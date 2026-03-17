Gran Bretaña tuvo un colapso cuando China hackeó archivos de votantes, pero la inteligencia estadounidense lo mantuvo en secreto en Estados Unidos

Publicado por John Solomon/Jerry Dunleavy 17 de marzo, 2026

Estados Unidos expresaron su indignación cuando Gran Bretaña reveló hace dos años que sus bases de datos de registro de votantes habían sido pirateadas por China, en lo que se convirtió en un escándalo mundial. Pero resulta que la inteligencia estadounidense albergaba su propio secreto en ese momento, pues sabía desde 2020 que Pekín también accedió a los datos de registro de votantes estadounidenses, según documentos revisados por Just the News y entrevistas con funcionarios con conocimiento directo.

"[Redactado] Funcionarios de inteligencia chinos analizaron datos de registro de votantes de múltiples estados de Estados Unidos, [Redactado] para llevar a cabo análisis de opinión pública sobre las elecciones generales estadounidenses de 2020", afirmaba un memorando del Consejo Nacional de Inteligencia de abril de 2020, en su día altamente clasificado, titulado "Cyber Operations Enabling Expansive Authoritarianism".

Puedes leer ese documento aquí.

Ese memorándum, fuertemente redactado y desclasificado en silencio por la administración Biden dos años después de su redacción, ha escapado a la atención del público.

Esto significa que, seis años después, la comunidad de inteligencia estadounidense aún no ha informado plenamente al pueblo estadounidense o al Congreso sobre la amplitud de las pruebas que posee de las acciones de China, cómo obtuvo Pekín los datos y qué operaciones ha emprendido o contempla emprender.

La laguna en el conocimiento público es especialmente delicada desde el punto de vista político, ya que el Senado debate esta semana un nuevo proyecto de ley de seguridad electoral que es una de las principales prioridades del presidente Donald Trump. Funcionarios dijeron a Just the News que la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y el director de la CIA, John Ratcliffe, están trabajando para desclasificar un tramo potencialmente explosivo de documentos que muestran lo que hizo China, y quién en el gobierno de Estados Unidos lo sabía y cuándo.

El secretismo en torno al acceso de China al registro de votantes ha sido tan persistente que incluso el presidente del Comité Nacional Republicano, Joe Gruters, el hombre clave del presidente Donald Trump para las elecciones intermedias de 2026, dijo que no estaba al tanto de la inteligencia. "Lo que es una locura es el hecho de que China tenga acceso a estas listas de votantes, pero nosotros no", dijo Gruters al podcast John Solomon Reports en un episodio que se emitirá el martes.

Funcionarios y ex funcionarios estadounidenses dijeron a Just the News que las agencias de inteligencia de Estados Unidos poseen varios informes sin procesar que datan de la primavera de 2020 y que muestran que China obtuvo acceso a los datos de registro de votantes estadounidenses que abarcan varios estados, así como algunos productos de inteligencia terminados que se refieren a tales violaciones, incluyendo al menos una sesión informativa diaria presidencial.

Pero el único pasaje del documento del DNI desclasificado por la administración Biden es la única prueba en la esfera pública.

Los datos de registro de votantes no son lo mismo que las papeletas de voto,donde los estadounidenses eligen a sus candidatos.Pero contienen información sensible de identificación personal, incluidos los datos del carné de conducir y números parciales de la Seguridad Social. Los datos se consideran tan sensibles que varios estados demócratas están actualmente tratando de evitar que el Departamento de Justicia de Trump los obtenga y grupos liberales afirman que es un santo grial de la integridad electoral.

En manos de una potencia extranjera, esos datos podrían usarse para imitar a personajes sociales diseñados para influir en las elecciones o para hacer solicitudes de votos por correo para emitir votos falsos, algo que el FBI temía que China pudiera estar haciendo durante las elecciones de 2020, asegún documentos recientemente desclasificados.

La CIA bloqueó los esfuerzos para informar al presidente Trump e impidió que muchos de estos informes se pusieran a disposición del Congreso



"Hay tantas pruebas del acceso de China a los archivos de registro de votantes de Estados Unidos como lo que finalmente provocó indignación en Gran Bretaña", dijo a Just the News. un funcionario de inteligencia que trabajó para Biden y declinó ser nombrado.El ex funcionario dijo que se sabía ciertamente en febrero de 2020, cuando hubo una sesión informativa en la Casa Blanca, y lo suficientemente fuerte en abril de 2020 como para ser incluido en el informe de ciberhackeo.

"Es bastante sorprendente que se haya mantenido en secreto tanto tiempo", añadió ese funcionario.

Uno de los oficiales de inteligencia que trabajó en la cartera de ciberhackeo a China bajo el mandato de Trump e intentó dar la voz de alarma como denunciante solo para ser bloqueado por colegas de varias agencias de espionaje confirmó que las pruebas de que Pekín obtuvo datos de votantes son sólidas y extensas.

"Sabíamos en abril de 2020 que la inteligencia china tenía datos de registro de votantes de múltiples estados y los estaba analizando con vistas a las elecciones de 2020", dijo el ex oficial de la NIC Christopher Porter a Just the News. "Pero la CIA bloqueó los esfuerzos para informar al presidente Trump y más tarde impidió que muchos de estos informes se pusieran a disposición del Congreso".

"Durante la Administración Biden, cuando planteé mi preocupación por el requisito legal de compartir estos y otros informes con la supervisión del Congreso, cambiaron mi trabajo para excluirme de las elecciones y luego me despidieron", dijo.

El equipo de Gabbard en el DNI fue informado sobre el acceso de China a los datos de registro de votantes y está trabajando para desclasificar los informes preliminares para su posible difusión pública, dijeron funcionarios.

Funcionarios de la CIA dijeron a Just the News que están trabajando en las respuestas a las preguntas presentadas por Just the News, incluyendo el número de estados que podrían verse afectados y si algún estado fue informado. Ratcliffe es un experto único en el tema, ya que escribió un informe al final de las elecciones de 2020 como entonces director de inteligencia nacional de Trump poniéndose del lado de Porter y sugiriendo que China estaba más involucrada en tratar de influir en las elecciones de lo que las agencias de espionaje estadounidenses estaban dispuestas a admitir.

"El director Ratcliffe fue uno de los primeros en hacer saltar las alarmas sobre los esfuerzos de China para influir en las elecciones de 2020. Mientras servía como DNI, responsabilizó públicamente a la Comunidad de Inteligencia tras la ICA de Amenazas Extranjeras a las Elecciones de Estados Unidos de 2020, citando inconsistencias, violaciones de las normas de comercio analítico y una evaluación que no reflejó plenamente el alcance de las actividades de influencia electoral de China en relación con las de Rusia", dijo la directora de Asuntos Públicos de la CIA, Liz Lyons.

"En la CIA, el director Ratcliffe está comprometido a garantizar que las evaluaciones de inteligencia se produzcan y evalúen objetivamente y de acuerdo con rigurosos estándares de comercio analítico", añadió. "La integridad de nuestras elecciones es crítica para nuestra república, y el director Ratcliffe ha dejado claro que los adversarios de Estados Unidos serán expuestos y rendirán cuentas por cualquier intento de socavarla."

La revelación del acceso chino a los datos de los votantes estadounidenses se produce cuando los senadores se disponen a debatir esta semana la ley Save America Act, una de las principales prioridades de Trump porque impondría controles de ciudadanía e identificaciones para los votantes.

Varios senadores dijeron en privado a Just the News que nunca se les había informado de ningún esfuerzo chino para acceder a los datos de registro de votantes.

Amplia información sobre el acceso de China a los datos de los votantes, pero desacuerdo interno sobre las intenciones



Los servicios de inteligencia estadounidenses han reconocido que al menos otras dos potencias extranjeras han accedido a datos de votantes estadounidenses: Rusia e Irán, este último cuyos hackers descargaron 100.000 perfiles de votantes de un estado en 2020, según una acusación no sellada. Los peligros de tal piratería quedaron al descubierto en la evaluación de las agencias de inteligencia de esas dos violaciones, sin mencionar nunca a China.

"Estos datos pueden ser utilizados por actores extranjeros para comunicar información falsa a los votantes registrados", dijo el entonces DNI Ratcliffe, ahora director de la CIA, durante una sesión informativa en octubre de 2020 en la que se mencionó el acceso de Irán y Rusia a dichos datos. China no se mencionó en esa sesión informativa. Ratcliffe sería informado más tarde sobre el esfuerzo de China para obtener los datos de los votantes cuando escribió su disidencia, dijeron los funcionarios.

Funcionarios actuales y anteriores dijeron a Just the News que las pruebas de que China accedió a los datos del censo electoral y los analizó son voluminosas y concretas, pero que la evaluación de la comunidad de inteligencia sobre las intenciones de Pekín y la utilización de los datos con fines malignos es una cuestión controvertida.

Oficialmente, la comunidad de inteligencia de EEUU ha declarado que China se puso en posición de ejercer influencia maligna en las elecciones, pero no actuó sobre esa capacidad en las elecciones de 2020. Como sugería el informe desclasificado de abril de 2020, las agencias en su evaluación oficial creían que China se limitó a un mero análisis de los datos de los votantes y no tomó medidas abiertas para interferir.

Pero esa conclusión es discutida por al menos tres funcionarios de inteligencia, encabezados por Porter, quien escribió un informe disidente sugiriendo que había alguna evidencia de que China sí se entrometió en las elecciones de 2020. Esa división comenzó a surgir en el verano de 2020, confirmaron los funcionarios.

Ningún lado de la comunidad de inteligencia cree que China realizó acciones que cambiaron los votos en las máquinas. Pero la revelación de que Estados Unidos sabía que China obtuvo acceso a los datos de registro de votantes como lo que Gran Bretaña admitió en 2024 podría impactar el debate en Washington y plantear aún más preguntas sobre la contaminación política de las agencias de espionaje, según funcionarios que han visto la evidencia.

El FBI expresó su preocupación por un complot chino para organizar falsos votos por correo para Biden en 2020



El pasado mes de junio, el director del FBI, Kash Patel entregó al Congreso un informe de inteligencia de 2020, oculto durante mucho tiempo, que planteaba la preocupación de que China tuviera planes de producir en masa permisos de conducir estadounidenses falsos para llevar a cabo un plan para inclinar las elecciones hacia Biden con votos por correo falsos.

El informe de información del FBI había sido enviado como un aviso no corroborado a las agencias de inteligencia de EE.UU. el 24 de agosto de 2020. Luego fue retirado repentinamente en septiembre de 2020 - el día después de que el entonces director del FBI, Chris Wray, testificara ante el Congreso que no había visto ningún esfuerzo de fraude electoral a gran escala.

El informe de inteligencia en bruto y no verificado se titulaba sin rodeos "Producción y exportación por parte del Gobierno chino de permisos de conducir estadounidenses fraudulentos a simpatizantes chinos en Estados Unidos, con el fin de crear decenas de miles de votos por correo fraudulentos para el candidato presidencial estadounidense Joe Biden, a finales de agosto de 2020".

El informe fue pronto retirado, con las agencias de espionaje conminadas a borrar la información antes de que tuvieran la oportunidad de investigar adecuadamente sus afirmaciones.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) había declarado en julio de 2020 que "los funcionarios de la CBP siguen encontrando permisos de conducir fraudulentos [...]" en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. De enero a junio de 2020, CBP dijo que sus oficiales habían "incautado 1,513 envíos con documentos fraudulentos - un total de 19,888 licencias de conducir estadounidenses falsificadas" y que "la mayoría de estos envíos llegaban de China y Hong Kong."

El comunicado de prensa de la CBP no vinculaba directamente los permisos fraudulentos con posibles intentos de fraude electoral.

La inteligencia de fuente abierta muestra vínculos y acciones de la agencia de inteligencia china a favor de Biden



Algunos otros datos de inteligencia de fuente abierta revisados por Just the News muestran que los piratas cibernéticos vinculados al gobierno chino y las granjas de trolls de las redes sociales chinas apuntaron a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020 y trataron de inclinarlas en contra de Trump y a favor de Biden. También hay fuertes indicios de que las agencias de inteligencia y de aplicación de la ley chinas -incluidos el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS) y su Ministerio de Seguridad Pública (MPS)- también desempeñaron un papel.

Las campañas de influencia en línea "Spamouflage Dragon" y "Dragon Bridge", de larga duración y patrocinadas por el Estado chino, llevadas a cabo en todo el mundo -y dirigidas contra las políticas de la Administración Trump y contra el propio Trump durante las elecciones de 2020- han sido vinculadas en repetidas ocasiones a las fuerzas de seguridad chinas y al MPS de China, incluido su 912 Special Working Group.

The DOJ has argumentado en presentaciones judiciales que miembros del Grupo de Trabajo del Proyecto Especial 912 del MPS se habían coordinado con funcionarios del Departamento de Trabajo del Frente Unido de China en 2020 sobre temas relacionados con la pandemia COVID-19, la respuesta del gobierno estadounidense a las protestas de Hong Kong, los disturbios de George Floyd y "las elecciones presidenciales de 2020".

Los investigadores de ciberseguridad también etiquetaron a una variedad de actores cibernéticos chinos como grupos de Amenazas Persistentes Avanzadas (APT, por sus siglas en inglés) - y varios de ellos han participado en esfuerzos de influencia electoral durante la última década, incluyendo intentos de intromisión en Estados Unidos en 2020, así como en elecciones en el Reino Unido, Canadá, Australia, Hong Kong, Taiwán, Camboya y otros lugares.

El DOJ dijo que APT31 formaba parte de un "programa de ciberespionaje dirigido por" el MSS chino a través del Departamento de Seguridad del Estado de Hubei, mientras que el Departamento de Estado declaró que APT31 era una"colección de oficiales de inteligencia, hackers contratados y personal de apoyo patrocinados por el Estado chino".

"Un prolífico grupo chino de ciberamenazas"



El CISA y el FBI evaluaron que las "tácticas, técnicas y procedimientos" de los ciberactores de APT40 estaban "asociados" con el SMS de China y con el Departamento de Seguridad Estatal de Hainan de China en particular.

La empresa de ciberseguridad Mandiant descubrió que APT41 era "un prolífico grupo chino de ciberamenazas que lleva a cabo actividades de espionaje patrocinadas por el Estado." El DOJ más tarde dijo que un miembro acusado de APT41 "presumía de conexiones con" el SMS chino.

El DOJ también reveló en acusaciones años después de 2020 que los MPS y MSS chinos habían apuntado aparentemente a la política estadounidense durante esa temporada electoral.

Mandiant dijo en marzo de 2020 que "a partir de este año, FireEye observó al actor chino APT41 llevar a cabo una de las campañas más amplias de un actor de ciberespionaje chino que hemos observado en los últimos años." Una posterior evaluación de la firma en 2024 citaba ese informe de 2020 y afirmaba que "APT41 llevó a cabo una actividad de explotación y escaneo de vulnerabilidades a gran escala que comprometió a organizaciones gubernamentales estadounidenses antes" del "ciclo electoral estadounidense" de 2020.

El Consejo Nacional de Inteligencia del ODNI (NIC) escribió su mencionada evaluación bomba en abril de 2020 -sin que se desclasificara hasta que la entonces DNI Avril Haines lo hizo en octubre de 2022- titulada "Cyber Operations Enabling Expansive Digital Authoritarianism."

"China y otros gobiernos autoritarios están utilizando el ciberespionaje, los ataques y las operaciones de influencia para extender el alcance coercitivo de sus esfuerzos de imposición ideológica y control político más allá de sus fronteras. En algunos casos, están atentando contra la soberanía y los intereses de las democracias occidentales para mejorar su estabilidad interna", había constatado el ODNI a principios de 2020."

El ODNI dejó claro que, a principios de 2020, sabía que los funcionarios de inteligencia chinos habían analizado los datos de registro de votantes de múltiples estados de Estados Unidos, y que aparentemente había utilizado esa información para llevar a cabo análisis sobre la opinión pública de Estados Unidos relacionados con la carrera de 2020 entre Trump y Biden.

Eliminada una red prochina de spam y 186 canales de YouTube



Graphika divulgó públicamente un abril de 2020 titulado "El regreso del dragón (de spam) La red pro-china de spam lo intenta de nuevo".

El informe decía que una de las cuentas de Spamouflage "cambió su enfoque a finales de enero para hablar sobre el coronavirus" y que "en marzo, cuando la narrativa del gobierno chino cambió para argumentar que China había respondido mejor que Estados Unidos, tuiteó sobre la supuesta ola de ataques xenófobos contra estadounidenses de origen chino relacionados con el brote."

Graphika escribió: "A finales de enero y principios de febrero, la red también expresó su confianza en la capacidad de China para manejar el virus. Para marzo, el tono había cambiado: proclamaba la "victoria" de China en la "guerra" contra la epidemia, elogiaba el estatus de China como modelo a seguir para otros países y contrastaba la "victoria" de China con las luchas de los países occidentales, especialmente Estados Unidos".

El Grupo de Análisis de Amenazas de Google escribió un informe de 2020 que decía que, en abril, el grupo "dio de baja 186 canales de YouTube como parte de nuestra investigación en curso sobre operaciones coordinadas de influencia vinculadas a China." El grupo Google escribió que en mayo de 2020 "dimos de baja 1.098 canales de YouTube" como parte de la investigación sobre "operaciones coordinadas de influencia vinculadas a China." Las operaciones de influencia chinas incluían criticar a Estados Unidos por el COVID-19.

El grupo añadió que en junio de 2020 "dimos de baja 1.312 canales de YouTube" como parte de la investigación de las operaciones de influencia chinas, afirmando de nuevo que "un subconjunto publicaba contenidos políticos principalmente en chino similares a los descubiertos" en el informe de Graphika informe,"incluido contenido relacionado con protestas por la justicia racial en Estados Unidos".

El spamouflage apunta a Trump de cara a las elecciones presidenciales de 2020



El CNI posteriormente escribió una evaluación de 2022 (desclasificada en 2023) en la que admitía que "desde 2020, altos dirigentes de la RPCh han emitido amplias directivas para intensificar los esfuerzos para influir en la política y la opinión pública estadounidenses a favor de China."

Graphika señaló que "esta es la primera vez que la cadena ha publicado volúmenes sustanciales de contenido en inglés junto a su continua cobertura china - una clara expansión de su alcance".

"Las cuentas de medios sociales de la red de spam político pro-china Spamouflage Dragon comenzaron a publicar videos en inglés que atacaban la política estadounidense y la administración del presidente estadounidense Donald Trump en junio, a medida que se intensificaba la confrontación retórica entre Estados Unidos y China", dijo la firma.

La firma dijo que "a principios de 2020, comenzó a comentar sobre la pandemia de coronavirus, elogiando la respuesta del PCCh en un momento en que estaba siendo acusado de encubrir el brote" y la operación de influencia china "incluye una gran cantidad de vídeos en inglés y apunta a Estados Unidos, especialmente su política exterior, su manejo del brote de coronavirus, sus desigualdades raciales y sus movimientos contra TikTok"."

"Se centró en las crisis gemelas que sacuden a Estados Unidos: la pandemia de Covid-19 y las protestas que siguieron al asesinato policial de George Floyd", añadió la firma.

"Pero Trump sigue adicto a su reelección, no piensa cómo controlar la epidemia y estos disturbios", decía un vídeo de Spamouflage que apuntaba directamente a Trump y su campaña. "En vez de eso, planea reiniciar la campaña, e incluso aplica el 'blame pushing' a los partidarios internos [...] En vez de apaciguar la ira de la gente, se dedica a despertar la ira pública."

La firma dijo que docenas de canales de YouTube de Spamouflage lanzaron en agosto de 2020 un vídeo titulado, "Cuando voté a Trump, casi me sentencié a muerte". El vídeo incluía sondeos de opinión que mostraban a Trump por detrás de Biden, con una voz en off que afirmaba que "la administración Trump se ha llevado la peor parte justo antes de las elecciones."

El DOJ acusa formalmente a los MPS y MSS chinos de actuar durante las elecciones de 2020



El Departamento de Justicia más tarde presentó una acusación en 2023 que decía que los miembros del Grupo de Trabajo del Proyecto Especial 912 del MPS chino se habían coordinado con funcionarios del Departamento de Trabajo del Frente Unido ya en 2020 - con un agente especial del FBI argumentando que "esta coordinación probablemente incluyó temas relacionados con la pandemia COVID-19, la respuesta del gobierno de EE.UU a los acontecimientos en Hong Kong, los disturbios civiles en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, y las elecciones presidenciales de 2020."

Posteriormente, el DOJ presentó una acusación contra funcionarios chinos del SMS más tarde, en 2024, relacionada con una serie de esfuerzos de influencia criminal. El DOJ reveló entonces que "las alegaciones de la acusación sobre la actividad cibernética maliciosa dirigida a funcionarios políticos, candidatos y personal de campaña son consistentes con" una informe conjunto del DOJ y el DHS sobre las elecciones de 2020 que había citado incidentes en los que actores afiliados al gobierno chino "impactaron materialmente en la seguridad de redes asociadas o pertenecientes a organizaciones políticas, candidatos y campañas estadounidenses durante las elecciones federales de 2020."

La acusación acusó a siete hackers chinos -identificados como parte de APT31- de "conspiración para cometer intrusiones informáticas y conspiración para cometer fraude electrónico" por su participación en un esfuerzo que abarca catorce años y "dirigido a críticos, empresas y funcionarios políticos estadounidenses y extranjeros." El DOJ dijo que docenas de oficiales de inteligencia del MSS habían estado involucrados.

"A través de su participación en el Grupo APT31, desde al menos 2010, los acusados llevaron a cabo campañas globales de piratería informática dirigidas a disidentes políticos y supuestos partidarios ubicados dentro y fuera de China, funcionarios gubernamentales y políticos, candidatos y personal de campaña en los Estados Unidos y en otros lugares y empresas estadounidenses", dijo el DOJ.

El DOJ añadió que "los funcionarios del gobierno de EE.UU. atacados" abarcaban una gran cantidad de departamentos y agencias federales, incluida la Casa Blanca, y que "los objetivos también incluían personal de campaña electoral de los dos principales partidos políticos de EE.UU. antes de las elecciones de 2020".

La acusación escribió los esfuerzos específicos tomados por los hackers vinculados a MSS en 2020, señalando que "los Conspiradores comenzaron a apuntar a cuentas de correo electrónico pertenecientes a varios altos miembros del personal de campaña para una campaña presidencial" en marzo de 2020. El DOJ dijo que "los Conspiradores apuntaron a cuentas de correo electrónico pertenecientes a altos miembros del personal de campaña para una campaña presidencial"a partir de mayo de 2020.

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