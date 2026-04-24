El DOJ pone fin a la investigación penal sobre Jerome Powell, de la Fed

Publicado por Ben Whedon - Just The News 24 de abril, 2026

El Departamento de Justicia puso fin el viernes a su investigación penal sobre el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell.

La fiscal federal de Washington Jeanine Pirro anunció que había ordenado a su oficina cerrar la investigación mientras el inspector general de la Reserva Federal revisaba el asunto.

"He ordenado a mi oficina que cierre nuestra investigación mientras el IG lleva a cabo esta investigación. Tenga en cuenta, sin embargo, que no dudaré en reiniciar una investigación penal si los hechos lo justifican", publicó en X.

La oficina de Pirro había investigado la renovación del edificio de la Reserva Federal en Washington D.C., que ha estado plagada de retrasos y sobrecostes.

"Espero un informe exhaustivo en breve y confío en que el resultado ayude a resolver, de una vez por todas, las cuestiones que llevaron a esta oficina a emitir citaciones", añadió.

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