentas a simpatizantes chinos en Estados Unidos, con el fin de crear decenas de miles de votos por correo fraudulentos para el candidato presidencial estadounidense Joe Biden, a finales de agosto de 2020." El informe fue pronto retirado, con las agencias de espionaje conminadas a borrar la información antes de que tuvieran la oportunidad de investigar adecuadamente sus afirmaciones.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) habíadicho en julio de 2020 que "los agentes de la CBP siguen encontrando permisos de conducir fraudulentos [...]" en el aeropuerto internacional O'Hare de Chicago. De enero a junio de 2020, CBP dijo que sus oficiales habían "incautado 1,513 envíos con documentos fraudulentos - un total de 19,888 licencias de conducir estadounidenses falsificadas" y que "la mayoría de estos envíos llegaban de China y Hong Kong." El comunicado de prensa de CBP no vinculó directamente las licencias fraudulentas con posibles esfuerzos de fraude electoral.

El DOJ y el DHS dijeron que ningún Gobierno extranjero comprometió la integridad de las elecciones de 2020



El Departamento de Justicia, el FBI, el DHS y el CISA publicaron un "informe conjunto" en marzo de 2021 en el que sostenían que no había"ninguna prueba de que ningún actor afiliado a un Gobierno extranjero manipulara los resultados electorales o comprometiera de otro modo la integridad de las elecciones federales de 2020".

El informe restó importancia o descartó el impacto que pudo haber tenido la intromisión china.

"Identificamos varios incidentes en los que actores rusos, chinos e iraníes afiliados al Gobierno impactaron materialmente la seguridad de las redes asociadas o pertenecientes a organizaciones políticas, candidatos y campañas de Estados Unidos durante las elecciones federales de 2020", dijo el informe conjunto. "En la mayoría de los casos, el IC ha evaluado que no está claro si esos actores buscaron estos accesos para informar intereses más amplios de política exterior u operaciones específicas de las elecciones. Varios de esos actores recopilaron al menos cierta información que podrían haber divulgado en operaciones de influencia, pero en última instancia no vimos ningún material de ese tipo desplegado, modificado o destruido."

China siguió entrometiéndose antes de las elecciones legislativas de 2022, en parte porque no temía ninguna respuesta de Biden



"Mandiant ha observado recientemente Dragon Bridge, unacampaña de influencia que evaluamos con alta confianza como operando en apoyo de los intereses políticos de la República Popular China, apuntando agresivamente a los Estados Unidos buscando sembrar división tanto entre los EE.UU y sus aliados y dentro del propio sistema político estadounidense", afirmó Mandiant assessed en octubre de 2022.

La firma dijo que las "narrativas recientes" de los actores chinos incluían "intentos agresivos de desacreditar el proceso democrático de Estados Unidos, incluidos los intentos de disuadir a los estadounidenses de votar en las elecciones de mitad de período de Estados Unidos de 2022."

Más tarde, Mandiant también evaluó que "APT41 llevó a cabo actividades de explotación y escaneado de vulnerabilidades a gran escala que comprometieron a organizaciones gubernamentales estadounidenses antes" de las elecciones de mitad de mandato de 2022.

Más tarde, el ODNI también dijo que"cuentas de TikTok gestionadas por un brazo propagandístico de la RPC habrían atacado a candidatos de ambos partidos políticos durante el ciclo de elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos en 2022."

El NIC redactó una evaluación en diciembre de 2022 -justo después de las elecciones de mitad de mandato- en la que argumentaba que las directivas de los líderes chinos para influir en EE. UU. que se habían emitido un par de años antes "dieron a los actores de influencia de la RPC más libertad para operar antes de las elecciones de mitad de mandato que de las elecciones presidenciales de 2020, probablemente porque los funcionarios de la RPC creían que Pekín estaba bajo menos escrutinio durante las elecciones de mitad de mandato y porque no esperaban que la actual Administración [de Biden] tomara represalias tan severas como temían en 2020"allá cuando Trump aún era presidente.

"No hemos podido atribuir de manera concluyente a la RPC otras elecciones de mitad de mandato relacionadas con la actividad de influencia en línea -que el sector privado estadounidense ha descrito como no auténtica que apoyaba los intereses de Pekín", dijo el consejo.

"Un gran volumen de esta actividad implicaba contenidos que destacaban las divisiones políticas de Estados Unidos y menospreciaban la democracia estadounidense, temas que son coherentes con la orientación interna de China."

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