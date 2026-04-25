En todo el país, la Administración Trump está tomando medidas enérgicas contra los esquemas fraudulentos de visados

Publicado por Bethany Blankley | The Center Square 25 de abril, 2026

La Administración Trump sigue tomando medidas enérgicas contra las tramas de visados fraudulentos que se producen en todo el país.

En Nueva Jersey, un coreano se declaró culpable de utilizar fraudulentamente un programa de visados B-1/B-2 en una trama de trabajos forzados y fraude benéfico. Los visados son para negocios o turismo y prohíben a sus titulares trabajar en Estados Unidos.

En este caso, Hyung Ki Kim y coconspiradores estuvieron involucrados en una conspiración de 13 años para traer surcoreanos a Estados Unidos a través de "visas obtenidas fraudulentamente como parte de un esquema de trabajo ilegal," según la Fiscalía del Distrito de Nueva Jersey.

Según los documentos judiciales, Kim, quien se desempeñaba como director del International Leadership Training Program, con sede en Englewood Cliffs, utilizó el ILTP para reclutar a jóvenes surcoreanos vinculados a la Federación para la Paz y la Unificación Mundial (Iglesia de la Unificación), fundada por Sun Myung Moon. Las solicitudes de visado incluían declaraciones falsas y engañosas y, una vez que quienes las obtenían estaban en Estados Unidos, se les exigía viajar y "recaudar fondos" para el ILTP. Según los investigadores, las condiciones implicaban "vivir en una furgoneta con tres o cuatro personas más", trabajar "hasta alcanzar su objetivo monetario durante ciclos de recaudación que duraban varios meses" y recibir aproximadamente 100 dólares al mes y 25 dólares al día para cubrir sus comidas.

En lugar de destinar las donaciones a fines benéficos, más de 1 millón de dólares se desvió a las cuentas bancarias personales de Kim, según descubrieron los investigadores. Tampoco declaró el dinero como ingresos ni pagó impuestos por él. Se declaró culpable de fraude de visados, por animar e inducir a ciudadanos extranjeros a entrar y residir en EEUU, y de fraude fiscal. Se le exigió el pago de casi 900.000 dólares en concepto de restitución y la pérdida de más de 1,2 millones de dólares. Su sentencia está prevista para agosto.

En Missouri, un ciudadano nigeriano, Mercy Ojedeji, fue condenado a tres años de prisión por fraude de visado de estudiante que se utilizó para perpetrar un fraude de romance nigeriano, esquema de "mula de dinero" y fraude electrónico, según la Fiscalía del Distrito Este de Misuri. Se declaró culpable de utilizar transcripciones académicas falsificadas y otra información para obtener un visado de estudiante de la Universidad de Missouri. También obtuvo un estipendio financiado por los contribuyentes y una exención de matrícula por valor de más de 49.000 dólares. Utilizó su visado de estudiante obtenido fraudulentamente para obtener una tarjeta de la Seguridad Social, que le sirvió para abrir fraudulentamente una cuenta bancaria, alquilar un apartamento y obtener un permiso de conducir.

Se inició una investigación después de que el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos recibiera quejas de que víctimas de fraudes románticos habían enviado por correo cerca de 200 paquetes con dinero en efectivo y tarjetas de regalo al domicilio de la amante de Ojedeji. Las pérdidas totales se estimaron en más de 1 millón de dólares, según averiguaron las autoridades. Su amante fue condenada a 93 meses de prisión.

En Texas, dos hombres paquistaníes, Abdul Hadi Murshid y Muhammad Salman Nasir, el bufete de abogados D. Robert Jones PLLC, y Reliable Ventures, Inc, se enfrentan a cargos por intentar defraudar a los programas de visados EB-2, EB-3 y H-1B.

Fueron acusados de conspiración para cometer fraude de visados, blanqueo de capitales, asociación ilícita y conspiración para defraudar a Estados Unidos. Murshid y Nasir también fueron acusados de obtener ilegalmente e intentar obtener la ciudadanía estadounidense, según la Fiscalía del Distrito Norte de Texas.

Según la acusación, Murshid y Nasir presentaron solicitudes de visado falsas y fraudulentas para que ciudadanos extranjeros entraran ilegalmente en EEUU. También publicaron anuncios clasificados en publicaciones de noticias para puestos de trabajo inexistentes, según la acusación. Esto se hacía para satisfacer un requisito del Departamento de Trabajo de que se ofreciera trabajo a ciudadanos estadounidenses antes de contratar a extranjeros, según la denuncia.

Una vez que recibían las certificaciones del Departamento de Trabajo obtenidas fraudulentamente, presentaban peticiones ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para obtener los visados y solicitaban la tarjeta de residencia, según la denuncia. Para que los empleos inexistentes parecieran legítimos, hacían que los extranjeros les pagaran y utilizaban una parte del dinero para financiar una nómina falsa, según la denuncia.

En Nueva York, el ciudadano afgano Dilbar Gul Taj Ali Khan, fue detenido y acusado de defraudar un programa de visados especiales para inmigrantes del Departamento de Estado. Históricamente, el departamento expedía un número limitado a los ciudadanos afganos que ayudaban al Ejército estadounidense.

En 2024, Khan obtuvo el visado de la Administración Biden utilizando una carta de aprobación falsificada de la embajada estadounidense en Kabul y cartas de empleo y recomendación falsas, según las acusaciones. De haber sido investigado adecuadamente, las autoridades habrían sabido que había solicitado el visado a la embajada estadounidense en Kabul en 2016, que fue rechazado.

Los investigadores descubrieron que, en su solicitud de 2021, su carta de verificación de empleo había sido emitida por una empresa con sede en Estados Unidos "implicada en una trama a gran escala para proporcionar documentos fraudulentos, como cartas de verificación de empleo, a cambio de una comisión. Todas las cartas de verificación de empleo redactadas por esta entidad son fraudulentas". La carta de recomendación también procedía "de un individuo implicado en una estafa de cuotas por adelantado, que vende documentos de inmigración fraudulentos,"según el fiscal federal del distrito oeste de Nueva York.

A pesar de ello, a Khan se le concedió el visado, se le admitió en EEUU y se le expidió una tarjeta verde. Ahora está siendo procesado y finalmente se tramitará su expulsión.

Estos ejemplos se suman a los extranjeros imputados por tramas de visados agrícolas en el estado de Washington, Florida, Carolina del Norte y Virginia, según reportó The Center Square.

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