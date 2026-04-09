El DOJ abre una investigación antimonopolio para saber si la NFL obliga a los aficionados a pagar demasiado

Se ve el logotipo de la NFL en el campo antes de la Super Bowl LX. Archivo AFP .

Publicado por Just The News 9 de abril, 2026

El Departamento de Justicia está investigando si la NFL está obligando a los aficionados a pagar demasiado en cuotas de suscripción.

Citando fuentes no identificadas, NBC News informó que la investigación es parte de una investigación antimonopolio.

En el pasado, los aficionados al fútbol americano veían los partidos de la NFL a través de la televisión, y la Ley de Radiodifusión Deportiva de 1961 permitía a las ligas deportivas evitar los problemas antimonopolio y negociar los derechos de difusión. Ahora, los partidos se retransmiten a través de diferentes plataformas y canales, algunos con suscripciones de pago.

El senador Mike Lee, republicano por Utah, presidente de la Subcomisión de Defensa de la Competencia del Senado, escribió una carta a la Comisión de Política de Competencia y Derechos de los Consumidores, solicitando una revisión de las exenciones en las plataformas de streaming y si los paquetes violan la Ley de Transmisiones Deportivas.

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